Groupama Hırvatistan’da faaliyete başladı

Hırvatistan’ın yüksek sigortacılık potansiyeline dikkat çeken Groupama Grubu Uluslararası Bağlı Ortaklıklar Müdürü Olivier Péqueux, “Bu satın alma ayrıca, Orta ve Doğu Avrupa’da OTP Bank ile sürdürdüğümüz uzun vadeli işbirliğinin değerini gösteriyor” dedi.

Groupama Grubu, kısa vadede OTP Bank ile olan stratejik işbirliği kapsamında hayat dışı branşlardaki sigortacılık faaliyetlerine önem vereceklerini açıkladı.