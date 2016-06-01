Kuveyt Türk, 2016’da hedef belirledi: Portföy yönetimi, KOBİ bankacılığı ve dijital

Katılım bankacılığı alanının önde gelen oyuncularından Kuveyt Türk, ‘sağlam bankacılık’ prensibinden ödün vermeden büyüme performansını artırmayı hedefliyor. Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “Geçtiğimiz yılı yüzde 23.7’lik bir aktif büyüme ile tamamladık. Net karımızda bir önceki yıla oranla yüzde 20 artış yaşandı. 2015 yılında 445 milyon TL kar elde ettik. Bunun yanısıra açtığımız 52 yeni şube ile en çok şube açan bankalar arasında yer aldık. 2016 yılında yüzde 20 büyüme ile 50 milyar TL’yi geçen bir aktif büyüklük, 39 milyar TL’nin üzerinde fon toplama ve 35 milyar TL’nin üzerinde fon kullandırma büyüklüğüne ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. Uyan, bu yıl KOBİ/esnaf bankacılığı, portföy yönetimi ve dijital bankacılık alanlarına yoğunlaşacaklarını belirterek, “Ayrıca özel bankacılık hizmetlerimiz ve Almanya’daki iştirakimiz KT Bank AG’nin portföyünün geliştirilmesi de önceliklerimiz arasında yeralıyor” diye konuştu.



“Müşterinin yanındayız”

Bankacılık işlemlerinin gişeden elektronik ortama doğru taşındığı bu dönemde Kuveyt Türk, alternatif dağıtım kanallarını geliştirmeye odaklanarak, müşterilerin ihtiyaç duydukları anda yanında olmaya gayret ediyor. İnternet ve mobil bankacılık uygulamalarını geliştirmeye devam eden banka, 2015 yılında ‘Senin Bankan’ dijital bankacılık platformunu hizmete sunarak müşterilerine farklı bir kanal açtı. Ufuk Uyan, “Kuveyt Türk olarak, 2016 yılında da dijital bankacılık alanındaki çalışmalarımızı yoğunlaştırarak devam ettirmeyi hedefliyoruz. Bu yıl şubeleşme çalışmalarına devam ederek yıl boyunca 30 yeni şubeyi daha müşterilerimizin hizmetine sunmayı amaçlıyoruz. Bir süredir çalışmalarını devam ettirdiğimiz ve ilk örneklerini açmaya başladığımız teknolojik bankacılığın bir türü olan XTM şubelerimizi yaygınlaştırmayı planlıyoruz” bilgisini verdi.



KOBİ bankacılığında 3 yeni ürün var

KOBİ bankacılığı alanında 2016 yılında yenilikçi dönüşüm sürecini başlatmayı ve ‘müşteriye en yakın noktada kaliteli ve hızlı hizmet çözümleri üretmek’ vizyonu çerçevesinde hizmet kalitesini, müşteri memnuniyetini artırmayı hedeflediklerini aktaran Uyan, bu alanda en önemli üç yenilikçi ürünü müşterileriyle buluşturduklarını duyurdu. Uyan şunları söyledi: “Mobil ve internet şube üzerinden hızlı ve daha az maliyetli fon kullanma imkanı veren ‘ONLİNE FİNANS’, mevcut limitten 12 taksite kadar 7/24 fon kullandırabilen ‘SAĞLAM KOBİ KART’’ ve firmaların bayilerinden yaptığı tahsilatlara garanti veren ve fon kullandıran DTS-DBS (Doğrudan Tahsilat Sistemi / Doğrudan Borçlandırma Sistemi) ürünlerini müşterilerimize sunmaya başlıyoruz. İşletmelere özel Business Plus ve Palmiye kartları, POS çözümleri ve güvenlik yazılımıyla da müşterilerimizin yanında olmaya ve sağlam destek vermeye devam edeceğiz.”



Almanya’nın faizsiz ilk bankası devrede

Kuveyt Türk’ün başta Körfez Bölgesi olmak üzere, dünyaya açılmak isteyen Türk yatırımcılar için bir finansal köprü vazifesi gördüğünü ifade eden Uyan, Türkiye ile Körfez Bölgesi arasındaki ticaretin gelişmesine önemli katkılar sağladıklarını kaydetti. 2015 yılında Alman Federal Bankacılık Düzenleme Kurumu BaFin’den lisans alarak KT Bank AG’yi faaliyete başlattıklarını açıklayan Uyan, Almanya’yı faizsiz bankacılık modeli ile tanıştıran ilk katılım bankası olduklarının altını çizdi. Uyan, konuşmasını şunları dile getirdi: “Kuveyt Türk olarak, Almanya’yı katılım bankacılığının merkez üssü, Avrupa’ya açılan kapısı olarak görüyoruz. Faizsiz bankacılık hassasiyeti olan müşterilerine ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetleri sunmaya devam edecek, 2016 yılında ürün ve hizmet portföyü ile şube ağını geliştirmeye odaklanacağız. Frankfurt, Berlin ve Mannheim’da şubeleri bulunan bankamızın yeni şubelerini Köln, Düsseldorf / Essen ve Münih’te açmayı planlıyoruz. Yatırımcılar açısından yeni fırsatlar yaratacak uluslararası projeler geliştirme çalışmalarımızı kesintisiz biçimde sürdürüyoruz.”



Özel Bankacılık ve KT Portföy kuruldu

Kuveyt Türk, 2015 yılında ayrı bir grup müdürlüğü altında Özel Bankacılık faaliyetlerine başlayarak katılım bankacılığında bir ilk olan özel bankacılık şubesini faaliyete geçirdi. Özel Bankacılık ile yüksek gelir grubuna sahip yabancı müşterileri, kendi ülkelerinde alışık oldukları hizmet anlayışıyla buluşturan Kuveyt Türk, ‘Özel Bankacılık’ hamlesiyle Türkiye’den yatırımcılar kadar yurtdışından yatırımcıların da varlıklarını Türkiye’de değerlendirmelerini sağlayarak ekonomiye destek olmayı hedefliyor. Ufuk Uyan, hayata geçirdikleri yenilikleri şöyle anlatıyor: “Fon yönetimindeki başarımızı özel bir yapı içinde devam ettirmek ve sermaye piyasasında aktif rol oynamak amacıyla KT Portföy’ün açılışını yaptık. Türkiye’nin ilk katılım esaslı portföy yönetim şirketi olan KT Portföy ile Türk yatırım piyasasında henüz bulunmayan veya yaygın olmayan yatırım ürünlerini müşterilerimize getirdik. Kolektif yatırım ürünlerinin yanısıra tüzel veya gerçek kişilere özel portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı hizmeti de veriyoruz. KT Portföy ile Türk sermaye piyasasına yeni ürünler, yerli ve yabancı yeni yatırımcılar kazandırmayı hedefliyoruz.”

Türkiye’de ilk defa 2007’de ‘Altın Hesabı’nı sunan banka, ‘Altın Günü’ kampanyasına başladığı 2011 yılından bugüne kadar 10 tondan fazla altın topladı, 75 binden fazla kişiye hizmet verdi. Ayrıca Türkiye’yi sukuk ihracı ile tanıştıran banka, 2010 ve 2011 yıllarında toplam 450 milyon ABD doları değerinde iki adet sukuk ihraç işlemi gerçekleştirdi. 2013 yılında Türkiye’de bu zamana kadar TL cinsinden gerçekleştirilen en yüksek tutarlı sukuk ihracına imza attıklarını belirten Uyan, 2015 yılında ise özel sektörde TL cinsinden en yüksek tutarlı sukuku halka arz ettikleri bilgisini verdi.