İstanbulkartlılara sıfır faizli destek avans

DenizBank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ayşenur Hıçkıran, “Nakit ihtiyacı duyan İstanbullu vatandaşlarımıza kolaylık sunmaktan, aile ekonomisine katkı sağlamaktan ve dolayısıyla ülkemiz için bu adımı atmış olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi. BELBİM AŞ Genel Müdürü Yücel Karadeniz, “Her çalışmanın altında, İstanbulluların hayatını daha kolay hale getirmek amacı taşıyoruz ve bunun verdiği motivasyonla çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.