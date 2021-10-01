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Park sorununa çevre dostu bir çözüm
İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul’da Akıllı Park Sistemi ve Politika Geliştirme Projesi kapsamında yeni bir Akıllı Park Sistemi tasarlayıp hayata geçirdi.
AKILLI YAŞAM 01.10.2021, 00:01 30.09.2021, 23:26
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Sistem ile sürücü seyahat öncesi gideceği yere en yakın park yerinde müsait yer olup olmadığını anlık veriler ile görebiliyor, boş olan park yerini uygulama sayesinde rezerve edebiliyor. Önerilen sistem, akıllı telefonlarda kullanılabilecek uygulamasıyla akıllı park sistemi, sürdürülebilir ulaşımın sağlanmasına farklı açılardan katkı sağlıyor.
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