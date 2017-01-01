Sektör lideri Yapı Kredi Leasing’in büyüme stratejisi: Danışman kimliğiyle ‘ÇÖZÜM’ sunuyor

Yaklaşık 8 yıldır sektörün açık ara en büyük oyuncusu olan Yapı Kredi Leasing, 2017 yılında da liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.