Son Dakika
Groupama Hırvatistan’da faaliyete başladı
Hırvat sigorta şirketi OTP Osiguranje’i satın aldığını açıklayan Groupama Grubu, hisse devir işlemlerinin tamamlandığını ve ülkede faaliyete başladıklarını açıkladı.
SİGORTA 01.10.2021, 00:01 30.09.2021, 11:56
411
Hırvatistan’ın yüksek sigortacılık potansiyeline dikkat çeken Groupama Grubu Uluslararası Bağlı Ortaklıklar Müdürü Olivier Péqueux, “Bu satın alma ayrıca, Orta ve Doğu Avrupa’da OTP Bank ile sürdürdüğümüz uzun vadeli işbirliğinin değerini gösteriyor” dedi.
Groupama Grubu, kısa vadede OTP Bank ile olan stratejik işbirliği kapsamında hayat dışı branşlardaki sigortacılık faaliyetlerine önem vereceklerini açıkladı.
Sayfalar Tümü