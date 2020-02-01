Başvuru www.farkindamisinyarimasi.org adresinden online olarak yapılabilecek. Yarışma sonunda, iki kategoride belirlenen ilk 3 eser sahibine para ödülleri verilecek. İki kategoride sergilemeye değer 20’şer eser belirlenerek İstanbul Havalimanı’nda sergilenecek. İGA CEO Danışmanı Ülkü Özeren, “Farkında Mısın?” Ulusal Fotoğraf ve Kısa Video Yarışması’nın önemli bir çevre farkındalığı yaratacağını vurgularken kaynakları daha verimli kullanma yönünde başta atık oluşumunun yollarının bulunmasının gerekliliğine dikkat çekti.
İGA ve Çöpüne Sahip Çık Vakfı’ndan işbirliği
Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışmalarını sürdüren iGA, Çöpüne Sahip Çık Vakfı’yla işbirliği yaparak “Farkında Mısın?” isimli Ulusal Fotoğraf ve Kısa Video Yarışması’na imza attı. Yarışmaya başvurular 29 Şubat 2020 tarihine kadar devam edecek olup herkesin katılımına açık.
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