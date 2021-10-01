Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti (Almanya) EGİAD ile buluştu

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, “AB’nin 27 üye ülkesi içinde Almanya, 2020’de Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 8.8’ini, toplam ithalatının yüzde 10.7’sini yaptığı ülke olarak Türkiye’nin en büyük ticaret ortağıdır” dedi. Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Dış Ticaret ve Yatırım Destek Ajansı-NRW Global Business Türkiye Müdürü Dr. Adem Akkaya, Almanya’nın Türkiye ile olan Dış Ticareti’nde Kuzey Ren-Vestfalya’nın payının 36.6 milyar Euro olduğunu söyledi.

NRW Global Business Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Akın Okumuş da “Almanya’da firma olmanın finansman açısından kolaylıkları var. Faizin düşük olması, hibe kredilerinin uygunluğu, yatırım destekleri avantajlar olarak göze çarpmakta” diye konuştu.