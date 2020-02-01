KIA’nın yeni kompakt SUV’u XCeed Türkiye’de

KIA, geleneksel SUV modellerine yeni bir soluk getiren, daha kompakt ve sportif çizgilere sahip yeni XCeed modelini Türkiye pazarına sundu. C segmentinin iddialı modellerinden Ceed ailesinin, dördüncü farklı gövde tipi olan kompakt SUV modeli yeni XCeed, diğer Ceed modelleri gibi Avrupalı sürücüler için Avrupa’da geliştiriliyor ve üretiliyor. Türkiye’de ilk etapta 1.6 litre dizel motor ve 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman seçeneğiyle satışa sunulan yeni XCeed, SUV konforunu hatchback sportifliği ve sürüş özellikleriyle buluşturuyor. Daha kompakt gövdesiyle geniş kabin ve bagaj alanı, gelişmiş güvenlik önlemleri, bağlantı özellikleri, teknoloji çözümleriyle yeni XCeed, şehirli kompakt SUV sınıfının teknolojik otomobili olarak öne çıkıyor.