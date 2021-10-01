Maximum Kart 20. yılını kutluyor

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, “Yalnızca ödeme ihtiyaçlarını karşılayan bir kredi kartı değil, sinemadan müziğe, spordan sanata, alışverişten seyahate kullanıcılara farklı alanlarda ayrıcalıklar sunan, günün koşullarına uygun fizikselden dijitale kullanım alanı sağlayan yaşam dostu olduk” dedi.

Maximum Kart’ın oyuncu Çağlar Çorumlu’nun canlandırdığı kıymetli sanatçı Zeki Müren karakteri ile kurgulanan yeni kampanyası, TV ve dijital mecralar başta olmak üzere izleyiciler ile buluşuyor.