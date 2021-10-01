KOBİ’lerin yüzde 35’i çalışanlarının işini korudu

Türkiye’deki KOBİ’lerin çoğu bütçe kesintileri (yüzde 34), azalan ücret veya çalışma saatleri (%44) veya ofis veya şubelerin geçici olarak kapatılmasıyla (yüzde 27) karşı karşıya kalsa da çalışanları elde tutmak şirketler için bir öncelik haline geldi. Kaspersky Kıdemli Ürün Pazarlama Müdürü Andrey Dankevich, şunları söyledi: “Çalışma süreçlerini yeniden şekillendirmek, şirket sahipleri ve yöneticileri için işlerini kurtarmak ve sürdürmek adına çok önemli bir görev haline geldi.”