Ar-Ge ve inovasyona odaklanan; İMES OSB, Mükemmeliyet Merkezi kuracak

Türkiye sanayisinin cazibe merkezi olma yolunda emin adımlarla büyüyen İMES OSB, Mükemmeliyet Merkezi kuracak. İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Küçükay, Mükemmeliyet Merkezi ile oluşturacakları yeni modelin Türkiye’deki tüm OSB’lere örnek bir proje olacağını söylüyor.

İMES Sanayi Sitesi’nin küçük ve orta ölçekli sanayicilerinin büyük ölçekli olma yolunda en önemli adımlarından Kocaeli-Gebze VI (İMES) Makina İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (İMES OSB), 40 yıllık bir endüstriyel yerleşim tecrübesiyle oluşturulmuş bir proje.

Ulaşım açısından çok stratejik bir noktada; Türkiye’nin en büyük sanayi şehirleri; İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova’nın buluşma noktasında, Kocaeli ili Dilovası ilçesindeki İMES OSB, konumu ile Türkiye sanayisinin cazibe merkezi olma yolunda emin adımlarla büyüyor. Makine ve kimya sanayisinin yoğunlaştığı, 5 OSB ve 1 Sanayi Sitesi’nin bulunduğu ve Kuzey OSB’ler olarak adlandırılan 1.000 hektar büyüklüğündeki sanayi havzasının tam kalbinde yer alan İMES OSB, TEM Otoyolu ve E5 Karayolu’na 5 km, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne (3. Boğaz Köprüsü) 1 km, Dilovası ve Derince’deki çok sayıda liman ve Körfez Köprüsü’ne 3 km, Kuzey Marmara Otoyolu’na 1.5 km, Sabiha Gökçen Havaalanı’na 25 dakika, mesafade.

İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Küçükay, “İMES OSB, modern ve sağlam altyapısı, seçkin katılımcı firmalarıyla örnek bir yeni nesil OSB olma yolunda hızla ilerliyor. İMES OSB’deki fabrikaların üretimi ciddi oranda arttı. Ar-Ge ve inovasyona odaklandık. İMES OSB’de, ileri teknoloji ve katmadeğeri yüksek ürünler üretmeyi hedefliyoruz. Bunun için üniversite-sanayi işbirliğini geliştireceğiz. Biz, bir marka olduk. Yalova’da kurduğumuz yeni OSB’nin de adı o nedenle Yalova-İMES OSB oldu” diyor.

Yalova-İMES Sanayici ve İşadamları Derneği’nin kuruluşu ile Yalova-İMES OSB’nin temellerini attıklarını kaydeden İrfan Küçükay, 5 bin dönüm alan üzerinde yer alacak Yalova-İMES Makina İhtisas OSB’de sanayi parsellerini 5 dönümlük birim parseller şeklinde planladıklarını açıklıyor: “Biz 30 yıldır birlikte çalışan uyumlu bir ekibiz. Yönetim Kurulumuz istikrarlı bir şekilde çalışmasına devam ediyor. Yaptığımız işlerin kalitesi, tecrübemiz nedeniyle sanayicilerimiz bize güveniyor. Altyapısı, üstyapısı, fabrikaları ile İMES OSB, yeni nesil, örnek bir OSB’dir. Katılımcılardan talepler gelmeye devam ediyor. Müteşebbis heyetimizi kurduk, çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

İMES OSB’nin kurucu teşekkülü olan İMES Makine ve İmalat Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’nin 1998’de kurulduğunu aktaran Küçükay, şu bilgileri veriyor: “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 1999 yılında tescil edilen İMES Makina İhtisas OSB, 300 hektar alan üzerine kurulu. İMES OSB’de 180 hektarda toplam 300 sanayi parseli, geri kalan alan; yollar, yeşil alanlar, idari bina, okul, dini tesis alanları olarak ayrıldı. İMES OSB’de 143 sanayi parselinde üretim faaliyetleri devam ediyor. 65 katılımcı inşaat, 35 katılımcı da proje aşamasında. 13 yeni parsel tahsisi yaptık. 42 katılımcı da parsellerini aldı, proje çalışmalarına başlamak için hazırlık yapıyor. Boş parselimiz yok. Yönetim merkezine ait 9500 m2 ve 7500 m2 büyüklüğündeki 2 parselde plan değişikliği yaptık ve onları da satışa sunduk.”

İMES OSB’de üretim aşamasında olup, iskanı ve deneme izni olmaksızın üretim yapan firma bulunmuyor. Bunu başarabilen nadir OSB’lerden biri olduklarını vurgulayan “Altyapıdaki kalitemizin ve titizliğimizin, üstyapılarda da devam etmesi gurur kaynağımızdır. İMES OSB’de 3 bin m2’den 40 bin m2’ye kadar çeşitli büyüklüklerde makina imalat tesisleri büyük bir hızla yapılıyor. Bölgemizde fabrika inşaatlarında çalışan 1000 kişi ile birlikte toplam 7 bin kişiyi istihdam ediyoruz, yüzde 80 doluluk oranına ulaştık, bu yıl yüzde 85 doluluk oranına ulaşırız, 2019 yılında ise yatırımların tamamlanması ile birlikte yüzde 100 doluluk oranına ve 12 bin kişi istihdam rakamına ulaşacağız” diyor.

İMES OSB Mükemmeliyet Merkezi kuracak

Nitelikli ara eleman ihtiyacının Türkiye sanayisinin en önemli sorunu olduğuna dikkat çeken İrfan Küçükay, bu konuda yeni bir model ortaya çıkaracaklarını duyuruyor: “Biz makine ihtisas OSB’yiz. Bizde en çok aranan eleman; CNC operatörü. Bu elemanı yetiştirmek gerçekten zor. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) yoluyla istihdam seferberliği toplantısında projemizin temelleri atıldı. MARKA ile görüşmelere başladık. AB’nin bir hibe projesine müracaat etmemizi önerdiler. Çok özellikli, teknolojisi üstün makinalar, çok yüksek yazılımlı cihazların projelendirildiği, sadece kar amacı gütmeyen kuruluşlara hibe verilen bir proje. 5 Temmuz son başvuru günüydü. 15 gün içinde biz bu projeyi yaptık, teslim ettik. Gebze Teknik Üniversitesi bize projemizde paydaş oldu. İlk elemeyi geçtik. Projemiz kesin olarak kabul edilir ve hibeyi alırsak bir merkez kuracağız. Burada ihtiyacımız olan makinaları alacağız. Döner sermaye mantığıyla çalışacağız, bu tip merkezler Avrupa’da Centre of Excellent (Mükemmeliyet Merkezi) diye geçiyor. Biz de projemizin adını Mükemmeliyet Merkezi koyduk. Avrupa’da, İngiltere’den bir Mükemmeliyet Merkezi ile de paydaş olduk. İMES OSB’ye komşu olan Makine İhtisas OSB, Mermerciler Sanayi Sitesi gibi bütün çevre sanayiciler, merkezimizden faydalanacak. Çevreye hizmet veren bir oluşum kuracağız.

Bu merkez için 3 adet çok özel makina projelendirdik. Birincisi; 3D makina. Bizim talep ettiğimiz makinayı, 3 boyutlu yazıcı mantığında çalışan 5 boyutlu bir yazıcı olarak tanımlayabilirim. Toz metalden lazer kaynak teknolojisiyle o tozu birleştirerek ürünü üretiyor. Örneğin; işyerinde kullandığımız bir makinanın 1 metre çapında bir dişlisi kırılıyor, bunun tamiri çok uzun bir süreç. Böyle bir yazıcıyla ise o makinanın kırık yerini birkaç saat içinde veya 1 günde tekrar işleyip, makinayı sorunsuz çalıştırma imkanınız var. Bu sanayicilerin çok ilgisini çekti. Çok hassas parçaları olan makinalar için de kullanılabiliyor. Bizim OSB’miz için bu, çok özel bir makina.

İkincisi, çok özel bir kaynak makinası. Kendisine özel bir teknolojiyle iki metali birleştirebiliyor, çok özel fonksiyonları var, kaynak yaparken çok temiz işlem yapıyor. İstediğiniz açıda, şekilde kaynak işlemlerini yapabiliyor, hatta iki farklı metali dahi sorunsuzca birleştirebiliyor.

Üçüncüsü; bir kalıp makinası. Türkiye’de çok çeşitli kalıplar yapılıyor. Kalıp yapıldıktan sonra o kalıpta üretilen parçaların ömrünü ve mukavemetini uzatan özellikli bir makina.

Çok yüksek fiyatlı yazılımlara da ihtiyaç sözkonusu. CNC makinalarda parça işlemek, yeni ürün geliştirmek için gerekli yazılımlar. Ürünü işlemeden önce, program üzerinde ürünü hatasız bir şekilde üretmek mümkün. Bu da sanayicilerimize ciddi bir üretim maliyeti avantajı kazandıracak. Merkezimizde mikron hassasiyetle çalışan ölçüm cihazları da bulunacak.

Mükemmeliyet Merkezi içinde hem bu makinalar olacak hem de nitelikli eleman yetiştireceğiz. Yeni bir model ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Eğitim kurumlarımızdan yetişmiş eleman çıkamıyor. Türkiye bir model üretmek zorunda. Almanya’daki meslek eğitim okullarından mezun olan öğrenci, herşeyi okulda öğreniyor. ‘Türkiye’deki meslek eğitiminden mezun olan talebenin direkt işe profesyonelce başlamasını nasıl sağlayabiliriz?’ adına çalışmalar yürütüyoruz. Biz bir modelleme kurmak istiyoruz. Hedefimiz bir elemanın Mükemmeliyet Merkezimiz’den mezun olduğunda direkt işe başlayabilecek hale gelmesini sağlamak. İŞKUR’dan da eleman desteği alacağız. Merkezimizde öncelikle CNC operatörü, kaynakçı, tornacı, frezeci, tesviyeci ve montajcı yetiştirmek istiyoruz. Teorik ve pratik eğitimin bir arada verileceği okulda similasyonlu bir eğitim sistemi sözkonusu olacak. Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması yolunda yüksek katmadeğerli ürünleri yetişmiş elemanlarla üretebiliriz. Biz her yaptığımız işin en iyisi yapmaya çalışıyoruz. Altyapıda bunu başardığımızı söyleyebilirim, işletimde de bunu yapmaya çalışıyoruz. İddialı bir yönetimiz.”

İMES OSB yönetimi, firmalarıyla tek tek ilgileniyor

İrfan Küçükay, İMES OSB’deki fabrikaların üretimine katkıda bulunmayı, dünyadaki rekabet güçlerini artırma hedefiyle hayata geçirdikleri yeni projelerini açıklıyor: “Önce bizim, yönetim olarak OSB’yi iyice tanımamız lazım. OSB’mizde üretim yapan firmaları 4’e böldük ve toplantılar yaptık. Katılımın oldukça yüksek olduğu toplantılarda, firmalarımız kendini tanıttı, bizden beklentilerini, problemlerini anlattı. Bunlar bizim OSB’yi işletmemize ışık tutuyor. Firmalarımız birbirini tanıma imkanı buldu, birçok firma birbirleriyle iş yapmaya başladı. Bununla da yetinmedik, yönetim olarak firmaları tek tek ziyaret ediyoruz, fabrikaları 1-2 saat boyunca geziyoruz, ne gibi ihtiyaçları var, istekleri, problemleri, önerileri, üretimleri nelerdir, bunların hepsini kaydediyoruz ve bir rapor haline getireceğiz. Buna göre de fabrikalarımızın rekabet gücünü artırıcı çalışmaların planlamasını, projelendirmesini gerçekleştireceğiz. 30 firmamızı gezdik. Firmalarımızın tamamını gezdikten sonra hedefimizi belirleyeceğiz. Haftada 2 günü bu çalışmamıza ayırdık, önümüzdeki 3 ayda bu çalışmamızı tamamlayacağız. Katılımcılarımız bu çalışmaları büyük bir memnuniyetle karşılıyor. Toplantıların tekrarlanmasına ilişkin talepler alıyoruz. Böylece katılımcılarımız OSB’yi sahipleniyor, fikir üretiliyor, destek veriyorlar. Diyalog çok önemli. İnsanlarla temas ederseniz olumlu neticeler elde ediyorsunuz.”

“Altyapıda lideriz”

“OSB’ler, Türkiye Cumhuriyet tarihinin, bana göre; ekonomik olarak en başarılı projesi. Çünkü sanayicinin kendi kendi idare ettiği, planlı, programlı, organize olmuş, her çalışması kanun ve yönetmeliğe uygun, dört dörtlük projeler” diyen İrfan Küçükay, İMES OSB’nin altyapısıyla Türkiye’deki en iyi, Avrupa’da ve dünyada sayılı altyapılardan biri olduğunu vurguluyor: “İMES OSB olarak altyapıda lideriz. İddialı bir altyapı yaptık. Sanayicilerimize parseller, tesviyeleri tamamlanmış olarak, maksimum yüzde 2 eğimle düz parseller halinde teslim edilmektedir. İMES OSB’nin tüm yolları beton yol olarak inşa edildi.

Galeri sistemi ilk ve tek: Betonarme galeri sistemi içinde yer alan tüm altyapımızı SCADA sistemi ile yönetiyoruz. SCADA, elektrik, doğalgaz, telekomünikasyon, yağmur suyu, temiz su, yangın suyu hatlarının tamamı, hazırladığımız 2.5 x 2.5 metre ebatlarındaki yeni tip betonarme galerimizden geçiyor. Atık su hariç tüm altyapımız galerilerin içinden geçiyor, Galeri Sistemi, bu hatların tamamını barındıran ilk ve tek uygulamadır. Dilovası, rakım olarak deniz seviyesinden 350 metre yüksekte ve arazi eğimli, dolayısıyla kışın kar yağdığında İMES OSB’de de kar yağışı daha yoğun oluyor. Biz de yollarımıza akıllı kablolar döşedik böylece yerden ısıtma sistemi ile kar yağışı nedeniyle araçların kaymasını ve trafik kazalarının olmasını önlüyoruz.

Akıllı cihazlara indirilebilen mobil uygulama ile Bölgemiz’deki tüm firma iletişim ve faaliyet bilgilerine direkt olarak erişilebiliyor. 120 Tır kapasiteli Tır parkı, 80 tonluk kantarımız mevcut. Güvenlik Birimimiz, Bölgemiz’de 7/24 güvenlik hizmeti veriyor. Toplu Personel Taşıma Sistemimiz Nisan 2015’ten beri faaliyette.”

Yeni yatırımlar, üstyapı projeleri: İrfan Küçükay, hayata geçirdikleri ve 2019 yılına kadar tamamlayacakları üstyapı projelerine de değiniyor: “İdari bina, cami, ticari modül, bankalar ile İMES Botanik Parkı projelerini 2018 ve 2019 yıllarında hayata geçireceğiz. 84 Atölyeli Güney Küçük Sanayi Bölgemiz‘de, 60 dükkan ticari faaliyet gösteriyor.”

Çevreci OSB: İrfan Küçükay, “Çevreci bir OSB’yiz. Temel ve nihai hedefimiz yeşil OSB olmak” diyor.