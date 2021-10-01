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OSTİM Teknik Üniversitesi mesleki eğitimde çığır açıyor
OSTİM Teknik Üniversitesi Proje Geliştirme ve Yönetim Ofisi koordinasyonunda yürütülen Ankara Kalkınma Ajansı Pil Tabanlı Fotovoltaik Sistemler Eğitim Tasarım ve Uygulaması Projesiyle mesleki eğitimde çığır açıyor.
EĞİTİM/ÜNİVERSİTE-SANAYİ 01.10.2021, 00:01
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Proje Geliştirme ve Yönetim Ofisi Koordinatörü ve Proje Yürütücüsü Yurdum Hasgül Güvener, projenin OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ortaklığında 18 ay süreceğini, öncelik alanının ileri teknolojilere yönelik mesleki eğitim kapasitesinin arttırılması olduğunu belirtti.
Projenin teknik alt yapı, laboratuvar kurulumu ve eğitim içeriklerinin oluşturulmasından sorumlu proje araştırmacıları Dr. Öğr. Üyesi Belgin Koçak, Dr. Öğr. Üyesi Esra Yükseltürk ve Dr. Öğr. Üyesi M. Cem Çatalbaş uluslararası yetkinlikte bir eğitim verilebilmesi için bir altyapının oluşturulmasını sağlayacaklarını belirttiler. Proje kapsamında verilecek eğitimlerde kadınlara öncelik verilecek.