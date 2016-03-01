IFS Applications 9’u Türkiye pazarına sunuyor.

Yeni ürünün ERP dünyasına dinamizm kazandıracağını belirten IFS Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergin Öztürk, “Dünya ile rekabet edebilir Türk markaları yaratmak için işletmelerimizde teknoloji yardımı ile esnek, yalın ve verimli süreçler oluşturmak şart. IFS Applications 9 ile işletmeler tam kontrol, anlık veriler ve izlenebilir süreçler ile karar alırken yararlanacakları etkin bir araç ile dijital dönüşüme uygun tam entegre süreçlere sahip oluyorlar” diye konuştu.

IFS Applications 9’un yeni mimarisi, sektörlere özel tasarlanmış kullanıma-hazır çözümleri, görselliği en üst seviyeye taşıyan kişiselleştirilebilir arayüzleri, ilk kez bir ERP sistemi içinde görülebilecek kullanıma hazır İş Zekası Çözümü, buluttan kullanılabilir web mimarisi, ERP projelerinin bütçesini azaltan kolay alan ve form ekleme gibi pek çok yeni özelliği olduğunu vurgulayan Öztürk, 2016 yılının 2. çeyreğinden itibaren Türk sanayisinde kullanılmaya başlanacağını dile getirdi.

IFS ile Endüstri 4.0

Ergin Öztürk, IFS’in, değişen rekabet şartları ve teknoloji odaklı kullanıcı profili ile yeniçağın büyüyen firmalarının iş süreçleri yönetiminde vazgeçilmez olan kurumsal kaynak planlama yazılımına (ERP) yeni bir boyut kazandırdığını anlatarak, dünyadaki ve Türkiye’deki vizyonu ve pazar şartları hakkında şu bilgileri paylaştı:

“Dünya dijital dönüşüme başladı. Teknolojinin hızlı gelişimine bağlı olarak bulut bilişim, arttırılmış gerçeklik, büyük veri, nesnelerin interneti (IoT) ve Endüstri 4.0 gibi kavramlar hayatımızın içine girdi. İnternet teknolojilerinin gelişimi ile ‘nesnelerin interneti’ ve bu etkiyle 4. Endüstri Devrimi başladı. Kendi kendini yönetebilen, denetleyen ve optimize eden tamamen bilgisayar ve internet ile yönetilebilen gerçek zamanlı ‘Akıllı Fabrikalar’dan bahsediyoruz. Birbiri ile konuşabilen süreçler ve makinalar ile olaylara karşı anlık tepkimeler ve tetiklemelerle doğru karar alınmasını sağlamak ve tam entegre sistemler kurmak ERP’lerin şirketlerdeki konumunu daha da önemli hale getiriyor.

‘PLM, Üretim Yönetimi ve Tedarik Zinciri’nin baştan yaratıldığı süreçler. IFS olarak kurumsal iş yazılımları alanında esnek mimarimiz ile teknolojik dönüşüm yolunda şirketlere liderlik ettiğimizi söyleyebiliriz. Diğer bir yandan ‘Endüstri Devrimi’ kullanıcı deneyiminden ateşleniyor. Kurumsal yazılımların iş süreçlerindeki verimliliği artırırken teknolojiyle paralel olarak gelişmesi ve kullanıcı deneyimini de yüksek tutması gerekiyor. IFS’in vizyonu da son 10 yıldır bu doğrultuda ilerliyor. Kurumsal iş yazılımına entegre olarak Google glass, iWatch gibi giyilebilir teknoloji ve kurumsal sosyal medya entegrasyonları ve artırılmış gerçeklik uygulamaları ile ERP’den faydalanma oranlarını maksimuma çıkarırken son kullanıcıların sevdiği bir ERP platformu ile de çalışma imkanı sunuyoruz.”

IFS, Türkiye’de 20 bin kullanıcıya ulaştı

IFS Applications’un bağımsız araştırma şirketi Gartner’ın dünyadaki ERP yazılımları araştırmasında ‘Liderler’ kategorisinde yeralan iki ERP yazılımından biri olduğunu vurgulayan Öztürk, dünya genelinde Emirates, General Dynamics, NEC, Amerikan Hava Kuvvetleri, Jotun gibi 3 binden fazla müşteri ile 1 milyondan fazla kullanıcıya hizmet verdiklerini anlattı. Öztürk, Türkiye’de ulaştıkları durumu ise şöyle ifade etti:

“IFS Applications, Türkiye’de de Türk sanayisinin önde gelen firmaları tarafından tercih ediliyor. 2015 yılında da geçtiğimiz 10 yılda olduğu gibi kendi alanının en saygın işletmeleri ERP olarak IFS’i tercih etti. Durmazlar Makine, KVK Teknoloji, Petlas, Hakan Plastik, Makel Elektrik, FNSS Savunma, Sinpaş, Samet Kalıp, Makyol Müzekart, Dearsan Tersanesi gibi Türkiye’nin ileri gelen 200’den fazla şirketine hizmet veriyoruz. 500’den fazla kurulum ile Türkiye’deki toplam kullanıcı sayımız 20 bine ulaştı. Bugün Türkiye’de kurulum adedi olarak global ERP yazılımları arasında 2. sırada yeralıyoruz.”

IFS’den aile şirketlerine 2T Formülü

Türkiye’de pek çok aile şirketinin IFS ERP ile işlerini büyüttüğüne dikkat çeken Öztürk, “Türkiye’de ekonominin gücünü oluşturan şirketlerin yüzde 90’ını aile şirketleri oluşturuyor. Bu şirketler bazen 2. nesil bazen de 3. nesil tarafından yönetiliyorlar. Bu noktada IFS olarak 2T Formülü’nü aile şirketlerine sunuyoruz. Şirketi büyütürken babanın kozu ‘(T)ecrübe’ iken oğulun kozu ‘(T)eknoloji’ oluyor. Bu bağlamda aile şirketleri ile çalışırken babanın (T)ecrübesini oğulun (T)eknolojiye yatkınlığı ile birleştiriyor ve bu 2T ile dünya ile rekabet edebilir Türk şirketleri yaratıyoruz. IFS Applications 9 ile dünyaca kabul görmüş iş süreçlerini şirketlerin rekabetteki farklılıklarını da gözönünde bulundurarak Türk şirketlerine uyarlıyoruz. Ürünümüzün esnek ve ölçeklendirilebilir olması büyük bir avantaj sağlıyor” diye konuştu.

IFS Hakkında;

IFS™; büyüyen işletmelerin verimlilik sorunlarını çözmeye yardımcı ERP sistemleri geliştiren global yazılım firmasıdır. Sunduğu ürün ve hizmetler işletmelerin kaynaklarını daha verimli kullanarak daha iyi bir işletme performansı, büyüme ve rekabet avantajı yakalamasını sağlar. Günümüzde aralarında General Dynamics, NEC, BMW, Volvo, Saab, Emirates, Lockheed Martin, Amerikan Hava Kuvvetleri, Jotun gibi firmaların bulunduğu 3000’den fazla şirket 1 milyondan fazla kullanıcı işlerini IFS Uygulamaları ile yönetiyor. IFS ERP Uygulamaları Türkçe dahil 23 dilde kullanılabiliyor, çoklu şirket, çoklu döviz ve uluslararası muhasebe sistemleri yapısına tam destek sağlıyor.

İsveç’te, 1983’te kurulmuş IFS, dünya genelinde 60 ülkede 80 ofiste faaliyet gösteriyor. IFS’in yeni nesil ürünü ‘IFS Applications 9’ benzersiz kolay kullanım özellikleri, işletmenin uçtan uca tüm ihtiyaçları kapsayabilen fonksiyonalitesi ve esnek mimari altyapısı ile her ölçekteki işletmelerin ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlanmış. IFS ERP Uygulamaları’nın bileşen tabanlı yapısı işletmelere adım-adım kurulup devreye alınma imkanı veriyor. IFS Türkiye Ofisi, 2004’te kurulmuş ve bu tarihten itibaren hızlı bir büyüme göstererek farklı sektörlerde 200’den fazla müşteri ve 20 binin üzerinde kullanıcıya ulaşmış.