Türkiye’nin en büyük yabancı sermayesi SOCAR Türkiye, yeni ofisini açtı



Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı SOCAR’ın Türkiye ofisi Vadistanbul’a taşındı. Türkiye’ye 2008 yılında Petkim’i Özelleştirme İdaresi’nden alarak giren SOCAR, tamamlandığında 19.5 milyar dolara ulaşacak dev yatırımlarını artık Vadistanbul’daki akıllı binası SOCAR Plaza’dan yönetecek. Türkiye’deki 10’uncu yıl dönümünde adres değiştiren binanın açılışını SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev yaptı. Açılışta Rövnag Abdullayev ile birlikte Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Sarıyer Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim, Azerbaycan Başkonsolosu Mesim Hacıyev, SOCAR Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev, SOCAR Türkiye Yönetim Kurulu Üyeleri; Süleyman Gasimov ve Farrukh Gasimov kurdeleyi keserek yeni ofisin açılışını resmen yapmış oldu.

SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev, büyük emek verilerek Azerbaycan yatırımlarının yeni üssü haline getirilen ofis binasının, iki kardeş ülke arasında sürekli artan ekonomik ve kültürel işbirliğinin de merkezi olacağını söyledi.



Açılışta ayrıca Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı Genel Başkanı Dr. Akkan Suver, Türkiye Azerbaycan ilişkileri üzerine tarihi ufuk turu yaptı. Bu yıl aynı zamanda Azerbaycan Devleti'nin yüzüncü yılının kutlandığını kaydeden Suver, şöyle konuştu: “Biz Azerbaycan'a ‘Can Azerbaycan’ deriz. Bunun tarihsel bir sebebi vardır. Milli Mücadele'nin başlangıç günlerinde Mustafa Kemal Paşa, Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa'ya bir mektup yazar ve; ‘-Devlette hiç para kalmadı. Şu anda içeride para temin edebileceğimiz bir kaynak da yok. Başka kaynaklardan para temin edinceye kadar Azerbaycan hükümetinden borç alınmasını temin etmenizi rica ederim’ der.



Karabekir Paşa bunu Azerbaycan Hükümeti'ne iletir. Bu Ankara ile Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ile ilk resmi temastır.



Neriman Nerimanov Türkiye'ye önce 500 kilo altın daha sonra da Rusya'dan temin ettiği 10 milyon altın Ruble'yi Ankara'ya gönderir. Mustafa Kemal Paşa kendisine bir teşekkür mektubu göndererek, ‘Savaş biter bitmez en kısa zamanda borcumuzu ödeyeceğiz’ der.



Mektubu alır almaz Neriman Nerimanov, Ankara'ya bir mektup yazar. ‘-Paşam, biz Türkler’de kardeş, kardeşe borç vermez. Kardeş her zaman kardeşinin elinden tutar. Biz kardeşiz, her zaman elinizden tutacağız ve tutmaya da devam edeceğiz.’



Bunun için biz Azerbaycan'a ‘Can Azerbaycan’ deriz. Şimdi bizlere bir görev düşüyor. SOCAR'a artık en büyük yabancı sermaye yatırımı demeyelim, derim. Kardeş Azerbaycan'dan bunu esirgemeden, kardeşimizin ülkemizde gerçekleştirdiği en büyük yatırım, dersek daha anlamlı olacaktır inancındayım. Böylelikle ‘Bir millet iki devlet sözü’ ile ‘Ben Azerbaycan ile Türkiye'yi Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı ile birbirine kalın halatlarla bağladım’ diyen Haydar Aliyev'in de ruhunu şad ederiz.”



Açılışta daha sonra Azerbaycan’ın milli sembolleri ve geleneksel motiflerinden yola çıkılarak hazırlanan, SOCAR Plaza’nın giriş katında Azerbaycan ve petrolün tarihini anlatan 220 metrekarelik alana kurulmuş bir müze gezildi. Müzede, Şahdeniz-2 ile Azerbaycan’da ilk petrolün çıkarıldığı Bibi-Heybat’taki petrol kuyularının 3D objeleri, dokunmatik ekranlarla interaktif sistemli görüntüleri sergileniyor.