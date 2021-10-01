Albaraka Türk’ten ‘sürdürülebilir’ destek

Yaptığı çevre odaklı çalışmalar sonucunda Karbon Saydamlık Projesi (CDP) kapsamında en yüksek skorlarından biri olan ‘A’ skorunu elde eden Albaraka, iklim değişikliği kategorisinde ‘A-‘ ve su güvenliği kategorisinde “B-” skoru almaya hak kazanarak bu yılda en yüksek skoru elde eden bankalardan biri oldu.

Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, “Tüm faaliyetlerimizi çevresel etki ve emanet anlayışını gözeterek yürütüyoruz. Sahip olduğumuz sosyal, çevresel ve ekonomik değere emanet gözüyle bakıyor, gelecek nesillere bu değerleri aktarmayı hedefliyoruz” dedi.