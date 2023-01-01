Dosya/İnşaat “Sıfır enerji için kentsel dönüşüm büyük fırsat”

Ocak ayında kutlanan Enerji Tasarruf Haftası nedeniyle Türkiye’nin enerji tüketimi konusunda bilgiler veren Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Başkanı F. Fethi Hinginar, 60 milyar dolarlık enerji faturasının yarısının konutlardaki tüketimden kaynaklandığına dikkat çekti.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin (İMSAD) verilerine göre şu anda Türkiye’de tüketilen toplam enerjinin yüzde 40’ı yapılarda kullanılıyor. Bu miktarın yüzde 40’lara varan kısmı, doğru tasarlanan yapılar ile tasarruf edilebilirse ekonomiye yılda 12-15 milyar dolarlık bir katkı sağlanması mümkün. Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Başkanı F. Fethi Hinginar, Türkiye’nin yıllık enerji faturasının 60 milyar dolar seviyesinde olduğuna dikkat çekerek, bunun yarısının konutlardaki enerji tüketiminden kaynaklandığını belirtiyor. AB’nin gündeminde ‘sıfır enerji’ tüketiminin olduğunu belirten Hinginar, Türkiye’nin de bu yönde kararlar alması ve harekete geçmesi gerektiğini vurguluyor.

Enerji ihtiyacının yüzde 70’inin ithalat yoluyla karşılandığına dikkat çeken Hinginar, “Yapılacak tasarrufla cari açık düşürülebilir. Şu anda kentsel dönüşüm sürecinde olmamız konutlarda enerji tasarrufunun artırılması açısından büyük bir fırsat sunuyor. Kentsel dönüşüm, özellikle daha etkin bir enerji verimliliği sağlanması, sağlıklı çevre ortamına kavuşulması açısından oldukça önemli” diyor.



Enerji Verimliliği Eylem Planı

Çalışmaları devam eden Enerji Verimliliği Eylem Planı’nın yayınlanması gerektiğini ifade eden Hinginar, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji teknolojileri ile ilgili Ar-Ge faaliyetlerinin teşvik edilmesinin önemine dikkat çekiyor: “Yeni ve mevcut binalarda ‘Enerji Kimlik Performansı’ hesaplama yöntemlerinin geliştirilmesi gerekiyor. Ayrıca tüm stratejilerin ülke genelinde yaygınlaştırılması amacıyla özel sektörü de kapsayacak bir Enerji Verimliliği Ajansı’nın yapılandırılması, sistemin başarısı için ilk uygulamalar arasında görülmeli. Bina stoku başta olmak üzere, gerekli veri tabanlarının oluşturulması ve sürekli yenilenmesi için ulusal ölçme değerlendirme sistemlerinin geliştirilmesi gerekiyor. Kamu binalarının enerji verimliliği konusunda örnek teşkil etmesi gerekiyor. Bu çerçevede TS EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi zorunlu hale getirilmeli. Öncelikle okul, hastane gibi kamu binalarında mutlaka enerji izleme-yönetim sistemi kurulmalı. Ülkemizdeki Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) şirketlerinin güçlendirilmesi, yurtdışındaki ESCO şirketleri benzeri bir yapıya kavuşması ve Enerji Performans Sözleşmeleri’nin yaygınlaştırılması için gerekli altyapının kurulması gerekmektedir.”



“Verimlilik ölçen laboratuvarlar kurulmalı”

Enerji verimli ve yenilenebilir enerji teknolojileri için uluslararası know-how teknik destek proje olanaklarının değerlendirilmesi gerektiğini belirten Hinginar’a göre, yurtiçinde enerji verimli malzeme/cihaz ve sistemlerin test ölçümleri için akredite laboratuvarlarının oluşturulması ve var olanların sayılarının artırılmasına ihtiyaç bulunuyor. Çevre ve yeşil finansman boyutları ile ilgili uluslararası ortaklıkların geliştirilmesi de önem taşıyor.



Neo Yapı’dan Neo Bolluca 3

Neo Yapı, inşaattan mimariye, statik dizayndan pazarlamaya kadar doğa içinde huzurlu, sağlıklı ve konforlu yaşam alanları sunuyor. Neo Yapı, bugüne kadar Kemerburgaz, Göktürk ve Bolluca’da 200 bin metrekareden fazla konut ve işyeri ile hem yatırımcılarını hem de evsahiplerini mutlu eden birçok projeye imza attı.

Neo Yapı, Bolluca bölgesinde Neo Bolluca ve Neo Bolluca 2 projelerinin de satışını kısa sürede tamamladıktan sonra şimdi de Neo Bolluca 3 ile yeni İstanbul’da yeni bir yaşam tasarlıyor. Neo Bolluca 3, metro istasyonuna yürüme mesafesinde, havalimanına 10 km uzaklıkta olmasıyla İstanbul’un alışılageldik sitelerinden kendisini ayırıyor. 2+1 ve 3+1 olarak 9 farklı daire tipinde planlanan, geniş çatı dublekslerine yer verilen ve bahçe kullanımı olanağı bulunan bu projede, çekirdekten geniş aileye kadar herkes için yaşam alanları sunuluyor.



Keten’den Bomanti’de Papilio

KETEN GRUP; Nişantaşı, Etiler, Cihangir, Salacak, Erenköy ve Suadiye gibi sembol semtlerdeki projelerine Bomanti’yi ekledi. Keten Grup-Primist ortaklığı ile hayata geçen Keten Papilio Bomonti projesi, bölgenin işlek sokaklarından Fırın Sokak’ta yer alıyor.

Dış cephesi modern bir resim çalışmasına tuval olacak şekilde tasarlanan proje, Şişli bölgesinin klasik apartman yaşantısını modern yaşam alanlarına taşıyan 30 adet konut ve hızla gelişen bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek 7 adet dükkandan oluşuyor. Altında kapalı otoparkı olan bina, şehir merkezinde, keyifle yaşama imkanı sunuyor. Projede 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri mevcut.



Çukurova Balkon’da 1+1’lere ilgi

İnşaat sektöründe 24 yıldır proje üreten SON Grup bünyesindeki Çukurova Gayrimenkul’un Kartal’da yükselen “Balkon Hayatın Keyfidir” temalı projesi Çukurova Balkon’da 1+1’lerin yüzde 35’i satıldı. Satışa sunulan 1+1’lerin büyüklükleri 66 ila 84 metrekare arasında değişiyor.

Tüm 1+1’lerde balkon bulunuyor olması ve küçük metrekarelerde alan kazanımı sağlayan yerden ısıtma sistemi önemli avantajlar olarak öne çıkıyor. Dairelerin klimalı olması otururken konfor sunduğu gibi kiraya verirken de kolaylık sağlıyor. 1+1’lerin yanısıra 2+1, 3+1 ve 4+1 daire tiplerinin de bulunduğu 19 ve 20 katlı iki blokta toplam 261 konuttan oluşan Çukurova Balkon’da iki ayrı ödeme seçeneği sunuluyor.