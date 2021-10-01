Enerjisa Enerji liderlik takımında üst düzey atamalar

Yeni oluşturulan Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı pozisyonuna daha önce Enerjisa Dağıtım Şirketleri İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü görevinde bulunan Ebru Taşcıoğlu atandı. İnsan ve Kültür Bölüm Başkanı pozisyonuna 2010 yılından beri Enerjisa Enerji satış şirketlerinde Operasyon, Kanal Yönetimi ve Regülasyon alanlarında üst düzey yöneticilik görevlerini üstlenen Yakup Aydilek atandı.

Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, “Enerjisa Enerji olarak sürdürülebilirlik ve teknolojiyi odağımıza alarak yeni enerji dünyasının lideri olma vizyonu belirledik” dedi.