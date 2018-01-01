Mobil bankacılık tüm dünyada ve Türkiye’de teknolojinin hızlı gelişimi ve oluşan talep nedeniyle çok hızlı büyüyor. Akbank, bu alanda iddialı; mobil kullanımında liderlik hedefliyor. Akbank KOBİ Bankacılığı’ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, “Bizim için KOBİ'lerimiz çok önemli; 'KOBİ’ler Türkiye’nin, Akbank KOBİ’lerin Gücüdür' felsefesiyle hareket ediyoruz. Buradan yola çıkarak, KOBİ’lere verdiğimiz finansman ve danışmanlık desteklerinin yanında, onların gelişen teknolojiye ayak uydurabilmelerine de yardımcı oluyoruz. Biliyoruz ki KOBİ’lerin dijitalleşmesi, işlerini daha verimli yapabilme, müşteri taleplerini karşılama, maliyetlerini azaltma ve işletmelerinin sürdürülebilir olması açısından önemli” diye konuştu.

“KOBİ’lerimiz için dijital dönüşüm hedefliyoruz”

Bu anlayışla Vodafone Türkiye ile 1 milyonu aşkın KOBİ’nin ‘Dijital Dönüşüm'de yerini alması için güçlerini birleştirdiklerini ve işbirliği kapsamında Vodafone’un www.yarinahazirim.com sitesi üzerinden tüm işletmelere sunulan Dijitalleşme Endeksi’nin özel bir uyarlamasını KOBİ’lere sunduklarını hatırlatan Oğuz, şu bilgileri verdi: “Bunun yanı sıra yine Vodafone ile birlikte ‘CODE:KOBİ; KOBİ’ler için büyümenin dijital kodları’ başlıklı Hackathon’u düzenledik. KOBİ'lere yönelik ürün ve hizmetleri geliştirmeden önce mutlaka kendileriyle kurduğumuz yakın ilişkiler ile ihtiyaçlarını belirliyoruz. Hackathon başlamadan önce de bizim bu birikimlerimize dayanan önerilerimizi katılımcılarla paylaştık. Ayrıca yarışmacılar, davet ettiğimiz KOBİ müşterilerimizin iş hayatlarında teknolojik anlamda duydukları ihtiyaçları ilk ağızdan kendilerinden dinlediler.

KOBİ Hackathon’da da katılımcılarımız ‘heyecan-rekabet-çaba-yaratma’ duygularıyla projelerinin ‘ilk satır ve son satır kodları’nı yazarak inovatif fikirlerini yarıştırdı. 14 yaşında dahi yarışmacımız vardı.”

Mobil bankacılığın yalnızca bireylerin ihtiyaçları için önemli olmaktan çıkıp gelişen teknolojiyle birlikte KOBİ’ler için de önemli bir noktaya geldiğinin altını çizen Oğuz, bu konunun bilincinde olan yarışmacıların Hackathon’da en fazla mobil uyumlu projeler geliştirdiklerini paylaştı. Oğuz, “Biliyoruz ki KOBİ’lerin dijitalleşmesi, işlerini daha verimli yapabilme, müşteri taleplerini karşılama, maliyetlerini azaltma ve işletmelerinin sürdürülebilir olması açısından oldukça önemli. Bu gerçekten hareketle dijital dönüşümde de KOBİ’lerimizin yanındayız. Bu etkinlik ile KOBİ’lerin sorunlarına çözüm bulunurken girişimcilerin yaratıcı fikirlerinin de hayata geçmesi için fırsat yarattığımıza inanıyoruz” diye konuştu.

“Akbank Direkt İŞİM: KOBİ’lerimize tüm işlemleri için tek bir mobil ve internet platformu”

Kendi işini yöneten KOBİ’ler, bir mobil ve internet platformu olan Akbank Direkt İşim ile hem bireysel bankacılık, hem de şirketleri ile ilgili bütün işlemlerini tek bir yerde yönetebiliyor. Akbank Direkt İşim uygulaması ile KOBİ’ler nakit akışlarını kolaylıkla takip edebiliyor ve hesaplarına ait gelir ve giderlerini izleyebiliyorlar. Uygulama gelir ve giderler için gelecek dönem tahmini bakiye hesaplama özelliği de taşıyor.

Ayrıca gerçekleşmemiş ödemelere ilişkin uyarı ile bilgilendirme gibi başka birçok avantajı sunuyor. Akbank POS sahibi KOBİ’ler çalışma koşulları, günlük ciro gerçekleşmeleri, günsonu raporları ve kampanyalar hakkında tüm bilgilere Akbank İŞİM uygulamasından erişebiliyor, bir nevi kendi işlerini kendileri görebiliyor. Bülent Oğuz, dijital dünyanın hızla gelişmesi ile KOBİ’lerin en temel bankacılık ihtiyacı olan kredilerin de dijital kanallardan kullandırılmasının sağlandığını kaydediyor. Oğuz, “KOBİ’lerimiz kredi limitleri dahilinde ticari kredilerini kolay ve hızlı bir şekilde, uygun faiz oranları ile Akbank Direkt’ten kullanabiliyorlar. Bunun için tek yapmaları gereken Akbank Direkt Mobil uygulamasına sahip olmaları” açıklamasını yaptı.

Akbank Direkt Kurumsal Mobil Uygulaması ile çalışanların maaş ödemeleri veya toplu ödemeleri hızlı ve kolayca gerçekleştirmek mümkün.

“KOBİ’lerin hayatlarını kolaylaştıracak Fintech’leri mercek altına aldık”

Akbank, KOBİ’lerin ihtiyaçlarına yönelik, verimliliklerini artıracak dijital uygulamalar geliştiren Fintech’lerle çözüm ortaklığı geliştirmeyi hedefliyor. Oğuz, KOBİ’lere artı değer katacak çözümler sunan fintech’lerle kuracakları çözüm ortaklıkları ile Türkiye’de fintech ekosisteminin büyümesine öncülük etmek istediklerini aktardı.

Oğuz, “Bu alandaki ilk işbirliğimizi bulut tabanlı ön muhasebe programı Paraşüt ile gerçekleştirdik. Müşterilerimizin işlerini yönetirken muhasebe ve finans yönetimi dışında da her gün gerçekleştirdikleri birçok operasyon var. Bu nedenle önümüzdeki dönemde de KOBİ’lerimizin insan kaynakları yönetimi, ödemelerin tahsilatı, pazarlama ve CRM gibi konulardaki günlük operasyonlarını kolaylaştıracak, rekabette öne çıkmalarını sağlayacak uygulamalardan oluşan bir ekosistem yaratmayı hedefliyoruz. Bu sayede dijital dönüşüme uyumlu bir şekilde KOBİ’lerimizin verimliliklerini artırmayı amaçlıyoruz” dedi.

“Akbank ve Kolay İK KOBİ’lerin İK yönetimini de dijitale taşıyor”

Akbank, bordro yönetimi, toplu maaş ödemeleri, yıllık izin/çalışan hakları yönetimi, masraf-nakit avans yönetimi ve performans yönetimi gibi pekçok İK süreçlerinde KOBİ’lerin hayatını kolaylaştırmak üzere Kolay İK ile işbirliği gerçekleştiriyor. Oğuz, işletmelerin İK süreçlerinin tek çatı altında yönetilmesine imkan sağlayan bu uygulama ile müşterilerin verimliliklerini artıracaklarını ve daha az yanlışla işlerini tamamlayabileceklerini kaydetti: “Üstelik ilk 1 ay ücretsiz deneyebilecek ve bu süre sonunda devam etmek isterlerse Akbank’tan maaş ödemelerini gerçekleştiren firmalar Kolay İK’dan 6 ay daha ücretsiz yararlanabilecekler. Bu uygulamadan faydalanmak isteyen KOBİ’ler www.kobilerdijitale.com adresinden başvurabilir.”

Müşteriler kadar çalışanların da dijitalleşmesi için imkanlarını seferber ettiklerini aktaran Oğuz, şu bilgileri verdi: “Bildiğiniz gibi çoğu KOBİ sahipleri işletmelerinin herşeyi ile kendileri ilgileniyor. Dolayısıyla bankaya gitmeleri gerekse bile yoğunluktan zaman bulmakta zorlanıyorlar. Geliştirdiğimiz mobil uygulamayla bu konuya çözüm getirmiş oluyoruz. KOBİ Müşteri İlişkileri Yöneticilerimiz müşterilerinin bilgilerine mobil cihazlardan erişebiliyor, ziyaretlerinde onların ihtiyaçlarına uygun bir şekilde krediden üye işyerine, çek karnesinden KOBİ Tarifeleri’ne kadar birçok ürünü sunabiliyor. Böylece KOBİ’lerimizin bankaya gitmesine gerek kalmadan ihtiyaçlarını mobilden anında halletmiş oluyoruz.”

“Karekodlu Çek” uygulamasında ödemeler güven altında

Vadeli alımlarında çek kullanmak isteyen KOBİ’ler için vade ve teminat sorunu çıkabiliyor. Çekli ödemeyi kabul eden firmalar, çekin vadesinde ödenip ödenmeyeceği konusunda güven problemi yaşayabiliyorlar. Bu nedenle nakit çalışmak istiyorlar ve vadeli olsun olmasın çeki baştan ödeme aracı olarak kabul etmiyorlar. Ya da çekin yanı sıra farklı teminatlar talep edebiliyorlar. Bu noktada, Akbank, Karekodlu Çek hizmetiyle müşterilerine çözüm sunuyor.

Bülent Oğuz ayrıca Akbank’ın E-Fatura uygulaması hakkında şu bilgileri verdi: “E-Fatura, ticaret hayatında elektronik dönüşümün en önemli adımlarından biri. E-fatura sunduğu operasyonel kolaylıklar, fatura kabul süreçlerinin hızlanması, postalama ve evrak maliyetlerinin azalması gibi birçok faydayı da beraberinde getiriyor. Akbank olarak güçlü teknolojik altyapımız ile bu konuda da KOBİ’lerimize destek oluyoruz.”