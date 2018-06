CHP SEÇİM BEYANNAMESİ EKONOMİ PROGRAMI

- Medya özgür olacak.- Gizli tanık uygulamalarına izin verilmeyecek.- Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik şartı uygulamaya konulacak.- Toplumsal uzlaşma ile sivil bir anayasa yapılacak.- Kadın Bakanlığı kurulacak.- Devlet Planlama Teşkilatı yerine 'İnsani Gelişme Stratajileri ve Bilgi Kurumu' kurulacak.- Esnaf Bakanlığı kurulacak.- Eğitim tam zamanlı yapılacak.- İş garantili eğitim; teknoloji liseleri açılacak.- Bir yıl içinde 180 bin öğretmen atanacak.- Öğretmenler devlet memuru kanunundan çıkarılacak, öğretmenlik meslek kanununa bağlanacak.- Her sene 10.000 üniversite mezunu dünyanın değişik ülkelerinin en iyi okullarına yüksek lisans ve doktora yapmak üzere gönderilecek.- Ülkemizdeki bilgisayar mühendisi sayısı 100.000’e çıkarılacak.- Türkiye bilişimde teknoloji üreten ve ihraç eden bir ülke konumuna getirilecek.- Bütün çocuklarımıza kaliteli eğitim imkanı sunulacak.- ‘Okul Öncesi Eğitim’ zorunlu hale getirilecek.- Proje okul uygulaması kaldırılacak.- Sözleşmeli öğretmenlik kaldırılacak, öğretmenlere çalışma güvencesi sağlanacak.- Öğretmen alımında mülakat sistemi kaldırılacak.- Öğretmene akademik kariyer yapma imkanı verilecek.- Türkiye beton ekonomisinden, üretim ekonomisine geçecek.- Tüketim, israf, borçlanma sarmalına dayalı ve iflaslar doğuran ekonomik model terk edilecek.- Üretime dayalı, gelirin hakça bölüşüldüğü refah ekonomisine geçilecek.- Ekonomiyi düzenleyen temel kurulların özerkliği yeniden tesis edilecek.- Katmadeğeri yüksek ürünler üretilecek.- Her türlü yatırımcı için şart olan öngörülebilir ve güvenilir yatırım ortamı oluşturulacaktır.- Kaynaklar üretim ekonomisine yönlendirilecektir.- Her ailenin bir evi, her evin bir maaşı olacaktır.- Vergi ve sigorta borcu olmayan bütün KOBİ ’lere sıfır faizli kredi verilecek.- Ekonomik vizyon, tasarım ve katmadeğeri yüksek üretim odaklı olacaktır.- 5 yıl içerisinde en az 5 yerli markayı dünya markası haline dönüştürmeyi hedefleyen Ar-Ge ve teşvik politikaları uygulanacaktır.- Yaratıcılık ve girişimcilik teşvik edilecektir.- Girişimcilik merkezleri oluşturulacaktır.- Bilişim ve gelecek teknolojileri öncelikli yatırım alanları olacaktır.- Yüksek teknoloji bölgeleri kurulacaktır.- Dördüncü kuşak endüstrinin (Endüstri 4.0), gerektirdiği üretim yapısı ve teknolojisi geciktirilmeden ülkemize kazandırılacaktır.- Bölgesel gelişmişlik farklarını azaltacak ve gelişmeyi bütün ülkeye yayacak politikalar uygulanacaktır.- Türkiye Avrupa’nın organik tarım ve hayvancılık merkezi yapılacak.- Tarıma dayalı sanayiye öncelik verilecek.- Başta mazot ve gübre olmak üzere tarımda girdi fiyatları makul düzeyde tutulacak, çiftçiye mazot 3 TL’den verilecek.- Tohum Enstitüsü kurulacak ve çiftçimize toprağa en uygun tohumlar tedarik edilecek.- Şeker fabrikalarının özelleştirme kararları iptal edilecek.- Meraların köyün ortak malı olarak kalması sağlanacak.- Devletin modern tarım ve hayvancılığa yol göstermesi, bilgi ve teknoloji üretmesi amacıyla bölgesel merkezler kurulacak.- GAP Projesi tamamlanacak.- Et ve Süt Kurumları, TARİŞ gibi kurumlar yeniden ayağa kaldırılacak.- Tarım-teknoloji liseleri kurulacak.- Çiftçiye sıfır faizli kredi verilecek ve eski borçların faizleri silinecek.- Enerji politikalarında akılcı olmayan uygulamalar gözden geçirilecek, ithal kömüre dayalı termik santral yapımına kısıtlama getirilecek.- Yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik verilecektir.- Jeopolitik konum da kullanılarak Türkiye lojistik üs haline getirilecek. CHP, bu vizyona bağlı olarak Anadolu’da 5 lojistik merkez niteliğinde, 5 milyon istihdam öngören 5 kalkınma kuşağı oluşturacak.- Demiryolu taşımacılığı modern yöntemlerle Türkiye genelinde geliştirilecek.- Demiryolu ve Otoyollar Entegre Projesi’nin ilk etabında Samsun-Mersin Demiryolu ve Otoyolu projesi başlatılacak.- Şehirleşmede, imar planlamasında, yerüstü ve yeraltı doğal kaynakların kullanımında, ulaştırma ve enerji projelerinde, çevrenin ve doğal hayatın korunması esas alınacak.- Ekoloji-ekonomi dengesini gözeten, çevreye saygılı bir sanayi kurulacak.- Yerel yönetimlerin çevreyi ve doğayı korumalarına ilişkin sorumlulukları arttırılacak.- Yerel halkın çevre konusundaki karar alma süreçlerine gerçekçi ve etkin katılımı sağlanacak.- Çalışanların örgütlenmesinin ve hak arayışlarının önündeki engeller ve işçilerin sendikal hakları ile grev hakkını kullanılamaz hale getiren yasal hükümler kaldırılacak.- Asgari ücret, vergisiz 2.200 TL olacak.- Aile sigortası uygulaması hayata geçirilecek.- Kadınların, özellikle siyasal yaşama katılmalarının ve yönetimde üst makamlara yükselmelerinin önü açılacak, pozitif ayrımcılık desteklenecek.- Kadınların, şu anda yüzde 32 olan istihdama katılım oranı yüzde 50’ye çıkarılacak.