BAŞKAN’IN MESAJI “OSB’mizdeki tüm firmaların çözüm ortağıyız”

Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi (Gebze Güzeller OSB), Türkiye’nin en seçkin, örnek Organize Sanayi Bölgeleri’nden birisi. Gebze Güzeller OSB, bünyesinde bulundurduğu dünya çapında bilinen firmaları ve onlara sunduğu hizmetlerle öne çıkıyor. Yıllardır emek verdiğimiz, gecemizi gündüzümüze katarak bugünlere getirdiğimiz Gebze Güzeller OSB, sadece bizim değil, tüm Türkiye’nin gururudur. Başarı tesadüflerden ibaret değildir; başarmak için canla başla çalışmak gerekir. Uluslararası arenada faaliyet gösteren büyük ölçekli şirketler bizleri tercih ediyorsa bunun arka planında benim ve yönetici arkadaşlarımın büyük payı vardır. Gebze Güzeller OSB’de biz şirketlere engel değil, çözüm üretiyoruz.

Sanayicilerimizin maliyetini düşürecek çalışmalara ve işbirliklerine odaklandık.

TEKNİK BİLGİLER

45 sicil numarasıyla kurulmuş, Türkiye’nin ilk OSB’lerinden biriyiz. 2016 yılı itibariyle yüzde 100 doluluğa ulaştık. Modern altyapısı, Scada sistemi, su ve enerji tasarruf sistemleri, güneş enerji sistemleri ve daha birçok teknolojik özelliğiyle dünya markalarının tercih ettiği bir OSB konumundayız. Sanayide yoğun olan Kocaeli’nin örnek sanayi alanlarından biri olan Gebze Güzeller OSB, 1.350 dönüm arazi üzerine kurulu. 70 firmanın faaliyet gösterdiği Bölgemiz’de tüm parsellerin ruhsatı verilmiş durumdadır. İstihdamımız 10 bin kişiye ulaştı. Gebze Güzeller OSB’nin altyapı ve üst yapıda hiçbir eksikliği bulunmuyor.

ÇEVRE&ARITMA

‘Yap işlet devret’ modeliyle 2 milyon TL yatırımla kurulan arıtma tesisi, OSB’deki 70 fabrikanın atık sularının arıtılmasını sağlıyor. Arıtma daha sonra OSB’nin mülkü olarak kalacak. Biyolojik ve kimyasal arıtmadan oluşan tesiste anaerobik çamur çürütücü bölümü de mevcut. Çamur çürütücüden elde edilen biogaz, gaz tanklarında depolanarak arıtma tesisinin enerji ihtiyacını karşılamada kullanılıyor. Arıtma tesisi, Gebze Güzeller OSB’nin yanısıra dışarıya da hizmet verebilecek kapasitededir.

AĞAÇLANDIRMA

Gebze Güzeller OSB’de, 2007’den bu yana 30 bin ağaç dikimi gerçekleştirildi. 18 bin metrekarelik bir alanda ağaç dikimi ve çeşitli bitkilerin dikilmesi için kaldırımlarda ve orta refüjlerde, kavşak göbeklerinde dikim alanları bırakıldı. Yumrukaya Deresi’nin sınırları içinde yer alan kısmı için ‘ıslah çalışmaları’ kapsamında bazı noktalarda taş duvar vb. teknikler ile teraslandırma yapıldı.

DOĞALGAZ

Üst düzey kaliteli hizmet anlayışı ile bölge sanayicilerinin doğalgazı kesintisiz olarak temin edilebiliyor. Bölgede doğalgaz kullanan kullanıcı sayısı 54 ve Bölge’nin yıllık toplam doğalgaz tüketimi:20.000.000 Sm3’tür.

SU

Gebze Güzeller Organize Sanayi, su ihtiyacını İSU’dan temin ediyor. Yuvacık Barajı’ndan İSU’nun isale hatlarıyla bölgeye çekilen ayrı hatla su ihtiyacı karşılanıyor. Bölgenin su tüketimi aylık olarak ortalama 35.000 m3’tür. Ayrıca yedek bir hattımızda (Denizli Göleti Hattı) mevcuttur.

ALTYAPI

Su ve elektrik enerjisini iki farklı kaynaktan elde ediyoruz. Elektrikte bir hatta sorun yaşansa diğer hattan tüm OSB şebekesini besliyoruz. Aynı şekilde Yuvacık Barajı’ndan gelen su hattımızda bir kesinti olması durumunda Gebze sınırları içerisindeki Denizli Göleti’nden gelen hattımızdan su ihtiyacımızı karşılayabiliyoruz. Her zaman alternatifli çalışmaya ve olası aksaklıkları önceden bertaraf etmeye özen gösteriyoruz.

ULAŞIM

Lokasyon açısından yeni yapılan Körfez Geçiş Köprüsü, 3. Boğaz Köprüsü bağlantı yolları ve mevcut TEM Otoyolu yanıbaşımızda. Gebze-İzmir Otoyolu’na paralel konumdayız. Sabiha Gökçen Hava Limanı’na 15, Eskihisar Feribotu’na 10, Dilovası ilçesindeki limanlara 13, raylı ulaşımda ise Gebze İstasyonu’na 8 km mesafedeyiz.

GÜVENLİK

4 OSB’den itfaiye atağı: OSB’ler yoğun üretimin yapıldığı alanlardan oluşan karma nitelikte OSB’lerde birçok iş kolunda faaliyet yürütülebiliyor. Birçok sanayicinin bağlı olduğu iş koluna göre daha dikkatli olması gerekiyor. Bölge’deki yangın tehlikesine karşı 4 OSB ortak hareket etti ve güçlü bir itfaiye teşkilatı kuracak. Makine ve teçhizat yatırımını OSB’lerin yapması, işletilmesinin ise Büyükşehir tarafından üstlenilmesi planlanıyor.

EĞİTİM

Eğitim Kompleksi: “Tüm OSB’ler için model olabilecek bir okula sahip olacağız”

Sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu ‘nitelikli ara eleman’ ihtiyacını karşılayacağız. İnşaatı devam eden bir Meslek Lisesi projemiz var. Bu okulumuzun tüm masraflarını kendimiz karşılıyoruz. Adem Ceylan Meslek Lisesi adı ile eğitim-öğretime başlayacak okulumuz, 40 sınıflı, 1700 öğrencili, 5 laboratuvarlı, kapalı spor salonu, açık spor tesisleri, 500 kişilik tribün kapasiteli bir kapalı spor sahası ile mesleki eğitim-öğretimin yanısıra birçok spor dalının icra edilebileceği bir kampüs olarak hizmet verecek. ‘Elektrik, Elektronik, Makine, Metal ve Lojistik’ olmak üzere 5 ana bölüm bulunacak okulumuz, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olacak ancak bizim tarafımızdan yönetilecek. Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği müfredata uyacağız fakat bunun yanısıra ilave eğitimler ve ders programlarımız da mutlaka olacak. Öğrencilerimizle sanayicilerimiz iç içe olacak. Bilim ve teknolojinin ışığında, sanayicilerin beklentilerini karşılayacak ve onlarla aynı dili konuşabilecek öğrenciler yetiştireceğiz. Sadece bölgemiz için değil ülkemizdeki tüm OSB’ler için model olabilecek bir okula sahip olacağımızı düşünüyoruz.

“Sivas’ta Sanat Okulu’nu kazandığımda babam, ‘Oğlum meslek sahibi olacak’ diye kurban kesmişti”: Ülkemizde maalesef sağlam temeller üzerine kurulmuş bir eğitim sistemi yok. Bugünkü 4+4+4 eğitim sisteminde ara eleman ve çırak yetiştirme imkanı yok. Meslek liselerinin müfredatı sanayicilerimizin beklentisinden uzak ve kalite bakımından yetersiz.

Ben Sivas’ta Sanat Okulu’nu kazandığımda babam, “Oğlum meslek sahibi olacak” diye kurban kesmişti. O zamanlar meslek sahibi olmak çok önemliydi, kıymetliydi. Daha sonra yanlış uygulamalar sonucu sanat okullarının, çıraklık okullarının, meslek liselerinin önü kapatıldı. Üniversitelere girişleri de engellendiği veya zorlaştırıldığı için bu tür okullar ikinci sınıfa itildi ve giderek yok edilme noktasına getirildi. Şu anda Türkiye’nin en az 300 tane meslek lisesine ihtiyacı var.

“Meslek lisesi mezunlarının askerlik süresi kısaltılmalı”: Lisans mezunu öğrencilere 6 aylık askerlik süresi tanınıyor, meslek lisesini tercih edenlere de 8 ay süre tanınsın. Bir şekilde meslek liselerini cazip hale getirip kalifiye eleman problemini çözmemiz gerekiyor.

ANAOKULU

Gebze Güzeller OSB bünyesinde kadınların istihdamına katkı sağlamak gayesiyle hayata geçirdiğimiz kreş projesi neticesinde OSB içerisinde her açıdan mükemmel olarak tanımlayabileceğimiz bir anaokulumuz var. Anaokulunun tüm masraflarını kendimiz karşıladık ve eşimin adı verilmiştir. “Nurşen Ceylan Anaokulu” çatısı altında geleceğimizin teminatı olan minik yavrularımızı ilkokula en doğru şekilde hazırlamaya gayret ediyoruz. Eğitim-öğretimde ihtiyaç duyulabilecek tüm donanımlara ve gerekli altyapıya sahip Okulumuz, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak eğitime devam etmektedir.

Bin 200 m2 alan üzerindeki anaokulumuzda 2-5 yaş grubu çocuklar eğitim alıyor. 120 çocuk kapasiteli, 6 sınıf bulunan anaokulumuzun mimarisinde geniş oyun alanları, güneş ışığından maksimum fayda sağlanması amaçlandı. Fiyatlar da bölgede çalışan kadınların gelirine uygun belirlendi.

SOSYAL TESİSLER

1 adet ticari parselde yeralan iş merkezi içerisinde 2 restaurant, 3 banka, 1 nalbur ve 1 kopyalama merkezi bulunuyor. Bölgede ayrıca sanayicilerin olmazsa olması lojistik ihtiyacının düzenli bir şekilde sağlanması için TIR Park’ı da faaliyet gösteriyor. TIR Parkı’nda 1 kafe, Yumrukaya Deresi kenarında dinlenme alanlarımız, ayrıca Bölge Müdürlüğü Binamız’da 1 Sanayi Kütüphanesi bulunuyor. Bölgemiz içerisindeki OSGB ile İş Güvenliği Uzmanı, İş Yeri Hekimi, Ambulans vb. hizmetler de veriliyor.

ENERJİ

Güneş enerjisini hayat geçiren ilk OSB: Enerji sanayicinin olmazsa olmazıdır. Bölgede rüzgar enerjisi, güneş enerjisi gibi alanlarda neler yapılabileceğini görmek için bir dizi projeyi hayata geçirdik. Bunun için OSB’de ilk önce rüzgar enerji üretim kapasitesini ölçmek için ‘Rüzgar Tribünü’ inşa ettik. Daha sonra güneş enerji sistemlerini hayata geçiren ilk OSB olduk. Birçok OSB’de henüz düşünce aşamasında olan ‘Güneş Enerji Sistemleri’, Gebze Güzeller OSB’de çalışır duruma geldi.

650 bin Avro’yla 6 bin 500 m2 alan üzerine sistemleri yerleştirdik ve üretim yapıyoruz. Günlük en yüksek 720 KW’lık ortalama ise 500 KW’lık enerji üretimi sağladık.

Türkiye’nin cari açığının yüzde 70’ini enerji oluşturuyor. Bu nedenle yenilenebilir enerji yatırımları desteklenmeli ve özellikle güneş enerjisinde yatırım maliyetleri düşürülmeli. Güneş enerjisi yatırımı düşünenlere kapımız açık. Gelip birinci elden bilgi alabilirler.

Enerjide tasarruf en fizibil yatırım: Enerji alanında en iyi yatırım tasarruf. Gebze Güzeller OSB’de hayata geçirilen ‘Enerji Tasarrufu ve Verimliği Projesi’nin kredilendirilmesi CTF-CIF ve EBRD kanalıyla sağlandı. Yatırımla Bölge’nin genel enerji giderlerinde yüzde 60-80 oranında tasarruf sağlanıyor. Proje kapsamında ilk aşamada sokaklardaki LED aydınlatmalar yapıldı, SCADA ve sayaç otomasyonu sistemi kuruldu.

OSBÜK

Sorunları etkin bir OSBÜK çözecek: Gebze Güzeller OSB Yönetim Kurulu Başkanı olarak Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu’nun (OSBÜK) Olağan Genel Kurulu’nda Marmara OSB’lerini temsilen Yönetim Kurulu’na seçildim. Türkiye’deki tüm OSB’lerin üst kuruluşu olan OSBÜK, sanayicilerinin üyelerinin sorununu çözecek güce sahiptir. Bu gücümüzü ortaya çıkarmak amacındayız. 293 OSB’yi temsil eden OSBÜK, yasal ve hukuki gücüyle alanında tek bir kuruluştur. OSBÜK olarak devletteki varlığımızı, Cumhurbaşkanı ve Başbakan seviyesine çıkartarak temsil gücümüzü artıracağız.

BÖLGESEL KALKINMA

“Bölgesel kalkınma için yatırım politikaları yeniden gözden geçirilmeli”: Türkiye’de sanayi yatırımları, devlet yatırımları, hep İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Bursa gibi belli bölge ve şehirlere yapılıyor. 80’in üstünde vilayeti olan bir ülkede yatırımlar yüzde 5’lik kısma yapılmış. Bu yatırım politikaları stratejik ve ekonomik açıdan bana göre ziyadesiyle yanlış. Bugün Anadolu’daki Sivas, Yozgat, Nevşehir, Amasya, Erzurum, Elazığ gibi şehirlere devletin yatırım yapması ve özel sektörü de yatırıma teşvik etmesi gerekiyor.

KÜÇÜK SANAYİ BÖLGESİ

Gebze Güzeller OSB bünyesinde yeralan 70 dükkanlı küçük sanayi alanı yüzde 100 doluluğa ulaştı. Karma nitelikte faaliyet gösteren küçük sanayi çok önemli bir işlevi yerine getirdi. Özellikle bünyesinde barındırdığı tornacı, galvanizci, sağlık birimi gibi yapılar sanayicilerimize önemli bir fiyat avantajı sağladı.

AR-GE ve İNOVASYON

“TÜBİTAK Laboratuvarı kurulacak”: Gebze Güzeller OSB içerisinde TÜBİTAK’ın bir laboratuvarı olacak ve doğrudan TÜBİTAK bu laboratuvarda çalışmalar yapacak. Sanayicilerimiz ve meslek lisesi öğrencilerimiz açısından bu laboratuvarın büyük bir ilham kaynağı olacağı kanaatindeyim.

YABANCI YATIRIM

Gebze Güzeller OSB’de dünya çapında tanınan büyük ölçekli firmalar yer alıyor. Ülkemizde faaliyet gösteren birçok yabancı şirket bürokrasiden ve bu kapsamda çıkartılan engellerden şikayet ederken biz OSB bünyesinde bu bürokratik engelleri ortadan kaldırıyoruz. Onlara engel değil çözüm üretiyoruz. Sadece kendi işlerine odaklanmalarını sağlıyoruz. Faaliyet alanları dışındaki tüm konularla biz ilgileniyoruz ve çözüme kavuşturuyoruz.









