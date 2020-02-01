Özellikle jeotermal enerji alanında geliştirilen yeni uygulamalar dünyada ilk olma özelliği taşıyor. Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, uluslararası ölçekte, içerisinde Avrupa’nın farklı ülkelerinden, alanında uzman şirketlerin, eğitim kurumlarının ve saygın firmaların yer aldığı projelerde genç mühendislerinin geliştirdiği projelerle yer almaktan mutluluk duyduklarını söyledi.
Zorlu Enerji’nin projelerine AB’den destek
Zorlu Enerji, kendi bünyesindeki mühendislerin geliştirdiği ArGe projeleriyle Avrupa Birliği’nin de dikkatini çekti. AB’nin en büyük araştırma ve inovasyon programı olan ve 2014-2020 tarihleri arasında uygulanacak Horizon 2020 Programı kapsamında 6 ayrı proje ile toplam 3 milyon 500 bin Avro fon almaya hak kazandı.
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