TOBB Chicago Ticaret Merkezi SATSO’da tanıtıldı

TOBB Ticaret Merkezleri Genel Müdürü Noyan Ciritoğlu, “Stratejik bir konumda kurulan Chicago TTM Chicago bünyesindeki 1500 m2 ofis ile 8800 m2 depo alanı ile Ticaret Bakanlığı desteği sayesinde rayicin altında kira bedelleri, anahtar teslim ABD’li şirket kuruluşu ve faaliyete geçirilmesi, uçtan uca profesyonel lojistik çözümler ve büyük ABD’li firmalar ile işbirliği, direkt kontak kurma imkanı gibi birçok avantaj firmalarımızı bekliyor” diye konuştu.

Yurtdışı İş Geliştirme Komisyonu Başkanı Ali İhsan Güneş, “Chicago Türkiye Ticaret Merkezi (TTM) firmalarımızın ABD’de faaliyetlerini ve potansiyellerini geliştirmeleri adına ciddi bir avantaj sağlayacaktır” dedi.