Zorlu Enerji’nin projelerine AB’den destek

Zorlu Enerji, kendi bünyesindeki mühendislerin geliştirdiği ArGe projeleriyle Avrupa Birliği’nin de dikkatini çekti. AB’nin en büyük araştırma ve inovasyon programı olan ve 2014-2020 tarihleri arasında uygulanacak Horizon 2020 Programı kapsamında 6 ayrı proje ile toplam 3 milyon 500 bin Avro fon almaya hak kazandı.