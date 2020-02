Konya yüksek katmadeğerli üretime odaklanıyor

TOSYÖV’ün (Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı) KOBİ’leri bilgilendirmek için başladıkları toplantılar, Türkiye çapında devam ediyor. TOSYÖV, KOSGEB, Kredi Garanti Fonu A.Ş., Konya Sanayi Odası ve Konya Ticaret Odası işbirliği, DenizBank, Makine İhracatçılar Birliği, LOGO Yazılım ve KobiEfor Sanayi Ekonomi Dergisi çözüm ortaklığında düzenlenen “KOBİ’lere, Girişimcilere Sağlanan Destekler ve Finans Olanakları” konulu toplantının son durağı Konya oldu. Toplantıda KOBİ’lerin önünü açacak destekler, teşvikler ve finans olanakları anlatıldı.

Konya Sanayi Odası konferans salonunda yapılan toplantıya Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Meclis Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, TOSYÖV Başkanı Nezih Kuleyin, Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Erkuş, KOSGEB Başkan Yardımcısı Ahmet Akdağ, KGF Genel Müdür Yardımcısı Caner Teberoğlu, DenizBank Genel Müdür Yardımcısı Murat Kulaksız ile çok sayıda sanayici katıldı.



“KOBİ’lerin desteklenmesine büyük önem veriyoruz”

TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Nezih Kuleyin, TOSYÖV hakkında bilgiler vererek başladığı konuşmasında, Vakfın tek hedefinin KOBİ’leri daha iyi bir noktalara taşımak olduğunu söyledi. Kuleyin, KOBİ’leri daha rekabetçi kılabilme hedefiyle çalıştıklarını, bu doğrultuda işletmelerin güvenilirliği açısından etik ve ahlak yapısının güçlendirilmesi ve insan kaynağının geliştirilmesi konularına önem verdiklerini anlattı. Bunun için TOSYÖV içinde bir Etik Kuruluşu bulunduğunu aktaran Kuleyin, insan kaynağının geliştirilmesi amacıyla da OSB’ler (Organize Sanayi Bölgeleri) içinde Bilgi ve Öğrenme Merkezleri kurmayı önerdi: “Bu merkezlerde ihtiyaç olan her alanda simülasyona dayalı eğitim verelim. Hepimizin amacı nitelikli insan gücü olsun. Bu ikisini başarırsak rekabetçi yapımızın da güçleneceğine inanıyoruz.”

TOSYÖV’ün KOBİ’lerin sorunlarının çözümü için faaliyetlerini sürdürdüğünü, bu bağlamda KOBİ’lerin desteklenmesine büyük önem verdiğini vurgulayan Kuleyin, çözüm ortaklarıyla birlikte Türkiye’nin birçok yerinde, KOBİ’ler ve girişimcilere sağlanan destekler, teşvikler ve finans olanakları hakkında bilgilendirici toplantılar düzenlediklerini anlattı. KOBİ’lerin her sorununu dert edindiklerini, bunlara çözüm bulabilmek için de KOBİ Akademi uygulamasını hayata geçirdiklerini açıklayan Kuleyin, burada işletmelere dış ticaret, uygulamalı girişimcilik eğitimleri verdiklerini belirtti. Kuleyin, Türkiye’nin yerli üretimle uluslararası pazarlarda çok önemli bir konumda yer alacağına inandığını paylaştı, devlet desteklerinin de bu anlamda büyük katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.



İşletmelerin yüzde 99.89’u KOBİ

KOSGEB Başkan Yardımcısı ve TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Akdağ, Türkiye’de işletmelerin yüzde 99.89’unu KOBİ’lerin oluşturduğunu belirterek, “Ülkemizde oluşmuş olan istihdamın yüzde 74’ünü KOBİ’ler oluşturuyor. Cironun yüzde 66’sını, yatırımların yüzde 58’ini, ihracatın yüzde 56’sını KOBİ’ler yapıyor. KOSGEB olarak biz de KOBİ’lerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Destek programları ile cari açığı azaltmayı ve ithal ürünlerin yerlileştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.



KGF, 28 yıldır KOBİ’lerin yanında

KGF Genel Müdür Yardımcısı Caner Teberoğlu, Konya’nın tarım, ticaret, ihracat ve sanayileşmede büyük gelişmeler kaydeden bir il olduğunu ifade ederek, verdikleri destekleri anlattı. Teberoğlu’nun verdiği bilgilere göre; KOBİ başkenti denebilecek Konya, ülkenin tahıl ambarı, aynı zamanda un, tuz ve şeker üretiminde Türkiye birincisi. Makine imalatı, otomotiv yan sanayi, ana metal, gıda sanayi ve ayakkabıcılık gibi sektörlerdeki üretimiyle ön plana çıkan il, tarımsal makine ve ekipman üretiminde de lider. Türkiye’nin 2023 ve 2071 hedef ve vizyonu için KOBİ’lerin stratejik olarak desteklenmesi ve teşvik edilmesinin önemine değinen Teberoğlu, küresel sistemin yaşadığı hızlı değişimi ülke ekonomisinin yakalamasının bu değişime en yatkın olan KOBİ’lerle mümkün olduğunu söyledi. Teberoğlu, KGF’nin tam 28 yıldır bu bilinçle KOBİ’lerin finansmana erişimde en büyük destekçilerinden biri olduğunu ve olmaya devam edeceğini dile getirdi.



Türkiye’de çok özel bir örnek

Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Konya Organize Sanayi Bölgesi (Konya OSB) Yönetim Kurulu Başkanı ve OSBÜK (Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu) Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü, Konya’nın Türk sanayisine lokomotiflik yapan şehirlerden birisi olduğunu, 2 milyar doları aşan ihracat gerçekleştirdiğini vurguladı. Kütükcü, Konya’nın yüksek katmadeğerli üretime odaklanan yeni bir sıçramanın eşiğinde olduğunu belirterek, Konya ile iş yapanın her zaman kazanacağı mesajını verdi: “Konyalı sanayicilerimizin 50 yıllık sanayi mücadelesi artık Konya’yı daha stratejik bir geleceğe taşıyor. 24 Konyalı girişimcimizle Aselsan, Konya’da Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası’nı kuruyor. Şu anda arazide çalışmalar devam ediyor. Bu süreç devam ederken şehrimizin nitelikli üretim kapasitesini artıracak yeni bir gelişme daha yaşadık. Aselsan yatırımının da bulunduğu 1 milyon 581 bin m2’lik alan Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi ilan edildi. Burada da yüksek teknoloji üreten yatırımlar hayata geçecek. Konya OSB’mizin 5. kısım genişleme bölgesinde son bir yılda yaptığımız 102 tahsisin 3’te 1’inin inşaat faaliyetine başlamış olması da Türkiye’de çok özel bir örnek.”

Konuşmasında ‘Model Fabrika’ya da değinen Kütükcü, model fabrikanın çalışmalarının Konya Ticaret Odası’nın yürütücülüğünde, Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Odası ve Konya OSB’nin ortak projesi olarak devam ettiğini anlattı.



“Konya, 2020’de daha çok üretecek, daha çok ihracat yapacak”

Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Erkuş, Anadolu ekonomisinin canlandığını vurguladı: “Türkiye’de artık ekonomi denince akla sadece İstanbul ve çevresi gelmiyor. Ülkemizde ekonomik olarak yeni güç merkezleri yükseliyor. Tüm bunların sırrı güven, istikrar, moral ve motivasyondur. Konyalı müteşebbisin gerektiğinde devleti ve milleti için üstlendiği sorumluluk takdire şayandır. Konya iş dünyası olarak 2020’de daha çok üreterek, ihracat yaparak, ülkemize yeniden yüksek büyüme temposu kazandırmayı hedefliyoruz.”



DenizBank, her koşulda KOBİ’lerin yanında olmaya devam edecek

DenizBank KOBİ Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Murat Kulaksız; “Bankacılığı kaynakların akılcı ve adil dağılımını sağlayan bir kamu görevi olarak görüyor ve bunu gerçekleştirmek için Türkiye’yi adım adım gezerek KOBİ’lerimizi bilgilendirmeyi hedefliyoruz” dedi. Kulaksız, ekonomiyi takip eden, yatırımlarını iyi planlayan ve finansal kaynaklarını iyi yönetmeyi bilen firmaların başarılı olacaklarını söyledi: “KOBİ’lerimizin istihdam içerisindeki payı gelişmiş ülkelerin ortalamasının üzerinde yer almasına karşın toplam krediden aldıkları pay daha düşük kalıyor, yani KOBİ’lerimiz finansmana erişmekte sıkıntı yaşıyor. DenizBank olarak mesleki kuruluşlar işbirliğinde önemli inisiyatif üstlenerek KOBİ buluşmalarımızı hayata geçiriyoruz. KOBİ’lerimizin kendileri için sunulan hizmetlerden, teşviklerden, finansal projelerden haberdar olmaları ve gelişimleri için bu fırsatlardan yararlanmalarını arzu ediyoruz. Bu alanda elbirliğiyle farkındalık yaratabilirsek KOBİ kredilerinin payı yüzde 24’lerden, Avrupa ve Amerika’da olduğu gibi yüzde 30’lara çıkabilir.”

Murat Kulaksız, yüksek teknolojili ve katmadeğerli üretime geçilmesi gerektiğini, bunun yolunun da imalatın ve üretimin yarısından fazlasını gerçekleştiren KOBİ’lerden geçtiğini dile getirdi: “Banka olarak en büyük amacımız KOBİ’lerimizin ihtiyaçları daha ortaya çıkmadan öngörüp en hızlı, en kolay ve en uygun maliyetle çözüm sunan banka olmak. Esnafımıza Nefes, KOSGEB ve KGF destekli krediler sağlıyoruz. Kredi desteğimizin yanı sıra KOBİ’lerimizin kısa ve orta vadedeki finansman ihtiyaçlarının tek kart ile karşılandığı ‘İşletme Kart’ ve bir başvuruyla beş ayrı limit tanımlandığı ‘Hızlı Kredi’ hizmetlerimizle esnafımızın finansmana ulaşmasını çok basit hale getiren fırsatlar sunuyoruz. KOBİ’lerimizin Hızlı Kredi’ye başvurması için yalnızca ’Esnaf’ boşluk ‘T.C.’ numarasını yazıp 3280’e göndermesi yeterli oluyor.” Kulaksız, görevlerini;” teknolojiyle KOBİ’ler arasında köprü vazifesini üstlenmek” diye tanımladı: “Genel Müdürümüz sayın Hakan Ateş’in de her zaman altını çizdiği gibi, her koşulda KOBİ’lerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Türkiye çapında düzenlediğimiz bu toplantılarla KOBİ’lerimize sunulan fırsatları anlatmak ve bu konuda farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz.”



KOBİ ve Girişimcilere Destek Sağlayan Kuruluşlar Paneli

Moderatörlüğünü, 20. Dönem Denizli Milletvekili, KOSGEB eski Başkanı, TOSYÖV Denetim Kurulu Üyesi Hilmi Develi’nin yaptığı panelde, DenizBank Orta Anadolu Bölge Müdürü Cem Turgut Gelgör (DenizBank’ın KOBİ’lere Yönelik Bankacılık Faaliyetleri), TİM Strateji, İnovasyon ve Girişimcilik Şube Şefi Gökhan Ezgin (TİM’in KOBİ’lerin İhracata Açılmasına Yönelik Faaliyetleri), KOSGEB Konya Müdürü İsmail Özdemir (KOSGEB Destekleri), T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Devlet Yardımları eski Daire Başkanı, TOSYÖV Genel Sekreteri Dr. Mehmet Cevdet Baykal (KOBİ’lere Yönelik Güncel Devlet Yardımları), Türk Eximbank Konya Şube Müdürü Murat Pekmezci (Eximbank’ın KOBİ’lere Sağladığı İhracat Kredi ve Sigorta Destekleri), LOGO Yazılım Satış Müdürü Okan Erol (LOGO Yazılım’ın KOBİ’lerin Dijitalleşmesine Yönelik Faaliyetleri), KGF A.Ş. Konya Şube Müdür Yardımcısı Veli Doğan (KGF A.Ş.’nin KOBİ’lere Yönelik Kredi-Finans Destekleri) katılımcıları bilgilendirdi.Toplantı öncesinde TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Kuleyin başkanlığındaki TOSYÖV heyeti, Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü’yü makamında ziyaret ederek, plaket takdim etti.

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2020, 20:19