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Genç emeklilik planı 150 bin katılımcıya ulaştı
Anadolu Hayat Emeklilik’in 18-25 yaş arasındaki gençlere özel sunduğu Genç Emeklilik Planı 150 bin katılımcıya ulaştı.
SİGORTA 01.10.2021, 00:01 30.09.2021, 11:57
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Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk, “Salgın döneminde birikim ve tasarrufun önemi bir kez daha anlaşıldı. Gençlerimiz bu ürünümüze yoğun bir ilgi gösteriyorlar” dedi. Ertürk, 18-25 yaş arasındaki katılımcıların toplam içindeki payının yüzde 14’e yaklaşırken, bu oranın sektör ortalamasının 3 katından fazla olduğunu kaydetti.
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