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‘Gözbebeği Teknolojisi’, Arçelik Imperium® 9 TV Serisi’nde

Geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle tüketicilerin hayatında fark yaratan Arçelik, Imperium® 9 TV Serisi ile televizyon izleme keyfine yepyeni bir boyut kattı.  Arçelik, Imperium® 9 TV Serisi, ‘Gözbebeği Teknolojisi’ sayesinde tüketicilerini en doğal renk ve görüntü performansı ile buluşturuyor.

YENİ TEKNOLOJİ 01.10.2021, 00:01 30.09.2021, 21:58
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‘Gözbebeği Teknolojisi’, Arçelik Imperium® 9 TV Serisi’nde

Arçelik Imperium® 9 Serisi’nde büyük ekranlardan oluşan televizyonlar, Gözbebeği Teknolojisi sayesinde kullanıcılara kusursuz renk ve mükemmel görüntü performansı sunarken, Android TV ile akıllı televizyon deneyimi ve kolay kullanımı destekleyici fonksiyonel özellikler sunuyor.
4 Çekirdekli Imperium® işlemci televizyonlar yüksek hız, üstün görüntü ve renk kalitesi, zengin ve çok boyutlu bir ses deneyimi sunuyor.

#Gözbebeği Teknolojisi
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