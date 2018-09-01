Kur dalgalanmaları yabancıya yaradı Markalı konutlara ilgi arttı

REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi açıklandı. GYODER Başkanı Doç.Dr. Feyzullah Yetgin, “Markalı konut projelerinde gerçekleştirilen satışların yüzde 9’luk kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığını görüyoruz. Son 6 aylık ortalamanın yüzde 8 olduğu yabancı yatırımcılara satışların artmasında, kurdaki dalgalanmanın da etkili olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda kurdaki dalgalanmanın yanı sıra konut kredi faizinin hızla yükselmesi konut alıcılarını etkiledi ve Mart ayından bu yana düşüşe geçen bitmemiş konutların satış oranında da 2 puanlık azalmaya yol açtı” diye konuştu.

REIDIN

’su Kerim Alain Bertrand, Temmuz ayı sonuçları hakkında şunları söyledi: “Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi’nde (TR-81) Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0.72 oranında ve geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 9.68 oranında artış gerçekleşmiştir. Diğer taraftan ekonomideki gelişmeleri değerlendirdiğimizde gerek konut kredi faizlerinin hızla yükselmesi, gerekse kurdaki dalgalanma talep azlığına neden olabilecek kırılgan bir dönemin başlangıcında olduğumuzu bizlere gösteriyor. Ülkemizde özellikle kurlarda yaşanan dalgalanmaların tüketici güveni üzerinde olumsuz etki yaratabileceği, tüketicilerin satın alım eğilimlerini geciktirebileceği, bunun da gayrimenkul fiyatları üzerinde gelecek dönemlere ilişkin aşağı yönlü bir baskı oluşturabileceğini düşünüyoruz.”





Yabancı alıcıların oranı artış

trendini sürdürüyor



Temmuz ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 9’luk kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığı gözlemlendi. Yabancı yatırımcıların tercih noktasında ağırlıklı olarak 2+1 (yüzde 41) özellikteki konutların öne çıktığı gözlemlendi. Onu yüzde 24 ile 3+1 ve 1+1 konutlar izledi. Son altı aylık ortalamanın yüzde 8 olduğu yabancı yatırımcılara satışlar Mart ve Nisan aylarında yüzde 8, Mayıs ayında yüzde 7, Haziran ayında ise yüzde 10 oranında gerçekleşmişti. Temmuz ayında Artvin’de metrekare başına konut satış fiyatları yüzde 2.00 oranında arttı ve Artvin, satış fiyatlarının en çok yükseldiği şehir oldu. Aynı dönem içerisinde Şanlıurfa’da metrekare başına konut satış fiyatları yüzde 0.97 oranında azaldı ve Şanlıurfa geçen ay olduğu gibi, satış fiyatlarının en çok azaldığı şehir oldu. Türkiye Kiralık Konut Fiyat Endeksi’nde Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1.27 oranında ve geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 8.18 oranında artış gerçekleşti. Temmuz ayında İzmir’de metrekare başına konut kira değerleri yüzde 2.12 oranında arttı ve İzmir kiraların en çok yükseldiği şehir oldu. Aynı dönem içerisinde Erzincan’da metrekare başına konut kira değerleri yüzde 1.33 oranında azaldı ve Erzincan kiraların en çok azaldığı şehir oldu.





Bitmemiş konutların satış oranı

beş aydır düşüş eğiliminde



Temmuz ayında satışı gerçekleştirilen konutların yüzde 38’i bitmiş konut stoklarından oluşurken yüzde 62’si ise bitmemiş konut stoklarından oluştu. Bitmemiş konutların satış oranında 2 puanlık bir düşüş olurken bitmiş konutların satış oranında ise 2 puanlık bir artış yaşandı. Bitmemiş konutların satış oranındaki düşüş ve bitmiş konutların satış oranındaki artış Mart ayından beri devam ediyor. Ayrıca Yeni Konut Fiyat Endeksi, Temmuz ayı stok erime hızı değerlendirildiğinde adet bazlı yüzde 4 oranında, metrekare bazlı ise yüzde 3.4 oranında erime gözlemlendi.





En yüksek yıllık kira getirisi yine Aydın,

Van ve Kırklareli’de



Satın alınan konutların kiraya verilmesi durumunda, alış fiyatının kaç yıl içerisinde yıllık kira değeri ile karşılanabileceğini gösteren amortisman süresi verilerine göre, Temmuz ayının en kısa amortisman süreleri geçen ay olduğu gibi Aydın, Van ve Kırklareli şehirlerinde ölçüldü. Kira değerinin konutun satış fiyatına bölünmesiyle hesaplanan REIDIN Yıllık Brüt Kira Getiri Oranı’nın en yüksek olduğu şehirler de yine Aydın, Van ve Kırklareli oldu.





3S Firuze Konakları’nda yaşam Eylül’de başlıyor

3S Firuze Konakları’nda yaşam Eylül’de başlıyor

3S Firuze Konakları için geri sayım başladı. İnşaat alanı ve konut adedi itibarıyla Avcılar’ın E-5 aksındaki en büyük projesi olan 3S Firuze Konakları’nda 523 adet konut ve 45 mağaza yer alıyor. 28.000 metrekarelik proje sahasına inşa edilen 3S Firuze Konakları, göl manzarasını ve mahalle kültürünü yansıtan yatay mimarisi ile Avcılar’da bambaşka bir yaşam alanı yaratıyor. 3S Firuze Konakları 1+1'den 4+1'e kadar farklı daire seçenekleriyle herkese hitap ediyor. Projede kaliteli ve konforlu bir yaşam için; mutfak dolapları Lineadecor, mutfak tezgâhı Çimstone, banyo dolapları, vitrifiyeler ve armatürler Kale Banyo, banyo seramikleri Çanakkale Seramik, beyaz eşya Siemens, klima Mitsubishi Electric, pencere doğramaları Winsa, asansör Otis, çelik kapı Kale Çelik Kapı, iç kapılar Artella’dan tedarik edilirken dış cephede ise Kalesinterflex tercih edildi.





Siltaş Yapı’dan bir ilk “LifeX Konsepti”

Siltaş Yapı’dan bir ilk “LifeX Konsepti”

İş dünyasındaki 40 yıllık köklü geçmişinin üzerine 2011 yılından itibaren inşaat sektörüne yoğunlaşarak yeni nesil konut projeleri ve iş merkezlerine imza atan Siltaş Yapı, Pendik’in sahil şeridinde marinanın karşısında konumlanan yeni projesi Siltaş Marina’da ilk kez hayata geçireceği “LifeX Konsepti’’ ile dikkat çekiyor. Sadece bir ev değil, komple bir yaşam alanı vadeden Siltaş Yapı, LifeX Konsepti’ni gelecek tüm projelerinde bölgenin ihtiyaçları ve beklentiler doğrultusunda daha da zenginleştirerek uygulamayı planlıyor. Lokasyon avantajı ve kapanmayacak panoramik deniz manzarası ile öne çıkan “adalara karşı, bulutlara komşu” Siltaş Marina, bu özel konseptle standart sosyal donatılardan farklı olarak yaşama ekstra konfor, kolaylık ve keyif katmaya hazırlanıyor. Projede; e-şarj istasyonunu, cep sinema, kreş, cafe-kütüphane, yüzme havuzu, fitness salonu, yürüyüş ve bisiklet parkuru, çocuk parkı ve basketbol sahasının yanı sıra temel ihtiyaçlara cevap vermesi hedeflenen ticari üniteleri de bulunuyor. Bir kentsel dönüşüm projesi olarak hayata geçirilen Siltaş Marina’da yıkılan 7 blok yerine sadece 2 blok inşa ediliyor.





Nef’ten 2018’de 2.000’inci konut teslimi

Nef’ten 2018’de 2.000’inci konut teslimi

2018 yılında konut satışlarını geçtiğimiz yıla göre yüzde 40’ın üzerinde artırmayı başaran Nef, henüz 8 ay bitmeden tarihinin en yüksek konut teslim sayısına ulaştı. Geçtiğimiz yılı 1856 konut teslimiyle tamamlayan Nef, 16 Ağustos itibarıyla 2018 yılındaki 2.000’inci teslimini gerçekleştirdi. 2.000’inci evin sahibi olan Emrah Aktürk’e dairesi Nef Ataköy 22 projesinde gerçekleştirilen törenle teslim edildi. Nef Ataköy 22’de düzenlenen törende konuşan Nef İcra Kurulu Üyesi ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Çelik, “Müşteri memnuniyetini her şeyin üzerinde tutan bir şirket olarak; 2018 yılı içerisindeki 2.000’inci evimizi teslim etmekten büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Projelerimizde teslimden sonra altıncı ayda proje doluluk oranlarımız yüzde 90’ın üzerinde. Daire teslimi sonrası bağımsız bir araştırma kuruluşu tarafından yapılan anketlerde müşteri memnuniyet oranımız ise yüzde 92. 2017 yılında da toplam 1.856 konut teslimi gerçekleştirmiştik, henüz 2018’in sekizinci ayında bu teslim sayısının üzerine çıktık. 2018 yılı sonuna kadar 3000. konutumuzu müşterilerimize teslim etmeyi planlıyoruz” diye konuştu.





Daha güçlü ekonomi için, “Türkiye için Kazanç Vakti”

Daha güçlü ekonomi için, “Türkiye için Kazanç Vakti”

Emlak sektörünün önde gelen kuruluş ve şirketlerinin hayata geçirdiği “Türkiye için Kazanç Vakti” kampanyası ile vatandaşların daha uygun koşullarda konut sahibi olmalarının yanı sıra yatırımlarının da milli ekonomimize katkı sağlaması amaçlanıyor. “Türkiye için Kazanç Vakti” kampanyası ile dövizini veya altınını peşinata çevirerek konut satın alanlara kaçırılmayacak yatırım fırsatları sunuluyor. Bu çerçevede kampanyadan konut alanların yatırımları 1 yıl boyunca güvence altına alınıyor. 31 Ekim’e kadar geçerli olan kampanyada ayrıca; satış bedeli üzerinden yüzde 10 indirime ek olarak indirimli satış bedeli üzerinden yüzde 10 peşinat ile 120 aya kadar 0.98 vade farkı ile bankasız ve kefilsiz konut sahibi olmanın önü açılıyor.



“Türkiye için Kazanç Vakti” kampanyasına dair detaylar basın toplantısında aktarıldı. Toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Keleş ve Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli ile birlikte kampanyaya destek veren İLBANK, KİPTAŞ, Oyak İnşaat, GYODER, KONUTDER, İNDER, İMKON ve TMB ile şirketlerin yöneticileri katıldı.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kampanyaya dair detay bilgiler verdi: “Yaklaşık 100 bin bağımsız bölümü içeriyor ve yine stoklarla sınırlı, yani yüzde 25’i kadar stokla kampanya dahilinde projeler satılacak. Projemiz başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Anadolu’nun tüm illerinde derneklerimizin ve konfederasyonumuzun bağlı olduğu hemen hemen bütün inşaat firmalarının katılımıyla gerçekleşecek. Projelerin satış fiyatı üzerinden bir kere en başta yüzde 10 indirim yapacaklar, yani 500 bin liraysa buna yüzde 10 indirim yapılacak ve fiyat 450 bin liraya inecek. Minimum yüzde 10 peşinat alınacak. Ancak bu peşinatla alakalı bugün diyelim ki dövizde yatırımını değerlendiren veya altında yatırımını değerlendiren vatandaşımızla alakalı şöyle bir durum söz konusu. Altını ve dövizi bugünkü kurdan neyse, bu kur bir kenara koyulacak ve süreç içerisinde diyelim ki döviz veya altın yükseldi. Bu artış kadar daire fiyatından bedel düşülecek. Dolayısıyla hiç kimsenin şu saatte dövizini, altınını kenarda tutmasını gerektiren bir durum söz konusu değil. Buradaki artışın tamamen birebir yansıması, verdiği peşinat kadar yansıması daire bedelinden düşülecek. ‘Türkiye için Kazanç Vakti’ kapsamında yine 12. ve 24. aylarda yüzde 15’lik ara ödemeler söz konusu olacak. Geriye kalan 120 aylık tutar için ise aylık 0.98 vade farkıyla yüzde 60’lık kısım için banka ve kefil olmadan yüklenicilerimiz, idarelerimiz kendi bünyesinde kredilendirme yapacaklar. Bu da dairenin totaline baktığınızda yaklaşık yüzde 0.84 vade farkına geliyor. Yani bugün faiz oranlarının yüzde 2’lerde olduğunu düşünürseniz çok büyük fedakârlık. Diğer yandan 6 ay veya 1 yıl içerisinde ‘ben artık dairemin borcunu kapatmak istiyoru’ diyenlere de ayrı ayrı avantajlar var, detaylı olarak satış ofislerinde ilgili arkadaşlarımız net bir şekilde bunları vatandaşlarımıza aktaracaklar. Banka ve kefaletin olmaması da yine yüklenicilerimizin ve sektörümüzün yaptığı ayrı bir fedakârlık.”





33 prestijli Emlak Konut GYO projesinde

12.000 bağımsız bölüm



29 Ağustos 2018 ile 31 Ekim 2018 arasında geçerli olacak “Türkiye için Kazanç Vakti” kampanyasına dahil olan projeler 33 projede 12.000 bağımsız bölüm için geçerli olacak. Kampanyaya dahil olan projeler ise şu şekilde: Avrupark Hayat, Büyükyalı, Cer İstanbul, Ebruli Ispartakule, Evora Denizli, Evvel İstanbul, Karat 34, Koordinat Çayyolu, Köy, Merkez Ankara, Nidapark İstinye, Nidapark Kayaşehir, Nidapark Küçükyalı, Ofis Karat Bakırköy, Semt Bahçekent, Tem 34, Temaşehir, Tual Adalar, Tual Bahçekent, Validebağ Konakları, Yeniköy Konakları İstanbul, Başkent Emlak Konutları, Gebze Emlak Konutları, Körfezkent Çarşı, Kuzey Yakası, Niğde Emlak Konutları, Nevşehir Emlak Konutları, Esenler Emlak Konutları, Avangart, Avrupa Konutları Başakşehir, Avrupark, İdealist Cadde ve Sofa Loca.



