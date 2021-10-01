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‘Gözbebeği Teknolojisi’, Arçelik Imperium® 9 TV Serisi’nde
Geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle tüketicilerin hayatında fark yaratan Arçelik, Imperium® 9 TV Serisi ile televizyon izleme keyfine yepyeni bir boyut kattı. Arçelik, Imperium® 9 TV Serisi, ‘Gözbebeği Teknolojisi’ sayesinde tüketicilerini en doğal renk ve görüntü performansı ile buluşturuyor.
YENİ TEKNOLOJİ 01.10.2021, 00:01 30.09.2021, 21:58
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Arçelik Imperium® 9 Serisi’nde büyük ekranlardan oluşan televizyonlar, Gözbebeği Teknolojisi sayesinde kullanıcılara kusursuz renk ve mükemmel görüntü performansı sunarken, Android TV ile akıllı televizyon deneyimi ve kolay kullanımı destekleyici fonksiyonel özellikler sunuyor.
4 Çekirdekli Imperium® işlemci televizyonlar yüksek hız, üstün görüntü ve renk kalitesi, zengin ve çok boyutlu bir ses deneyimi sunuyor.