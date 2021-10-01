“İhracat kadınlarımızla yükselecek”

TİM Başkanı İsmail Gülle, “’Güçlü Kadın, Güçlü İhracat, Güçlü Türkiye’ diyerek, sürdürebilir bir kalkınmanın, ancak ve ancak kadınlarımızla mümkün olduğunun bilincindeyiz. Türkiye ihracatla, ihracat kadınlarımızla beraber yükselecek” dedi.

TİM Kadın Konseyi’nin her geçen gün daha da büyüdüğünü dile getiren Gülle, şunları açıkladı: “TİM olarak, yeni dönemde de kadın girişimcilerimize yönelik projelerimize hız kesmeden devam edeceğiz. Bu kapsamda önde gelen çalışmalarımızı sayacak olursak Turkish Women In Global Trade Projesi, Türkiye Kadın İhracatçılar Çalıştayı, İhracatın Güçlü Kadınları Ödül Töreni, İhracatın Güçlü Kadınları Filmi, TİM-TEB Girişim Evi Kadın Girişimci Hızlandırma Programı.”