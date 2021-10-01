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İstanbulkartlılara sıfır faizli destek avans
DenizBank, BELBİM işbirliğiyle, İstanbulkart kullanıcılarına aylık 100 TL geri ödemeli 600-1200 TL faizsiz, masrafsız destek avans ve 500 TL’ye kadar faizsiz taksitli nakit avans imkânı sunan kampanyayı hayata geçirdi.
BİLİŞİM PANO 01.10.2021, 00:01
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DenizBank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ayşenur Hıçkıran, “Nakit ihtiyacı duyan İstanbullu vatandaşlarımıza kolaylık sunmaktan, aile ekonomisine katkı sağlamaktan ve dolayısıyla ülkemiz için bu adımı atmış olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi. BELBİM AŞ Genel Müdürü Yücel Karadeniz, “Her çalışmanın altında, İstanbulluların hayatını daha kolay hale getirmek amacı taşıyoruz ve bunun verdiği motivasyonla çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.