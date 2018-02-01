WIN Eurasia-2018’de göreceğimiz;GELECEĞİN FABRİKALARI

Hannover Fairs Turkey Fuarcılık 15-18 Mart 2018 tarihleri arasında WIN Eurasia-2018’i gerçekleştiriyor. Bu yılki fuar, imalat endüstrisinin iki önemli etkinliği WIN Eurasia Metalworking ve WIN Eurasia Automation’u birleştiriyor. WIN Eurasia fuarları, Tüyap Fuar ve Kongre alanında artan kapasitesiyle önümüze gelecek. Bunun anlamı, 6 fuar, 3 bin katılımcı ve tahminen 150 bin ziyaretçinin büyük bir ‘imalatçı şöleni’nde buluşmasıdır.

WİN’de klasik format, katılımcı ve ziyaretçileri için zaman ve bütçe açısından önemli bir tasarruf sağlasın diye değiştirildi. Böylelikle ziyaretçiler, çok daha fazla ürün grubuna tek bir alanda kolayca ulaşma şansı elde etmiş olacaklar. Katılımcılar ise yeni fuar formatında, fuar boyunca çok daha fazla yerli ve uluslararası ziyaretçiyle bir araya gelebilecekler.

WİN-2018’in çarpıcı bir yeniliği de şu: Bir fuarın katılımcılarının diğer altı fuar için potansiyel müşteri olma durumundan hareketle WIN Eurasia 2018 altı fuarını tek bir çatı alanda buluşturarak, çok daha fazla iş bağlantısına olanak sağlayacak.

Önemli bir sinerji yaratacak: Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel şöyle diyor: “WIN Eurasia fuarlarının yeniden birlikte organize edilmesi sektör adına önemli bir etkileşimi açığa çıkaracak. Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda, birbiriyle yakından ilgili sektörleri kapsayacak tek bir etkinliğin önemli bir sinerji yaratacağı görüşünde birleştik. WIN Eurasia 2018, üretim süreçlerinde birbiriyle ilişkili tüm ürün ve hizmetleri tek bir çatı altında bir araya getirecek. Etkinliğin ziyaretçileri, çok daha fazla ürün, çok daha fazla marka, çok daha fazla katılımcı ile buluşacaklar. Güçlerini birleştiren iki WIN'den doğacak yeni enerji, katılımcı ve ziyaretçilerimiz için çok daha yüksek bir verim ve çok daha yüksek bir kazanç ortaya koyacak."

Geleceğin fabrikalarını göreceğiz: WIN Eurasia, kapsamındaki altı ticaret fuarı ile birlikte, imalat endüstrisine yönelik 360°'lik bakış açısı sağlayacak. Etkinlikte geleceğin fabrikaları için gerekli tüm ekosistem ziyaretçilere sunulacak. Böylelikle ziyaretçiler, yeni nesil sac işleme ve kaynak teknolojilerinden yüzey işlem teknolojilerine, otomasyon teknolojilerinden elektrik ve elektronik sistemlere, hidrolik-pnomatik teknolojilerinden iç lojistiğe kadar, imalat sanayii için A'dan Z'ye tüm çözümleri tek bir çatı altında deneyimleme fırsatı elde edecekler.

Endüstri 4.0 için kararlar: Endüstri dünyasında büyük değişikliklere yol açan ve Endüstri 4.0 olarak anılan yeni bir döneme işaret eden otomasyon, dijitalleşme, nesnelerin interneti ve artırılmış gerçeklik gibi teknolojik gelişmelere sahne olan modern dünyada fabrikalar büyük bir dönüşümün eşiğinde bulunuyor. Sektördeki gelişmelerin yıllardır sergilendiği ilk etkinlik olarak şirketlere bu dönüşümde Win Eurasia 2018 yol ve yordam gösterecektir. Bu nedenle imalat süreçlerinin optimizasyonu için geleceğe dönük yatırımlar yapmayı amaçlayan ziyaretçiler fuarda binlerce ürüne kolayca erişebilecek, imalat sektöründe tüm satın alma kararlarını etkileyecek olan ticari bilgi temelini edinecekler.

Birleşik fuarlar-Endüstriyel panayır: Etkinlik kapsamında aynı çatı altında buluşacak altı fuar şunlar olacak:

- Metalworking Eurasia (Uluslararası Sac İşleme, Metal Kesme ve Şekillendirme Teknolojileri Fuarı)

Endüstri 4.0, metal işleme sektöründeki sanayiciler için büyük önem taşıyor. Günümüzde en çok fabrikaların er ya da geç kendilerini Akıllı Fabrikalara dönüştürmek için bu teknolojiyi benimsemeleri gerekiyor. Bu yüzden Endüstri 4.0’a geniş yer verilen WIN EURASIA 2018, fuar katılımcılarının en iyi ürünleri ve çözümlerini sergilemelerini sağlarken WIN markası altında diğer önemli ticari fuarlarla yapılan büyük birleşmeden doğan yeni ortamı sayesinde katılımcılara piyasa trendleri hakkında daha fazla bilgi edinmeleri için zemin hazırlıyor.

- Surface Technology Eurasia (Uluslararası Yüzey İşleme Teknolojileri Fuarı)

Yüzey işleme teknolojisi endüstriyel uygulamalar için giderek büyük önem kazanıyor. Bugünlerde otomotiv ve uzay teknolojileri, elektrik-elektronik gibi önemli sanayi kolları büyük oranda modern yüzey teknolojilerine dayanmakta olup medikal, mikro teknoloji veya mikro elektronik gibi yeni sektörlerin ortaya çıkmasına katkıda bulunmaktadır. SurfaceTechnology EURASIA, yüzey işleme ve kaplama dahilinde tüm temel çözümlere odaklanıyor. Fuar katılımcılarının ürün yelpazesi temizlikten ön işleme, boya, cila ve kaplama sistemlerinden donanım ve yazılım çözümlerine kadar değişiyor.

- Welding Eurasia (Uluslararası Birleştirme,Kaynak ve Kesme Teknolojileri Fuarı)

Geleceğe şekil veren kaynak: Günümüzde kaynak çok çeşitli malzemeler ve ürünler üzerinde uygulanmaktadır. Sektörün halihazırda yüzleştiği en büyük sorun genel imalat sektörüne daha iyi entegre olmaktır; Welding EURASIA imalat sanayisindeki tüm kilit-temel sektörlere tek bir yerde ulaşmayı vaat eden en iyi etkinlik yeri olarak öne çıkıyor.

- IAMD Eurasia (25. Entegre Otomasyon ve Hareketli Sürücü Sistemleri Fuarı)



- Electrotech Eurasia (Uluslararası Enerji,Elektrik ve Elektronik Fuarı)

Endüstri 4.0, global elektronik sanayisinde kilit bir kavramdır. Gelecekte rekabette geriye düşmemek adına, elektronik aktörlerin yeni teknolojilere yatırım yaparak pazar payını rakiplerinden geri almak için rekabet avantajlarını güçlendirmeleri gerekiyor. Elektronik sanayisindeki yöneticiler ve mühendisler için Electrotech EURASIA, Endüstri 4.0 konusunda oryantasyon ve bilgilendirmeye yönelik açık bir platformdur. Elektrik enerjisi üretim sistemleri, güç tedariği, iletimi, dağıtımı ve depolanması Electrotech EURASIA çatısı altında öne çıkan başlıklardır.

- CeMAT Eurasia (Uluslararası Taşıma, Depolama, İstifleme ve İç Lojistik Fuarı)

Günümüzde endüstriyel toplumun artan ihtiyaçları, entegre üretim sistemleri ve sürekli büyüyen e-ticaret, iç lojistik ve antrepo yönetim sistemleri alanlarında daha kişiselleştirilmiş, esnek, akıllı ve katmadeğerli otomasyon çözümleri için devasa bir talep yaratıyor. Endüstri 4.0 ve intralojistik tam da bu nedenle birbirini tamamlayan konular olarak karşımıza çıkıyor. WIN EURASIA markası bünyesindeki 6 temel ticaret fuarından biri olan CeMAT EURASIA‘nın merkezinde Akıllı Tedarik Zinciri Çözümleri yer alıyor. CeMAT EURASIA Avrasya bölgesindeki öncü rolüyle çeşitli pazarlar için malzeme işleme-tasnif etme, tedarik zinciri yönetimi ve iç lojistik alanlarında dünya çapında deneyim sunuyor. WIN EURASIA‘nın en sıcak gündem maddesi Endüstri 4.0 olduğundan, CeMAT EURASIA‘da fuarda gerçekleştirilen disiplinler arası eylemlerden faydalanılırken en son yenilikler keşfedilebilecek.