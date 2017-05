“Binasal değil kentsel dönüşüm planlanmalı”

Türkiye İMSAD’ın yılda dört kez çeyrek periyotlarda düzenlediği Gündem Buluşmaları, İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantının açılışını gerçekleştiren Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, “2016 zorlu bir yıl oldu ve hepimizin 2017’den beklentisi yüksek” dedi. Erdoğan, döviz kurlarının yukarı yönlü hareketinin üretimde maliyetlerin artmasına ve konut sektöründe de talebin sınırlı kalmasına neden olduğunu belirterek, “Her ne kadar piyasalar beklenenden daha canlı gözükse de satış vadelerinin gittikçe açılması, tahsilat zorlukları, projelerde fiyata bağlı rekabetin malzeme ve uygulama kalitesini tehdit etmesi, kayıt dışılığını özendirmesi, sektörün önündeki en önemli sorunlardır. Bu da inşaat sektörünün 2017’de düşük tempolu bir büyüme göstermesine yol açabilir. Ancak yine de 2016 yılında alınan yapı ruhsatlarındaki yüzde 7.3’lük artış sektör için bir umut teşkil ediyor” diye konuştu.

Sektör zor bir dönemde bile büyüme ivmesi yakaladı

Ferdi Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: “TÜİK’in milli gelir hesaplamalarında yaptığı revizyona göre, 2016’da inşaat sektörünün yüzde 7.2 büyüdüğünü gördük. Sektörün 2016 gibi zor bir dönemde bile böyle bir büyüme ivmesi yakalanmış olması önemli. 2016 yılında inşaat harcamaları 431.9 milyar TL olarak gerçekleşti. İnşaat sektörünün milli gelir içindeki payı 2016 yılında yüzde 8.5 ile en yüksek seviyesine ulaştı. Kamu yatırımlarının yanı sıra büyük gayrimenkul şirketlerinin başlattığı kampanyalar da sektörü ayakta tutuyor.

Özellikle düşük faizli krediler devam ederse konut almaya niyetli vatandaşlar da taleplerini öne çekebilir. Hükümet’in geçen yıl açıkladığı destek ve teşvik paketlerinin de bu yıl sektöre olumlu yansıyacağını düşünüyorum.”

‘Binasal dönüşüm’ değil ‘kentsel dönüşüm’ planlanmalı

Deprem kuşağı üzerinde yer alan Türkiye için en önemli gündem maddelerinden birinin ‘kentsel dönüşüm’ olduğunu vurgulayan Ferdi Erdoğan, şunları söyledi: “Nüfusumuzun neredeyse yüzde 90-95'i deprem bölgeleri üzerinde yaşamaktadır. Kentleşme yüzde 85'lere ulaşıncaya kadar devam edecektir. Depremler ülkemizin herhangi bir yerinde her an olabilir ve ülkemizde 7 milyona yakın konut deprem riskine karşı güvensiz durumda. ‘Kentsel dönüşüm’ sürecini çok iyi yönetmemiz gerekiyor. Şu an uygulandığı haliyle ‘binasal dönüşüm’den çıkarıp, daha insan, çevre ve kentsel doku odaklı bir dönüşüm planlaması yaratmalıyız. Bunun için Türkiye İMSAD olarak, sorumluluğumuz dahilinde yapmamız gereken ne varsa yapmaya hazırız. Bunu da sıklıkla kamuda ilgililerle görüştüğümüzde dile getiriyoruz.

Yapı Yasası tüm ülkeyi kalkındıracak bir hamle olacak

“Türkiye’de çok acil bir Yapı Yasası’na ihtiyaç var. Bu yasanın çıkarılması, bir sektörü değil, tüm ülkeyi kalkındıracak bir hamle olacaktır” diyen Ferdi Erdoğan, şu noktalara değindi: “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurumu ile derneğimiz tarafından yürütülen çalışmayla yeni bir ‘İnşaat Genel Teknik Şartnamesi’nin hazırlaması için çalışmalara başlandı. Geçtiğimiz günlerde Bakanlık yetkilileri ile dernek üyelerimiz bir araya geldiler. Bu çalışma gerek içeriği gerekse de bakanlık-STK-özel sektör işbirliği bakımından oldukça kıymetli bir çalışma. Bir an önce tamamlanarak yeni şartnamenin yürürlüğe girmesini arzuluyoruz.”

Panoramik İstanbul manzarası The Mandarins Acıbadem’de

Kadıköy'de yer alan The Mandarins Acıbadem, yüksek bir mevkide yer alması nedeniyle 360 derece ufka bakan bir İstanbul manzarasına sahip bulunuyor. Projenin seyir terasında panoramik manzaralı Marmara Denizi, Tarihi Yarımada, Kalamış, Fenerbahçe ve Kadıköy limanı keyfi yaşanıyor.

Kafeleri, restoranları, spor salonu ve alışveriş sokağı ile kent yaşamını sakinlerinin ayağına getiren The Mandarins Acıbadem, İstanbul'u yaşatan yaşam merkezi olarak fark yaratıyor. İki etap olarak tasarlanan ve ikinci etabı 2017’nin Haziran ayında başlayacak olan The Mandarins Acıbadem’in toplam yatırım tutarı 1 milyar 200 milyon TL’ye ulaşıyor. 2018 Mayıs’ında tamamlanacak olan projede tapular sahiplerine hemen teslim ediliyor. 493 dairenin yer aldığı, 1+1'den 5+1 dublekse uzanan daire seçeneklerinin bulunduğu projede daire fiyatları 590 bin TL’den başlıyor

Jardin Eden’de 2. Etap satışlar başlıyor

Pana Yapı, 'cennet bahçesi' ismini verdiği Çeşme ile bütünleşen 'Jardin Eden’ ile yaşam alanı inşa etmeye devam ediyor. Proje; Güney Fransa ile Ege mimarisinin birleşimiyle tasarlanan birbirinden farklı görünümde 118 villası ve sunduğu yaşam tarzıyla dikkat çekiyor. İlk etabı yoğun ilgiyle tamamlanan ‘Jardin Eden’ projesi, 44 villanın teslimi için süratle çalışıyor. Merakla beklenen 2. etabındaki 43 villanın ise satışlarını başlatıyor. Jardin Eden 124 bin metrekarelik bir alan üzerinde, özel bir plaja sahip 3+1, 4+1 ve 6+1 tiplerinde 118 villa ile 1+1, 2+1 tiplerinin yer aldığı 6 konaktan oluşuyor. Müstakil yaşam tarzını yansıtan konseptiyle her villa ve her sokak denize bakarken dört dörtlük sosyal olanakları ile de Ege’de eşsiz bir yaşamın kapılarını aralıyor.

Dekon Senkron’un yarıya yakını satıldı

Dekon İnşaat tarafından Finans Merkezi’nin kalbinde konumlanan Dekon Senkron’da daireler hızla tükeniyor. Dekon Senkron’da daire büyüklükleri 63 ile 109 metrekare arasında değişiyor. Hem konut, hem ev-ofis olarak kullanılabilen Dekon Senkron’un en önemli özelliklerinden birisi projeyi çepeçevre saran ve 13 metrekareye varan balkonlar. Dekon Senkron’da, 200 araçlık kapalı otopark alanı, açık havuz, spor salonu, çocuk oyun alanları gibi sosyal alanların yanı sıra sosyal donatı alanları da bulunuyor.



Mithat Yenigün, yeniden Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı seçildi

Türkiye’nin ekonomisine yön veren 136 dev şirketin üyesi olduğu Türkiye Müteahhitler Birliği’nin 32. Olağan Genel Kurulu Genel Merkez Binası'nda gerçekleştirildi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in de katıldığı Genel Kurul’da Mithat Yenigün yeniden Başkan seçildi.Açılışta konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, inşaat sektörünün Türkiye ekonomisinde büyük önem taşıdığını söyledi. Şimşek, “Türkiye Müteahhitler Birliği üyelerini özellikle yurtdışında gösterdikleri çabalardan dolayı özellikle tebrik etmek istiyorum, çünkü zaman ihracat seferberliği zamanıdır” dedi. Şimşek, şunları söyledi: “Sizin sektörünüz son dönemde olup bitenlerden biraz etkilendi, etkilenmese çok şaşırırdık. Sınırlı kalması için çok adım attık, atmaya devam edeceğiz. Ancak hiçbir şekilde kötümser olmaya gerek yok. Sizler en zor şartlarda muazzam işler başarıyorsunuz. En zor ülkelerde büyük işler başarıyorsunuz. Güncellenecek Gümrük Birliği ile hukukun çok iyi işlediği Avrupa’da kapıların da size açıldığını düşünürseniz çok yeni geniş alanlar açılacaktır. Bir iki yıl sonra çok farklı bir ortama, belki de baş edemeyeceğiniz kadar ilave iş imkanlarının olacağı bir ortama doğru gidiyoruz.”

Mithat Yenigün: “Yıllık 50 milyar dolarlık yeni proje hedefliyoruz”:

3 yıl daha Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanlığı görevini üstlenen Mithat Yenigün, “Önümüzdeki yıllarda, uluslararası müteahhitlik pastasında bugün yüzde 4.6 olan payımızı yüzde 50 arttırarak yüzde 7'lere, yıllık yeni proje tutarımızı 50 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Yeni Yönetim Kurulu

Mithat YENİGÜN (YENİGÜN)

Selim BORA (SUMMA)

Burak TALU (DOĞUŞ)

Deha EMRAL (ÖZDEMİR)

Hüseyin ARSLAN (YDA)

Murat ÜSTAY (ÜSTAY)

Kartal USLUEL (USLUEL)

Tevfik ÖZ (TEFİROM)

Ebru ÖZDEMİR (LİMAK)

Başar ARIOĞLU (YAPI MERKEZİ)

Süheyla ÇEBİ KARAHAN

(DORÇE)



Mert BOYSANOĞLU (MESA)



Ferhat NASIROĞLU (FERNAS)



Yeni Denetleme Kurulu



Süreyya Yücel ÖZDEN (GAMA)



Müfit EREN (YILDIZLAR)



Barış HAŞEMOĞLU

(HAŞEMOĞLU)



Yeni Yüksek Danışma Kurulu







Emre AYKAR (YAPI MERKEZİ)



Ahmet AYDENİZ (AYDENİZ)



Ahmet ÇALIK (ÇALIK)



Ayhan YAVRUCU (ALARKO)



Bülent ERDOĞAN (NUROL)



Erol TABANCA (POLİMEKS)



Erhan BOYSANOĞLU (MESA)



Ergil ERSÜ (GAMA)



Gönül TALU (DOĞUŞ)



Hamdi AKIN (AKFEN)



İbrahim ÇEÇEN (IC İÇTAŞ)



Mehmet Nazif GÜNAL (MNG)



Nihat ÖZBAĞI (MÖN)



Ümit ÖZDEMİR (TEKFEN)



İdris YAMANTÜRK (GÜRİŞ)



Nihat ÖZDEMİR (LİMAK)



Erdal EREN (GÖÇAY)



Emin SAZAK (YÜKSEL)



Yavuz Işık, yeniden THBB Başkanlığı’na seçildi



Türkiye’de standartlara uygun beton üretilmesi ve inşaatlarda doğru beton uygulamalarının sağlanması için 29 yıldır uğraş veren Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), gerçekleştirdiği 30. Olağan Genel Kurulu’nda yeni yönetim ve denetim kurulu üyelerini seçti.

Genel Kurul sonrası Yavuz Işık yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Halit İnci Başkan Vekilliği'ne, Cemalettin Danış da Muhasip Üyeliğe seçildi. Yavuz Işık, beton sektörünün toplam cirosunun 2015 yılında 12 milyar, 2016 yılında ise 16 milyar TL olduğunu, sektörün istihdam kapasitesinin son sekiz yılda yıllık yaklaşık olarak yüzde 10 artış gösterdiğini, bu oranın 2014-2016 yılları arasında 30 bin kişiden 38 bin kişiye çıktığını söyledi.