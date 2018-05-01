KOBİ’lerle bilişim; 1. İstanbul KOBİ’ler ve Bilişim Kongresi’nde buluşacak; TBD, KOBİ’leri “Akıllı Üretimle Küresel Rekabete” taşıyacak

Türkiye Bilişim Derneği (TBD), ülke ekonomisi için lokomotif görevi gören KOBİ’leri küresel rekabet ortamına taşıyacak. “Akıllı Üretimle Küresel Rekabet” sloganıyla düzenlenecek ve dergimiz KobiEfor’un basın ve medya sponsoru olduğu; “1. İstanbul KOBİ’ler ve Bilişim Kongresi”, 3 Mayıs 2018 tarihinde İstanbul’da yapılacak. Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı Rahmi Aktepe, “KOBİ’lerle bilişimi biraraya getireceğiz. KOBİ’ler ve bilişim, Türkiye’nin yükselen iki değeri. Bu iki değeri bir araya getirmekten mutluyuz” dedi.

Akıllı üretim için yol haritası çizilecek: “Akıllı Üretimle Küresel Rekabet” sloganıyla siber güvenlik sigortası, kümelenme gibi KOBİ’lere güç veren çözümlerin masaya yatırılacağı “KOBİ’ler ve Bilişim Kongresi”nin ilki, İstanbul’da InterContinental Otel’de düzenlenecek. Ardından İzmir ve Ankara’da yapılacak kongrelerde ‘rekabet gücü, yeni sanayi dönüşümüyle ortaya çıkan fırsatlar, yenilikçilik ve Ar-Ge, verimlilik, bilişim güvenliği, genç KOBİ ve genç girişimcilere çözüm önerileri, melek yatırımcılar ve risk sermayesi kavramları, rekabet stratejileri ve yönetişim, üreten KOBİ’ler için kurumsal kaynak planlaması’ gibi konular masaya yatırılacak. KOBİ’lerin akıllı üretime geçmeleri ve küresel rekabette söz sahibi olmaları için yol haritası çıkarılacak.

Yeni para teknolojileri de anlatılacak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, KOSGEB, TOSYÖV, Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul Sanayi Odası (İSO) gibi kurumların desteklediği, “1. İstanbul KOBİ’ler ve Bilişim Kongresi”nde işletmelerin ekonomik hayatta kalıcı olabilmesi, gelişmesi, güçlendirilmesi ve kurumsallaşması için yapılması gerekenler belirlenecek. KOBİ’lere yeni para teknolojilerinin de anlatılacağı kongrede, kurumsallaşma, girişimcilik ve ihracat, pazar araştırması, yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılım destekleri gibi konulardaki son gelişmeler de tartışılacak.

TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe, “Son zamanlarda gündemimizin önemli bir bölümünü işgal eden ‘4. Sanayi Devrimi’ ve ‘Dijital Dönüşüm’ gibi kavramları KOBİ’lerin yakından takip etmesi gerekiyor. Üretim süreçlerinde baş döndürücü bir hızla yaşanmakta olan bu değişim ve dönüşüm sürecinde KOBİ’leri tek başlarına bırakarak, bu değişim ve dönüşümü gerçekleştirmelerini bekleyemeyiz” diye konuştu.

Rahmi Aktepe, “Ürün ve hizmetleri tasarım, üretim ve pazarlama süreçlerinde rekabet gücünüzü bilişim belirliyor. Girdi maliyetlerimiz bilişim alt yapınızın gücü ile azalıyor ya da artıyor. Bir sivil toplum kuruluşu olarak TBD, KOBİ’lere bu süreçte yol göstermeyi ve destekleyici olmayı kendisine görev olarak üstlendi ve bu alanda projeler ve etkinlikler gerçekleştiriyor. Bu amaç doğrultusunda işbirliğinin önemli olduğunu düşünüyor, kurumlararası ve KOBİ’lerin işbirliğinin ülkemizi üreten bir ekonomiye kavuşturacağına inanıyoruz” dedi.