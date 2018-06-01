CHP SEÇİM BEYANNAMESİ EKONOMİ PROGRAMI
Yönetsel taahhütler - Kesinlikle OHAL kalkacak. - Siyasetten kirlilik kalkacak.
- Gizli tanık uygulamalarına izin verilmeyecek.
- Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik şartı uygulamaya konulacak.
- Toplumsal uzlaşma ile sivil bir anayasa yapılacak.
- Kadın Bakanlığı kurulacak.
- Devlet Planlama Teşkilatı yerine 'İnsani Gelişme Stratajileri ve Bilgi Kurumu' kurulacak.
- Esnaf Bakanlığı kurulacak.
Eğitim reformları
- Eğitim tam zamanlı yapılacak.
- İş garantili eğitim; teknoloji liseleri açılacak.
- Bir yıl içinde 180 bin öğretmen atanacak.
- Öğretmenler devlet memuru kanunundan çıkarılacak, öğretmenlik meslek kanununa bağlanacak.
- Her sene 10.000 üniversite mezunu dünyanın değişik ülkelerinin en iyi okullarına yüksek lisans ve doktora yapmak üzere gönderilecek.
- Ülkemizdeki bilgisayar mühendisi sayısı 100.000’e çıkarılacak.
- Türkiye bilişimde teknoloji üreten ve ihraç eden bir ülke konumuna getirilecek.
- Bütün çocuklarımıza kaliteli eğitim imkanı sunulacak.
- ‘Okul Öncesi Eğitim’ zorunlu hale getirilecek.
- Proje okul uygulaması kaldırılacak.
- Sözleşmeli öğretmenlik kaldırılacak, öğretmenlere çalışma güvencesi sağlanacak.
- Öğretmen alımında mülakat sistemi kaldırılacak.
- Öğretmene akademik kariyer yapma imkanı verilecek.
Genel ekonomik düzenlemeler
- Türkiye beton ekonomisinden, üretim ekonomisine geçecek.
- Tüketim, israf, borçlanma sarmalına dayalı ve iflaslar doğuran ekonomik model terk edilecek.
- Üretime dayalı, gelirin hakça bölüşüldüğü refah ekonomisine geçilecek.
- Ekonomiyi düzenleyen temel kurulların özerkliği yeniden tesis edilecek.
- Katmadeğeri yüksek ürünler üretilecek.
- Her türlü yatırımcı için şart olan öngörülebilir ve güvenilir yatırım ortamı oluşturulacaktır.
- Kaynaklar üretim ekonomisine yönlendirilecektir.
- Her ailenin bir evi, her evin bir maaşı olacaktır.
- Vergi ve sigorta borcu olmayan bütün KOBİ’lere sıfır faizli kredi verilecek.
Sanayide strateji
- Ekonomik vizyon, tasarım ve katmadeğeri yüksek üretim odaklı olacaktır.
- 5 yıl içerisinde en az 5 yerli markayı dünya markası haline dönüştürmeyi hedefleyen Ar-Ge ve teşvik politikaları uygulanacaktır.
- Yaratıcılık ve girişimcilik teşvik edilecektir.
- Girişimcilik merkezleri oluşturulacaktır.
- Bilişim ve gelecek teknolojileri öncelikli yatırım alanları olacaktır.
- Yüksek teknoloji bölgeleri kurulacaktır.
- Dördüncü kuşak endüstrinin (Endüstri 4.0), gerektirdiği üretim yapısı ve teknolojisi geciktirilmeden ülkemize kazandırılacaktır.
- Bölgesel gelişmişlik farklarını azaltacak ve gelişmeyi bütün ülkeye yayacak politikalar uygulanacaktır.
Tarım alanında strateji
- Türkiye Avrupa’nın organik tarım ve hayvancılık merkezi yapılacak.
- Tarıma dayalı sanayiye öncelik verilecek.
- Başta mazot ve gübre olmak üzere tarımda girdi fiyatları makul düzeyde tutulacak, çiftçiye mazot 3 TL’den verilecek.
- Tohum Enstitüsü kurulacak ve çiftçimize toprağa en uygun tohumlar tedarik edilecek.
- Şeker fabrikalarının özelleştirme kararları iptal edilecek.
- Meraların köyün ortak malı olarak kalması sağlanacak.
- Devletin modern tarım ve hayvancılığa yol göstermesi, bilgi ve teknoloji üretmesi amacıyla bölgesel merkezler kurulacak.
- GAP Projesi tamamlanacak.
- Et ve Süt Kurumları, TARİŞ gibi kurumlar yeniden ayağa kaldırılacak.
- Tarım-teknoloji liseleri kurulacak.
- Çiftçiye sıfır faizli kredi verilecek ve eski borçların faizleri silinecek.
Enerji
- Enerji politikalarında akılcı olmayan uygulamalar gözden geçirilecek, ithal kömüre dayalı termik santral yapımına kısıtlama getirilecek.
- Yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik verilecektir.
Lojistik
- Jeopolitik konum da kullanılarak Türkiye lojistik üs haline getirilecek. CHP, bu vizyona bağlı olarak Anadolu’da 5 lojistik merkez niteliğinde, 5 milyon istihdam öngören 5 kalkınma kuşağı oluşturacak.
- Demiryolu taşımacılığı modern yöntemlerle Türkiye genelinde geliştirilecek.
- Demiryolu ve Otoyollar Entegre Projesi’nin ilk etabında Samsun-Mersin Demiryolu ve Otoyolu projesi başlatılacak.
Çevre yaklaşımları
- Şehirleşmede, imar planlamasında, yerüstü ve yeraltı doğal kaynakların kullanımında, ulaştırma ve enerji projelerinde, çevrenin ve doğal hayatın korunması esas alınacak.
- Ekoloji-ekonomi dengesini gözeten, çevreye saygılı bir sanayi kurulacak.
- Yerel yönetimlerin çevreyi ve doğayı korumalarına ilişkin sorumlulukları arttırılacak.
- Yerel halkın çevre konusundaki karar alma süreçlerine gerçekçi ve etkin katılımı sağlanacak.
Çalışma hayatı
- Çalışanların örgütlenmesinin ve hak arayışlarının önündeki engeller ve işçilerin sendikal hakları ile grev hakkını kullanılamaz hale getiren yasal hükümler kaldırılacak.
- Asgari ücret, vergisiz 2.200 TL olacak.
- Aile sigortası uygulaması hayata geçirilecek.
Kadın
- Kadınların, özellikle siyasal yaşama katılmalarının ve yönetimde üst makamlara yükselmelerinin önü açılacak, pozitif ayrımcılık desteklenecek.
- Kadınların, şu anda yüzde 32 olan istihdama katılım oranı yüzde 50’ye çıkarılacak.