İGA ve Çöpüne Sahip Çık Vakfı’ndan işbirliği

Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışmalarını sürdüren iGA, Çöpüne Sahip Çık Vakfı’yla işbirliği yaparak “Farkında Mısın?” isimli Ulusal Fotoğraf ve Kısa Video Yarışması’na imza attı. Yarışmaya başvurular 29 Şubat 2020 tarihine kadar devam edecek olup herkesin katılımına açık.