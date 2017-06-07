Yenilikçi, milli ve yeşil üretime odaklanan yeni nesil OSB; Yalova-İMES OSB

Türkiye sanayisinin kalbinin attığı İstanbul, Bursa ve Kocaeli’nin buluşma noktası Yalova’da yenilikçi, milli ve yeşil üretimin üssü olma hedefiyle yeni nesil OSB olarak kurulan Yalova-İMES Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (Yalova-İMES OSB), yeni sanayici üyelerini bekliyor.

Yalova ilinin Çiftlikköy ilçesinde, İstanbul-İzmir Otoyol gişesinin hemen çıkışında yer alan Yalova-İMES Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (Yalova- İMES OSB), Türkiye’nin sanayide gözbebeği büyükşehirleri; İstanbul, Bursa ve Kocaeli, havaalanı, otoyol ve limanlara yakınlığıyla cazibe merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Yalova-İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Süheyl Erboz, yenilikçi, milli ve yeşil üretimin üssü olma hedefiyle yola çıkan Yalova-İMES OSB’nin modern bir ihtisas OSB olma vizyonuyla yeni sanayici üyelerini beklediğini söylüyor.

Her geçen gün artarak büyüyen sanayi yatırımlarının ve yatırımcılarının en büyük sıkıntılarından biri; modern altyapı sistemlerine haiz uygun fiyat ve ödeme şartlarına sahip sanayi parsellerini temin etmekteki zorluk. Süheyl Erboz, daha önce hayata geçirdikleri başarılı projeleri örnek göstererek, “Bu ihtiyacı gidermek amacıyla yola çıkan Yönetim Kurulumuz başarıyla tamamladığı İstanbul Dudullu’daki İMES Sanayi Sitesi, Kocaeli Dilovası’ndaki İMES Organize Sanayi Bölgesi (İMES OSB) gibi bu projeyi de başarıyla sanayicilerimizin hizmetine sunacaktır. Yüzde 100’e ulaşan doluluk oranı ve bütün altyapı yatırımlarının tamamlaması sonucunda Dilovası İMES OSB’de yer alamayan sanayicilerimizin yoğun talebi üzerine yola çıktık. OSB tecrübelerimizi ve kazanımlarımızı Yalova-İMES OSB’ye aktardık” diyor.

Süheyl Erboz, şu bilgileri veriyor: “Yönetim Kurulumuz’un kurduğu Yalova-İMES Sanayici ve İşadamları Derneği, Yalova-İMES OSB’nin kuruluş çalışmalarına 2015 yılının Mayıs ayında başladı, 2017 yılının Haziran ayında tamamladı. Bölge, 7 Haziran 2017 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 331 sicil numarası verilerek tescil ve ilan edildi. Derneğimizin bünyesinde 161 sanayici ve işadamı mevcut.

Bölgemiz bünyesinde; meslek eğitim merkezleri, sağlık merkezi, antrepo gibi tamamlayıcı unsurların da yer alacağı ‘Yeni Nesil OSB’ inşa edilecek. Bölgemizde toplam 3 milyon m2 büyüklüğündeki sanayi alanında, 10 dönüm ve katları alan büyüklüğüne sahip 264 adet sanayi parselinin yer alması planlanıyor. Sanayi alanımızın 1.500.000 m2’sinin tahsisi dernek üyelerimize yapıldı, 1.500.000 m2’lik alana da yeni yatırımcılarımızı bekliyoruz. Kasım 2017’de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bize kamulaştırma yetkisi verdi. Yalova İl Özel İdaresi ile birlikte yürüttüğümüz 5 milyon m2’lik bu alanın kamulaştırma çalışmaları, 2 yıl sürecektir. Bu 2 yılın akabinde 2 yıl sürecek altyapı çalışmalarına müteakip 2021 yılında fabrika inşaatlarına başlanılabilecek. Bölgeyi etap etap tamamlayacağız, imara açılan parsellerde fabrikalar faaliyete başlayacak.

‘Çevreci ve Yeni Nesil OSB’ olan Yalova-İMES OSB’de sınırlı sayıdaki parseller uzun vadeli ödeme planlarıyla satışa çıkarıldı. Sanayicilerimizin bu fırsattan yararlanmaları ve Yalova-İMES Makine İhtisas OSB’mizde yer almaları en büyük dileğimizdir.”

İhracat ağırlıklı çalışacak bölge firmaları Türkiye’nin 2023 hedefine katkıda bulunacak: Erboz, Bölgede üretim yapacak firmaların ihracat ağırlıklı çalışan firmalar olacağının altını çiziyor: “Yalova-İMES OSB olarak Türkiye’nin 2023 hedefine katkıda bulunacağımızı düşünüyoruz, bu nedenle acele ediyoruz. Sağolsun Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve çalışanları bize büyük destek veriyor.”

Tek durak ofis: Süheyl Erboz, Yalova-İMES OSB’nin sanayiciye tek durak ofis hizmeti sunduğunu da aktarıyor: “OSB Bölge Müdürlüğümüz tarafından inşaat ruhsatı, iskan, çalışma ruhsatı veriliyor, elektrik, su ve doğalgaz bağlantı ve abonelik işlemleri yapılıyor. Tek elden yapılan altyapılarla sanayiciye minimum bedelle yüksek kaliteli altyapı hizmeti sağlanıyor. Sosyal donatı alanlarımızın çeşitliliğiyle hem sanayicilerin hem de bölgede istihdam edilecek çalışanların ihtiyaçlarını eksiksiz biçimde tamamlamayı hedefliyoruz. ‘İdari Bina, Ticaret Merkezi, Bankalar Çarşısı, Cami, Tıp Merkezi, Dijital Fuar / Sergi Alanı, Kreş, Meslek Eğitim Merkezi, Meslek Lisesi, Meslek Yüksek Okulu, Spor Kompleksi, Antrepo, İtfaiye, Tır-Kamyon-Servis Aracı Parkı, Heliport’ yapılacak.”

Yalova-İMES OSB, ‘Yeşil OSB’ ünvanını uluslararası boyuta taşıyacak: Süheyl Erboz, Yalova-İMES OSB’nin ‘Yeşil OSB’ ünvanını uluslararası boyutta kazanma hedefi doğrultusunda atacakları adımlardan bazılarını şöyle sıralıyor: “OSB’nin ortak enerji tüketimlerini, OSB içinde kurulacak güneş enerji santralinden temin etmek. Arıtma tesisinde arıtılan suyu sulama suyu olarak OSB katılımcılarının hizmetine sunmak. Yağmur suyu göletleri yapmak suretiyle yağmur sularını OSB katılımcılarının kullanımına sunmak. Kurulacak Çevre Laboratuvarı, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, Zemin Laboratuvarı, katı atık ayrıştırma-ara depolama tesisi ile katılımcıların zorunlu genel gider harcamalarını minimize etmek.”

Özel İMES OSB Ormanı kurulacak: TEMA Vakfı ile görüşmelerini sürdüren Bölge yönetimi, Özel İMES OSB Ormanı kurmayı planlıyor.

Sanayiciye ucuz ve nitelikli arsa temininde destek talebi

Süheyl Erboz, kamulaştırma çalışmaları için teknik hazırlıkların devam ettiğini, en kısa sürede başlayıp tamamlamak arzusunda olduklarını anlatıyor: “Fakat OSB onaylı alanımız sınırları içerisinden, OSB’mizin yer seçimi yapıldığı tarihten itibaren, hatta kamu yararı kararı alıp tapulara idari şerhlerin konulduğu tarihten itibaren bile, arazi spekülatörlerinin haksız kazanç elde etme çabaları mevcut. Bu konu, bizim OSB özelinde, aslında yeni kurulan tüm OSB'lerin ortak sorunu. Bakanlığımızın en önemli önceliklerinden biri malumunuz ucuz sanayi arsası arzı. Hatta bu konuda Üretim Reform Paketi ile OSB arsa satış fiyatlarına sınırlama dahi getirdi, fakat OSB sanayi arsası maliyetlerini belirleyen en önemli unsurlardan biri malumunuz, arazi alım bedelleri. Bir OSB kuruluşu için neredeyse tüm bakanlıkların onayı alınıyor fakat bu kamusal projeler bu tür arazi spekülatörlerinin iştahını kabartıyor. Yatırım yapmak, üreterek kazanmak yerine, kısa vadeli al-satlarla OSB projesinden haksız kazanç elde etmeye çalışıyorlar, yalan ve yanlış algı oluşturuyorlar, uzlaşma aşamasında alımları sekteye uğratıyorlar. Mülkiyet hakkı Anayasamızın teminatı altındadır elbette, fakat mülkiyet hakkını belirleyen Anayasamızın 35. maddesi aynı zamanda, 'mülkiyet hakkının toplum yararına aykırı kullanılamayacağı'nı hüküm altına almıştır. Toplum yararına olduğu tüm kamu kurumları tarafından onaylanan, Kamu Yararı Kararı Bakanlığımız tarafından verilen bu yatırım sahası içerisinde spekülatif işlemler yapılması, Anayasamıza da aykırıdır. Milli ve yerli sanayi projeleri olan OSB'lerimizi bu arazi spekülatörlerinin hoyratça ticari hesaplarına kurban etmemek üzere başta Bakanlığımız olmak üzere, Devletimizin her kademesinde ve adli makamlarda konuyu dillendirip gerekli müracaatlarımızı yapıyoruz. Herkesten de bu noktada destek bekliyoruz.”