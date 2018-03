Gücü kökenlerinde AFACAN 66 YAŞINDA

Metin Afacan tarafından temelleri atılan ve bugün Cavit Afacan’ın kaptanlığında faaliyetlerine devam eden Afacan Gümrük Müşavirliği, 66 yılını geride bırakıyor. Sektörde bilgi birikimi ve hızın yanında müşterisinin çözüm ortağı olma stratejisiyle bugünlere ulaştıklarını söyleyen Cavit Afacan, “Kurum kültürümüz ve nitelikli ekibimizle şirketimizi 100. yılına ulaştırmak istiyoruz” diyor.

Sektöründe 66 yıllık köklü geçmişiyle faaliyet yürüten Afacan Gümrük Müşavirliği; bilgi birikimi, hızı ve müşterinin çözüm ortağı olma stratejisiyle tercih edilmeye devam ediyor. Türkiye’nin en köklü firmalarından biri olduklarını söyleyen Afacan Gümrük Müşavirliği Genel Müdürü Cavit Afacan, ikinci kuşak yönetici olarak ilk kuşağın heyecanı ve ikinci kuşağın teknolojik iş yapma anlayışıyla şirketi 100. yıla taşımak istediklerini söylüyor.

Cavit Afacan, köklü geçmişiyle sektörde başarı hikayesi olan Afacan Gümrük Müşavirliği’nin farkını; kurum kültürü ve ihtisaslaşma olarak özetliyor. Kurum kültürünün gücü; 1951 yılında Afacan Gümrükleme adıyla şirketi kuran Metin Afacan’dan geliyor.

Metin Afacan, A grubu karnesi ile uzun yıllar sektörde bilgi ve tecrübesiyle duayen olarak anılmış. Bayrağı devralan Cavit Afacan ise şirketi 1993’te Limited’e dönüştürerek kurumsallaşma ve teknolojiye ağırlık vermeye başlamış.

Cavit Afacan Avusturya Lisesi ve İ.T.Ü Matematik Mühendisliği Bilgisayar Bölümü’nden mezun olduktan sonra, 1984 yılında İşletme dalında Yüksek Lisansı’nı yaptığı sırada şirkette çalışmaya başlamış. A grubu karneli olan Cavit Afacan, Almanca ve İngilizce biliyor. Babanın kurduğu ve oğlun devam ettiği bir yapıdan ziyade Afacan’da kurum kültürünün önemli olduğunu dile getiren Cavit Afacan, şu noktalara değiniyor: “Kurulduğumuzdan beri güncel mevzuata yani bilgiye önem vermek, bir takım olmak ve iş ortaklarımıza sadece gümrükleme hizmeti vermeyip, danışmanlık da sunmak en önemli artımızdır. Ayrıca işi, iş olarak görmeyip işi, kendi işimiz gibi görerek hizmet veririz. Sektörde dürüst olmak veya sözünün eri olmak gibi meziyetleri bir artı olarak görmüyoruz. Tüm kurumlarda hatta tüm insanlıkta olması gerektiğine inanıyoruz.”



En iyi olma iddiası ve hedefi

Afacan Gümrük Müşavirliği’nin Genel Müdürü Cavit Afacan’ın önceliğinde bir amacı var: “Sektörün en iyisi olma iddiası ve hedefi.” Afacan kendine ‘sürdürülebilirliği’ bir hedef olarak belirliyor. “Yüzde 100 mükemmelliğe inanıyor ve bunun şartının her gün bir önceki günden daha iyi olmak olduğunu biliyoruz” diyen Cavit Afacan, hedefin ulaşılmaz ama sürekli iyileştirilebilir bir nokta olması gerektiğini savunuyor. KOBİ ve büyük ölçekli 140 müşteriye İstanbul, İzmir ofisleriyle hizmet veren Afacan, ağırlıklı; makine-elektrik-elektronik, yüksek teknoloji, termodinamik, demir-çelik, kozmetik, tekstil, sağlık, gıda-tarım ve sanayi ürünleri ağırlıklı çalışıyor.



Sektörde çalışanın niteliği artıyor

Cavit Afacan’a göre gümrük müşavirliği mesleği hak ettiği saygın yerini bulamamış. Oysa üreten ve büyüyen Türkiye’de gümrük hizmetleri olmazsa olmaz bir işkolu olarak dikkat çekiyor. Artan taleple birlikte dış ticaret okullarında gümrük eğitiminin verilmeye başlandığını ve işgücünde niteliğin geçmişe göre arttığını ifade eden Cavit Afacan, “İlkokul, ortaokul derken şimdi üniversite eğitimli sektör çalışanları sektörü hedeflenen noktaya taşıyacaktır. Ayrıca gümrük müşavirliği yardımcı belgesi almak için 1 sene staj ve sonrasında sınavın kazanılmasıyla 2 yıl daha staj yapılması gerekiyor. Mesleğimiz eskiden sahada öğrenilirdi şimdi ise ofis içinde yetişmek daha önemli” bilgisini veriyor.



Sektörde yaygın iş yapma şekli olan başkasının karnesini kullanmak durumunu çok doğru bulmadığını kaydeden Afacan, “Gümrük müşavirinin de kanuni sorumlulukları bulunuyor ve suistimallere karşı dikkatli olunması gerekiyor” diyor.



Gümrük Birliği sektörü etkiledi

Türkiye’de gümrük müşavirliği için Gümrük Birliği’nin bir milat kabul edildiğini söyleyen Cavit Afacan, sınırlı sayıdaki mevzuatların bir anda akılda tutulamaz genişlikte bir yapıya büründüğünü belirtiyor. Gümrük Birliği ile sektörlerin ağırlığı artarken sorumluluklar, yükümlükler çeşitlenmiş.

Türkiye’de mevzuatlarda hızlı değişim ve dönüşümün yaşandığının altını çizen Afacan, gelişmeleri şöyle değerlendiriyor: “Firmaları sürekli uyaracağımız gelişmeler yaşanmaya başladı. Eskiden en önemli hizmet; firmanın ‘Şu ürünü getirmek istiyorum, ne yapmalıyım?’ sorusuna yanıttı. Şu anda ise en kolay soru bu oldu. Eskiden bir tek vergiler önemliydi şimdi mevzuat takibi onun kadar önemli. Müşavir bilgisiyle firmasına kazandırmalı ve risklerden korumalı.”



Gümrük Birliği sonrasında Türkiye’deki gümrüklerde ciddi bir dönüşüm yaşandığını söyleyen Cavit Afacan, özellikle dijitalleşmenin gümrüklerde hayata geçirilmesiyle sektördeki iş yapısının değişmeye başladığını açıklıyor. Eskiden saha elemanlarının önemli bir boşluğu doldurduğunu ancak önümüzdeki dönem her şeyin online yürütülmesiyle bu meslek grubunun olmayacağını öngören Afacan, sektör firmalarına dijital dönüşüm uyarısı yapıyor.



“Sektörde zihniyet değişmeli”

Gümrük hizmetlerindeki gelişmelere rağmen eksiklikler de yok değil. Ülkeye has bazı sıkıntılar da var. Bunlardan biri de bilmeyerek yapılan hatalara kesilen idari para cezaları. Zihniyet problemiyle de karşı karşıya bunulduğunu paylaşan Afacan, gümrük müşavirlerinin firma ile devlet arasında hakem statüsünde olduğunu aktarıyor. Sektörde yaşanan güncel sorun olarak TAREKS uygulamasını örnek gösteren Cavit Afacan, “BTK tarafından özellikle Çin’den gelen telefonlar 1 aya yakın inceleniyor. Dolayısıyla piyasada sıkışıklığa neden oluyor. Ben bu uygulamanın gereğinden fazla abartıldığı kanısındayım. Daha farklı bir yöntem bulunabileceğine inanıyorum” diye konuşuyor.