İş Leasing’ten ilk 6 ayda 52.8 milyon TL net kar

İş sonuçları hakkında bilgi veren Genel Müdür Hasan K. Bolat, “Şirketimizin müşterilerine kullandırdığı kredilerin büyüklüğünü gösteren kiralama alacakları, Haziran 2016 itibariyle yıl sonuna göre yüzde 3 oranında artarak 3.353 milyon TL’ye ulaşırken özkaynakları da 771 milyon TL’ye yükseldi. Yaygın portföy oluşturma stratejimiz doğrultusunda, hizmet verdiğimiz işlem adedinde yüzde 7, müşteri adedinde ise yüzde 10 oranında artış sağladık. Mart 2016’da 20 milyon TL nakit temettü dağıtan Şirketimiz’in Borsa İstanbul’da işlem gören hisseleri de yüzde 51 oranında değer kazandı” diye konuştu.

“Yeni kanun, finansal kiralama sektörünü destekleyen bir düzenleme”

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Finansal Kiralama Sektör Temsil Kurulu Başkanı Hasan K. Bolat ‘Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Hakkında Kanun’ ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hasan K. Bolat, “9 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Hakkında Kanun’ ile ‘Finansal Kiralama’ sektörü bazı eksiklerini tamamladı; satıp geri kiralama ile ilgili belirsiz alanları netleştirdi” dedi. Kanun ile ilgili açıklama yapan Hasan K. Bolat değerlendirmesinde şu bilgileri de paylaştı: “6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 9.8.2016 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. ‘Finansal Kiralama’ sektörünü destekleyen düzenlemeleri şu şekilde sıralayabiliriz:

1- Konusu taşınmaz olan finansal kiralama sözleşmelerinin sonunda taşınmazın kiracıya devri sırasında taşınmazın değerinin yüzde 4’üne karşılık gelen tapu alım ve satım harcı kaldırıldı.

2- Finansal kiralama konusu malların teminine ilişkin olarak ‘Finansal Kiralama’ şirketi ile satıcı arasında düzenlenen kağıtlar Damga Vergisi istisnası kapsamına alındı.

3- Satıp geri kiralama işlemleri ile ilgili düzenlemelerle:

a- Satıp geri kiralamaya konu olan taşınır mallar da KDV ve KV istisnası kapsamına alındı.

b- Satıp geri kiralama işlemine konu oldukları için finansal kiralama şirketine devredilirken KDV istisnasından yararlanılan varlıklara ilişkin olarak devri yapan satıcı ve aynı zamanda kiracının indirmiş olduğu KDV ile ilgili düzeltme yapılması kuralı kaldırılmıştır. Henüz indirime tabi tutulmamış KDV’lerin ise KV matrahından indirilmesine imkan tanındı.

c- Kiracıların üçüncü şahıslara taşınmaz satışlarında KDV ve KV istisnalarından yararlanabilmeleri için; sat ve geri kiralama işlemine konu taşınmazların en az iki yıl aktifte bulundurma şartının hesabında bu taşınmazların mülkiyetlerinin finansal kiralama şirketlerinde bulunduğu sürelerin de dikkate alınması sağlandı.

d- Taşınmaz ticareti ve kiralaması ile uğraşanlara yönelik olarak satıp geri kiralama işlemlerinde Kurumlar Vergisi istisnasından yararlanmalarını sınırlayan hüküm kaldırıldı.”