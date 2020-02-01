Baumit Türkiye’den “Geleceğimizi Mantoluyoruz”

Proje kapsamında Baumit, yıl içerisinde 6 bin çocuğu kışlık montlarla buluşturmak için bayileriyle el ele verdi. Projenin ilk adımı Bartın’da gerçekleşti. Bartın’a bağlı köy okullarındaki çocuklara 600 adet mont hediye edildi, gelecegimizimantoluyoruz.com adresinden alınan başvurularla 12 saat içerisinde kalan 2 bin mont da tükendi.

Baumit Türkiye Satış Müdürü Erdil Dinçer, “Gönderdiğimiz hediye montların yanında, ilk sayfasında çocukların anlayabileceği bir dilde enerji verimliliği ve binalarda ısı yalıtımının önemini anlattığımız küçük bir defter de hediye ediyoruz. Burada amacımız aynı zamanda çocuklarımızı bilinçlendirmek ve onlar üzerinde farkındalık yaratmak. Bu özel proje sayesinde, 6 bin mont öğrenimine devam eden çocuklarımızın geleceğini ısıttı. Ülkemizin geleceğine katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz. Projeyi değerli katkılarıyla destekleyen tüm bayilerimize de teşekkür ediyoruz” diye konuştu.