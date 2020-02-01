Instax Mini LiPlay ile fotoğrafların artık sesi var!

Fujifilm, Sevgililer Günü hediyesini unutulmaz kılmak isteyenlere, en yeni ürünü; eğlenceli Instax Mini LiPlay’i öneriyor.

Instax Mini LiPlay ile fotoğrafların artık sesi var!

Fotoğraflara ses de veren, Instax serisinin en küçük ve hafif modeli Fujifilm Instax Mini LiPlay ile çekilen veya akıllı telefonda bulunan fotoğrafları 6 keyifli filtre ve 30 farklı çerçeve ekleyerek, anında karta basılı alınabiliyor. Mikrofonuyla 12 saniyelik ses kaydı almayı sağlayan cihaz, sadece anı görüntülemekle kalmıyor fotoğraflara hayat da veriyor. Sesinizi QR kod aracılığıyla kaydediyor, fotoğrafı verdiğiniz kişi, bu kodu taratarak mesajınızı dinleyebiliyor.  Şarj edilebilir pille sunulan cihaz, tek şarjla sesli veya sessiz 100 adet baskı yapabiliyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Uygun fiyatlı Acer Aspire 3 modellerinde hızlı...
Uygun fiyatlı Acer Aspire 3 modellerinde hızlı...
  1. YENİ TEKNOLOJİ

banner340

banner269