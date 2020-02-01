Bölgesinin örnek ve öncü OSB’si; Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB)

ÇOSB, bünyesinde 41’i uluslararası yatırımcı olmak üzere 266 fabrikada yaklaşık 77.000 çalışanıyla faaliyet gösteriyor. ÇOSB firmaları, başta Avrupa Birliği ve Arap ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri ve ABD’ye olmak üzere toplamda yaklaşık 3.5 milyar dolarlık bir ihracata imza atıyor.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, ÇOSB Yönetimi olarak, sanayicilerinin global pazarda rekabet gücünü artırmak, ülke ekonomisine yatırım ve istihdam anlamında daha çok katkı sağlayabilmeleri açısından hizmet kalitelerini her geçen gün geliştirdiklerini söylüyor.

“Türkiye’de barajı olan ilk OSB olacağız”: Eyüp Sözdinler, “Türkiye’nin en köklü OSB’lerinden biri olmasının yanı sıra Trakya’nın da öncü ve örnek OSB’si olan ÇOSB, sınırlarını kapsayan Çerkezköy’ün ve Kapaklı’nın da eğitim-öğretim, sağlık, spor ve kültür alanlarında elini sürekli taşın altına koyuyor.

Yakın yerleşim alanlarında yaşayanlara, bölge firmalarımızda çalışanlara ve çocuklarına yönelik sosyal-kültürel gelişmelerini destekleyici tiyatro, konferans çalışmalarına sürekli devam ediyoruz. Kapaklı’da 500 kişi kapasiteli Kapalı Spor Salonu’nu tamamladık, Kapaklılı gençlerin hizmetine verdik.

Çerkezköy’de 32 derslikli modern bir ortaokulun inşaatını tamamladık, hizmete açtık. Kapaklı’ya 100 yatak kapasiteli bir devlet hastanesi, çalışmaları devam eden baraj projesi var. Barajı hayata geçirirsek Türkiye’de barajı ilk olan bir OSB olacağız” diyor.

Eyüp Sözdinler hayata geçirecekleri diğer önemli projelerini de anlatıyor: “Veri iletişimi konusunda Data Center projesi hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. ÇOSB olarak bir Meslek Yüksek Okulu veya Enstitü kurmak, Ar-Ge ve inovasyonla ilgili farklı projemiz; Sanayide Dijital Dönüşüm Eğitim ve Araştırma Merkezi’ni kurmak için çalışıyoruz. Projeyle Endüstri 4.0’ı, kurumumuz bünyesindeki Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde hayata geçireceğiz. Öğrencilerimizin, bölgemiz sanayicilerinin bu teknolojiyi öğrenme ve uygulaması noktasında çok özel bir laboratuvar oluşturuyoruz. Zihinsel Engelliler Korumalı ‹şyeri Merkezi (ZEK‹) projesini hayata geçirdik. Ülkemiz açısından önemli bir örnek olacak projenin inşaatına başlandı, tamamlandığında 100’ü aşkın engelli vatandaşımızın istihdamı sağlanacak.

Aynı zamanda önemli bir Ar-Ge ve inovasyon merkezi olan ÇOSB’deki firmalarda çok sayıda patent ve faydalı buluşa imza atılıyor. Tekirdağ’da kurulu toplam 50 Ar-Ge merkezinin yaklaşık yarısı, ildeki 9 Tasarım Merkezi’nin 2’si ÇOSB’dedir.”

Çevreci OSB: Eyüp Sözdinler, “ÇOSB Yönetimi olarak, bölgemiz sanayicilerine gelişmiş standartlarda altyapı hizmeti veriyoruz. ÇOSB’un kurduğu atıksu arıtma tesisinde Bölgemiz işletmelerinden kaynaklanan günlük 80 bin m3 atıksu arıtılıyor. Arıtma tesisinde atık sulardan kaynaklanan atık çamurunu yakacak günlük 100 ton kapasiteli tesisi kurduk. Bu yatırım çevreci bir OSB olduğumuzun en önemli göstergelerinden birisidir. Bölge Müdürlüğümüzde kurduğumuz kamera izleme sistemi kapsamında 300’ü aşkın kamerayla bölgemizdeki gelişmeleri izliyor, sorunlara çözüm üretiyoruz. Firmaların elektrik, su ve doğalgaz tüketimlerini, lokal arızalarını kurduğumuz

SCADA sistemiyle izleyip değerlendiriyoruz. SCADA Sistemimiz’in ülkemizin en gelişmiş SCADA sistemlerinden biri olduğunu özellikle belirtmek isterim. Kurumsal anlamda 2018-2022 stratejik planımıza uygun farklı çalışmaları öncelikle tamamlayacağız.

2019’da sürdürülebilirlik raporumuzu hazırlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuşuyor.

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2020, 23:34