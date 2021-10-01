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Ekonomiye katkısı 15 yılda 334 milyar TL
Vodafone, Türkiye’deki 15. yıldönümü vesilesiyle bir ekonomik etki analizi de hazırladı.
BİLİŞİM PANO 01.10.2021, 00:01
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Analize göre, Vodafone’un son 15 yılda Türkiye ekonomisine sağladığı doğrudan, dolaylı ve tetiklenen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla katkısının reel değeri 334 milyar TL’ye ulaşırken, toplam yatırımının reel değeri ise 63 milyar TL olarak gerçekleşti. Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, uyguladıkları dönüşüm programlarıyla pazara rekabet ve dinamizm getiren güçlü bir marka olduklarını söyledi.