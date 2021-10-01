Genç emeklilik planı 150 bin katılımcıya ulaştı

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk, “Salgın döneminde birikim ve tasarrufun önemi bir kez daha anlaşıldı. Gençlerimiz bu ürünümüze yoğun bir ilgi gösteriyorlar” dedi. Ertürk, 18-25 yaş arasındaki katılımcıların toplam içindeki payının yüzde 14’e yaklaşırken, bu oranın sektör ortalamasının 3 katından fazla olduğunu kaydetti.