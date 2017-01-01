KOBİ’yle nitelikli büyüyecek 2023’te lider olacak

Vakıf kültürü ile faizsiz bankacılık ilkelerini bir araya getiren Vakıf Katılım, nitelikli ve sürdürülebilir büyüme için KOBİ’ye odaklandı.

2017’nin ilk yarısındaki büyümesinin yüzde 40’ını KOBİ kredilerinden sağlayan Vakıf Katılım, 2017 yıl sonunda toplam kullandırılan kaynak içerisinde KOBİ’lerin payını yüzde 40’a taşımayı, 2020 yılında bu rakamı yüzde 50 bandına çekmeyi hedefliyor. Vakıf Katılım’ın 2021 yılı hedefi ise 40 milyar TL’lik bir finansman büyüklüğüne ulaşarak; bu rakamın yarısından fazlasını KOBİ’lere kullandırmak.

Sektörün en genç oyuncularından biri olan Vakıf Katılım, büyümeye ‘iddialı’ bir şekilde odaklanıyor ve vizyonunu ‘2023 yılında katılım bankaları arasında lider konumda yer alarak referans kurum olmak’ şeklinde lanse ediyor. Vakıf Katılım Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sait Aytaç, bu hedeflere ulaşmada KOBİ’lerin katkısının yüksek olacağına inanıyor.Aytaç, “Çünkü bir katılım bankası olarak reel sektörle iç içe yaşıyor ve bu sektörün en önemli oyuncuları olan KOBİ’lerle birlikte büyümeyi hedefliyoruz” diyor.

Vakıf Katılım’ın 2016 yılı performansının da bu hedefler doğrultusunda şekillendiğini aktaran Aytaç, “Vakıf Katılım olarak 2016 yılsonunda dokuz ayımızı geride bıraktık. Ülkemizin ikinci kamu katılım bankası olarak fon kullandırım hacminde 4 milyar TL seviyesine ulaştık. Reel sektörün en önemli aktörlerinden olan KOBİ’lerimize 1 milyar TL fon kullandırımı sağladık. Böylece daha ilk yılımızı doldurmadan KOBİ’lerin hacimden aldığı payı yüzde 25 seviyesine getirdik. Kaynak desteği sağladığımız tüzel taraftaki müşteri adedimizin yine yüzde 40’ını KOBİ’ler oluşturdu. Bununla birlikte KOBİ segmentinde kanuni takip sürecine dahil edilen herhangi bir fon kullandırım işlemimiz olmadı” açıklamasını yapıyor.

Sektörün kredi büyümesi ilk 6 ayda yüzde 10 bandında gerçekleşti. KOBİ kredilerinde bu büyüme yüzde 15 bandına yaklaştı. Vakıf Katılım kullandırılan fonlarda yüzde 88 büyüyerek 7.5 milyar TL’ye ulaştı. Vakıf Katılım’ın 2017’nin ilk yarısındaki büyümesinin yüzde 40’ı KOBİ kredilerinden sağlandı. Aytaç, “Gayrinakdi tarafı da dahil ettiğimizde 4 milyon KOBİ müşterisinin olduğu bir sektörde daha da fazla büyümek istediğimizi ifade etmeliyiz” diyor.

Nitelikli ve sürdürülebilir bir büyüme için KOBİ’lerin destekçisi olmaya devam edeceklerinin altını çizen Aytaç, “Altyapı, ürün ve hizmetlerimizi ise bu heyecanımızın üzerine bina ederek, ülkemizin ilk 10 ekonomi arasında yer alma hedefi için KOBİ’lerimize desteğimizi artırarak sürdüreceğiz” diye konuşuyor.

KOBİ’lerde hedeflerini ise şöyle detaylandırıyor: “2017 yılsonunda toplam kullandırılan kaynak içerisinde KOBİ’lerin payını yüzde 40’a taşımayı, 2020 yılında bu rakamı yüzde 50 bandına çekmeyi hedefliyoruz. 2021 yılında ise 40 milyar TL’lik bir finansman büyüklüğüne ulaşarak; bu rakamın yarısından fazlasını KOBİ’lere kullandırmayı hedeflerimiz arasında planladık.”

KOBİ’lere yeni ürün ve hizmetler

İletişim imkanlarının daha kolay ve hız kazandığı günümüzde bankacılık hizmet anlayışı içerisinde ‘müşterilere dokunmak’ önemli bir farklılık yaratıyor. Aytaç, ürün ve hizmet sunumunda dijitalleşmenin rekabet kriteri haline geldiği yeni dönemde Vakıf Katılım olarak müşterinin şubeye uğramadan işlemlerin yürütüldüğü daha kaliteli bir hizmet sunmayı hedeflediklerini söylüyor.

Farklılaşma stratejilerini ise şöyle açıklıyor: “Sunduğumuz hizmetleri sektöre özel olacak şekilde kişiselleştirerek daha kaliteli bir hizmet anlayışını benimsiyoruz. Sadece fon desteği sağlayan bir kurumdan ziyade; alıcı ve satıcıların bir araya geldiği, teşvik kapsamlı diğer fon imkanlarının sunulduğu, finansman ihtiyacının karşılanabildiği, ortaklığa dayalı projelerin değerlendirildiği, sektöre ve kişiye özel dijital bir hizmet noktası üzerinde çalışıyoruz.”

Aytaç, önümüzdeki dönemde segmentasyon yapılarında farklılaşmaya giderek sadece KOBİ’lere hizmet veren deneyimli bir ekibin oluşturulması yönünde çalışma yapacaklarını vurguluyor. Yeniliklerine ilişkin ise şu bilgileri veriyor: “Bu sayede KOBİ’lerimizi daha yakından tanıyarak kişisel bazda ihtiyaç ve taleplerini karşılayabileceğimiz bir hizmet anlayışı oluşturmayı planlıyoruz. Özellikle KOBİ’lerin en önemli ihtiyaçlarından biri olan finansman kaleminde çalışma şartlarına uygun ve kendilerine özel taşınabilir finansman ürünleri üzerine de bir çalışmamız devam etmektedir. En önemlisi klasikleşen finansman modelinin ötesinde tüm sektörleri kapsayacak şekilde KOBİ’lerin üretimine katkı sağlayacak projeler için yeni ortaklık modelleri üzerinde çalışıyoruz. Bu bağlamda farklı bir sektörde ilk kâr zarar projemizi geçtiğimiz aylarda gerçekleştirmiş olduk. Özellikle mikro krediler başlığı altında yenilikçi, katmadeğer üretecek, sürdürülebilir nitelikte inovasyon odaklı Vakıf Katılım, dijital platform kuruyor

Sektörün ciddi bir dönüşümden geçtiği dönemdeyiz. Gelişen teknoloji ile birlikte müşteriler hızla akıp giden zamanın değerini daha iyi kavrıyor ve operasyonel işlemlerde çok fazla vakit kaybetmeden ilerlemek istiyor. Üretim yoğunluğu içerisinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin yeni dijital dünyada zamanını banka şubelerinde geçirmek istemediğini artık hepimiz biliyoruz.

Aytaç, gelen talepler doğrultusunda nasıl bir strateji izleyeceklerini ise şöyle aktarıyor: “Vakıf Katılım olarak biz de; genel kabul gören bu durumun farkında olarak kuruluşumuzun üzerinden daha üç ay geçmişken mobil ve internet şubelerimizi devreye aldık. Bunda giderek dijitalleşen trendlere ayak uydurmak istememizin yanında KOBİ müşterilerimizden gelen yoğun talepler de etkili oldu. Özellikle yoğun kredi operasyon işlemleri sebebiyle şubeye sürekli uğramak durumunda kalan müşterilerimiz var. Bulunduğu yerden kendine özel tahsis edilecek bir dijital platformu kullanarak pratik uygulamalarla işlemlerini gerçekleştirebileceği bir ürün üzerinde de çalışmalarımıza devam ediyoruz.” Aytaç, bu dijital platformu sadece temel bankacılık işlemleri için değil; fizibil bulunan proje ve fikirlere kaynak bulma noktasında da kullanabilecekleri şekilde tasarladıklarına dikkat çekiyor.



KGF desteği kredi hacmini büyüttü

2017 yılının ilk yarısında yaşanan kredi büyümesinin en önemli aktörlerinden biri Kredi Garanti Fonu oldu. Ülke ekonomisine katmadeğer sağlayan ve istihdamın artışına vesile olan reel sektör oyuncuları KGF’nin sağladığı Hazine kaynaklı teminat desteği ile önemli bir imkana ulaştı.

Sait Aytaç, Vakıf Katılım olarak KGF kefaleti ile işlem yapmaya başladıkları 2017 Nisan ayından bu yana 500 milyon TL toplam kullandırım rakamına ulaştıklarını, KGF kefaletli işlemlerinde KOBİ’lerin payının yüzde 25 olarak gerçekleştiğini söylüyor. Bu oranla birlikte çok kısa bir süre içinde sektörün KGF’deki KOBİ payını yakaladıklarını vurguluyor. KGF’de kısa sürede elde ettikleri bu rakamlarla yetinmeyerek rakamı yılsonuna kadar 1 milyar TL’ye çıkarmayı hedeflediklerini açıklıyor.