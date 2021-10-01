‘Gözbebeği Teknolojisi’, Arçelik Imperium® 9 TV Serisi’nde

Arçelik Imperium® 9 Serisi’nde büyük ekranlardan oluşan televizyonlar, Gözbebeği Teknolojisi sayesinde kullanıcılara kusursuz renk ve mükemmel görüntü performansı sunarken, Android TV ile akıllı televizyon deneyimi ve kolay kullanımı destekleyici fonksiyonel özellikler sunuyor.

4 Çekirdekli Imperium® işlemci televizyonlar yüksek hız, üstün görüntü ve renk kalitesi, zengin ve çok boyutlu bir ses deneyimi sunuyor.