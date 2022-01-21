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Xiaomi Türkiye'nin Yeni Ülke Satış Direktörü Fuat Mert Kaya oldu
Küresel teknoloji lideri Xiaomi, Türkiye yönetiminde üst düzey bir atama gerçekleştirdi. Xiaomi Türkiye Perakende Satış Direktörü olarak görev yapan Fuat Mert Kaya, Ocak ayı itibarıyla Xiaomi Türkiye Ülke Satış Direktörü olarak görevine devam edecek. Kaya, çalışmalarını Xiaomi Türkiye Ülke Müdürü Vincent Chang'a raporlayacak.
İNSAN KAYNAKLARI 21.01.2022, 09:45
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2007 yılında Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan Fuat Mert Kaya, akademik kariyerini Bahçeşehir Üniversitesi'nde Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi üzerine yaptığı yüksek lisans ile tamamladı. Kaya Samsung'da yönetici pozisyonlarında çalıştıktan sonra, Huawei'de Perakende Direktörü olarak görev yaptı. Bu pozisyonlarda çeşitli uluslararası ödülleri bulunan Kaya, 2019 yılında Xiaomi'de Perakende Operasyonları Direktörü olarak göreve başlamıştı.
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