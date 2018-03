İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şaban Gülbahar

Bünyesindeki 37 kooperatifte 30 bin işyerinin faaliyet gösterdiği İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde (İOSB) yaklaşık 300 bin kişi istihdam ediliyor. İOSB, büyük ölçekli işletmelerin yanısıra çok sayıda orta ve küçük ölçekli firmalara da ev sahipliği yapıyor. İOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şaban Gülbahar ile Bölge’nin projelerini ve hedeflerini konuştuk.