﻿
HABER:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Haziran 2018 Cuma 08:50
Bu haber 743 kez okundu.

CHP SEÇİM BEYANNAMESİ EKONOMİ PROGRAMI

Yönetsel taahhütler - Kesinlikle OHAL kalkacak. - Siyasetten kirlilik kalkacak.

CHP SEÇİM BEYANNAMESİ EKONOMİ PROGRAMI
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
- Medya özgür olacak.
- Gizli tanık uygulamalarına izin verilmeyecek.
- Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik şartı uygulamaya konulacak.
- Toplumsal uzlaşma ile sivil bir anayasa yapılacak.
- Kadın Bakanlığı kurulacak.
- Devlet Planlama Teşkilatı yerine 'İnsani Gelişme Stratajileri ve Bilgi Kurumu' kurulacak.
- Esnaf Bakanlığı kurulacak.

Eğitim reformları
- Eğitim tam zamanlı yapılacak.
- İş garantili eğitim; teknoloji liseleri açılacak.
- Bir yıl içinde 180 bin öğretmen atanacak.
- Öğretmenler devlet memuru kanunundan çıkarılacak, öğretmenlik meslek kanununa bağlanacak.
- Her sene 10.000 üniversite mezunu dünyanın değişik ülkelerinin en iyi okullarına yüksek lisans ve doktora yapmak üzere gönderilecek.
- Ülkemizdeki bilgisayar mühendisi sayısı 100.000’e çıkarılacak.
- Türkiye bilişimde teknoloji üreten ve ihraç eden bir ülke konumuna getirilecek.
- Bütün çocuklarımıza kaliteli eğitim imkanı sunulacak.
- ‘Okul Öncesi Eğitim’ zorunlu hale getirilecek.
- Proje okul uygulaması kaldırılacak.
- Sözleşmeli öğretmenlik kaldırılacak, öğretmenlere çalışma güvencesi sağlanacak.
- Öğretmen alımında mülakat sistemi kaldırılacak.
- Öğretmene akademik kariyer yapma imkanı verilecek.

Genel ekonomik düzenlemeler
- Türkiye beton ekonomisinden, üretim ekonomisine geçecek.
- Tüketim, israf, borçlanma sarmalına dayalı ve iflaslar doğuran ekonomik model terk edilecek.
- Üretime dayalı, gelirin hakça bölüşüldüğü refah ekonomisine geçilecek.
- Ekonomiyi düzenleyen temel kurulların özerkliği yeniden tesis edilecek.
- Katmadeğeri yüksek ürünler üretilecek.
- Her türlü yatırımcı için şart olan öngörülebilir ve güvenilir yatırım ortamı oluşturulacaktır.
- Kaynaklar üretim ekonomisine yönlendirilecektir.
- Her ailenin bir evi, her evin bir maaşı olacaktır.
- Vergi ve sigorta borcu olmayan bütün KOBİ’lere sıfır faizli kredi verilecek.

Sanayide strateji
- Ekonomik vizyon, tasarım ve katmadeğeri yüksek üretim odaklı olacaktır.
- 5 yıl içerisinde en az 5 yerli markayı dünya markası haline dönüştürmeyi hedefleyen Ar-Ge ve teşvik politikaları uygulanacaktır.
- Yaratıcılık ve girişimcilik teşvik edilecektir.
- Girişimcilik merkezleri oluşturulacaktır.
- Bilişim ve gelecek teknolojileri öncelikli yatırım alanları olacaktır.
- Yüksek teknoloji bölgeleri kurulacaktır.
- Dördüncü kuşak endüstrinin (Endüstri 4.0), gerektirdiği üretim yapısı ve teknolojisi geciktirilmeden ülkemize kazandırılacaktır.
- Bölgesel gelişmişlik farklarını azaltacak ve gelişmeyi bütün ülkeye yayacak politikalar uygulanacaktır.

Tarım alanında strateji
- Türkiye Avrupa’nın organik tarım ve hayvancılık merkezi yapılacak.
- Tarıma dayalı sanayiye öncelik verilecek.
- Başta mazot ve gübre olmak üzere tarımda girdi fiyatları makul düzeyde tutulacak, çiftçiye mazot 3 TL’den verilecek.
- Tohum Enstitüsü kurulacak ve çiftçimize toprağa en uygun tohumlar tedarik edilecek.
- Şeker fabrikalarının özelleştirme kararları iptal edilecek.
- Meraların köyün ortak malı olarak kalması sağlanacak.
- Devletin modern tarım ve hayvancılığa yol göstermesi, bilgi ve teknoloji üretmesi amacıyla bölgesel merkezler kurulacak.
- GAP Projesi tamamlanacak.
- Et ve Süt Kurumları, TARİŞ gibi kurumlar yeniden ayağa kaldırılacak.
- Tarım-teknoloji liseleri kurulacak.
- Çiftçiye sıfır faizli kredi verilecek ve eski borçların faizleri silinecek.

Enerji
- Enerji politikalarında akılcı olmayan uygulamalar gözden geçirilecek, ithal kömüre dayalı termik santral yapımına kısıtlama getirilecek.
- Yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik verilecektir.

Lojistik
- Jeopolitik konum da kullanılarak Türkiye lojistik üs haline getirilecek. CHP, bu vizyona bağlı olarak Anadolu’da 5 lojistik merkez niteliğinde, 5 milyon istihdam öngören 5 kalkınma kuşağı oluşturacak.
- Demiryolu taşımacılığı modern yöntemlerle Türkiye genelinde geliştirilecek.
- Demiryolu ve Otoyollar Entegre Projesi’nin ilk etabında Samsun-Mersin Demiryolu ve Otoyolu projesi başlatılacak.

Çevre yaklaşımları
- Şehirleşmede, imar planlamasında, yerüstü ve yeraltı doğal kaynakların kullanımında, ulaştırma ve enerji projelerinde, çevrenin ve doğal hayatın korunması esas alınacak.
- Ekoloji-ekonomi dengesini gözeten, çevreye saygılı bir sanayi kurulacak.
- Yerel yönetimlerin çevreyi ve doğayı korumalarına ilişkin sorumlulukları arttırılacak.
- Yerel halkın çevre konusundaki karar alma süreçlerine gerçekçi ve etkin katılımı sağlanacak.

Çalışma hayatı
- Çalışanların örgütlenmesinin ve hak arayışlarının önündeki engeller ve  işçilerin sendikal hakları ile grev hakkını kullanılamaz hale getiren yasal hükümler kaldırılacak.
- Asgari ücret, vergisiz 2.200 TL olacak.
- Aile sigortası uygulaması hayata geçirilecek.

Kadın
- Kadınların, özellikle siyasal yaşama katılmalarının ve yönetimde üst makamlara yükselmelerinin önü açılacak, pozitif ayrımcılık desteklenecek.
- Kadınların, şu anda yüzde 32 olan istihdama katılım oranı yüzde 50’ye çıkarılacak.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
CHP Seçim Ekonomi ProgramıCHP Seçim Beyannamesi Ekonomi ProgramıCHP Seçim Beyannamesi
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
İlgili Haberler
VATAN PARTİSİ SEÇİM BEYANNAMESİ EKONOMİ PROGRAMI VATAN PARTİSİ SEÇİM BEYANNAMESİ EKONOMİ PROGRAMI
HDP SEÇİM BEYANNAMESİ EKONOMİ PROGRAMI HDP SEÇİM BEYANNAMESİ EKONOMİ PROGRAMI
SAADET PARTİSİ SEÇİM BEYANNAMESİ EKONOMİ PROGRAMI SAADET PARTİSİ SEÇİM BEYANNAMESİ EKONOMİ PROGRAMI
İYİ PARTİ SEÇİM BEYANNAMESİ EKONOMİ PROGRAMI İYİ PARTİ SEÇİM BEYANNAMESİ EKONOMİ PROGRAMI
MHP SEÇİM BEYANNAMESİ EKONOMİ PROGRAMI MHP SEÇİM BEYANNAMESİ EKONOMİ PROGRAMI
AK PARTİ SEÇİM BEYANNAMESİ EKONOMİ PROGRAMI AK PARTİ SEÇİM BEYANNAMESİ EKONOMİ PROGRAMI
Yukarı Çık

banner216

VATAN PARTİSİ SEÇİM BEYANNAMESİ EKONOMİ...
Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek’in seçim beyannamesinde açıkladığı...

Haberi Oku