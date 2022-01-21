Xiaomi Türkiye'nin Yeni Ülke Satış Direktörü Fuat Mert Kaya oldu

2007 yılında Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan Fuat Mert Kaya, akademik kariyerini Bahçeşehir Üniversitesi'nde Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi üzerine yaptığı yüksek lisans ile tamamladı. Kaya Samsung'da yönetici pozisyonlarında çalıştıktan sonra, Huawei'de Perakende Direktörü olarak görev yaptı. Bu pozisyonlarda çeşitli uluslararası ödülleri bulunan Kaya, 2019 yılında Xiaomi'de Perakende Operasyonları Direktörü olarak göreve başlamıştı.