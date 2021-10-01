Üretim, sanayi, ihracat potansiyeliyle yıldızı parlayan; Akdeniz Bölgesi OSB’leri

Türkiye turizminin ve tarımının gözbebeği Akdeniz Bölgesi, sanayi yatırımları, üretim ve ihracat potansiyeli, ulaşım ve lojistik avantajlarıyla da öne çıkıyor. Adana (4 OSB), Antalya (3 OSB), Burdur (3 OSB), Hatay (7 OSB), Isparta (3OSB), Mersin (5 OSB), Osmaniye (2 OSB) olmak üzere Akdeniz Bölgesi’nin 7 ilinde toplam 27 OSB (Organize Sanayi Bölgesi) bulunuyor. Akdeniz Bölgesi OSB’leri Türkiye ekonomisine sağladıkları katmadeğer, üretim, ticaret ve ihracat potansiyelleri ve lojistik avantajlarıyla Akdeniz’in parlayan yıldızları olarak dikkat çekiyor.

• Adana: Türkiye’nin pamuk cenneti ve Çukurova sanayisinin kalbi; Türkiye’nin ilk sanayileşen şehirlerinden ve Akdeniz havzasının en büyük üretim merkezlerinden Adana, özellikle Ceyhan’daki petrokimya yatırımlarıyla uluslararası enerji merkezi olma iddiasında. Tarımsal üretim potansiyeliyle Türkiye’de ilk sırada yer alan, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık ile deniz mahsülleri üretiminde iddialı şehir, kültür ve sanata verdiği önemle de ayrışıyor. Portakal Çiçeği Festivali ve Adana Altın Koza Film Festivali, ilin marka kültür-sanat etkinliklerinden. Adana’da 4 karma OSB bulunuyor: Ceyhan OSB henüz altyapı aşamasında, Adana Gıda İhtisas OSB henüz planlama aşamasında, Adana Hacı Sabancı OSB ve Kozan OSB ise işletme döneminde.

• Antalya: Türkiye turizminin cennet köşesi ve başkenti Antalya, kültür-tarih ve deniz, kongre turizmi, limanı, ulaşım ve lojistik avantajları, tarım ve özellikle yaş sebze ve meyve başta olmak üzere gıda sektöründeki başarısı ve sanayi yatırımlarıyla da dikkat çeken illerden. Kaleiçi, kayak turizmiyle Saklıkent, Side Antik Kenti, dünyaca ünlü antik tiyatrosu Aspendos (Belkıs), Kaleiçi, Demreli Niko (bizim bildiğimiz adıyla Saint Nikolaos-Aziz Nikolaos veya Noel Baba), Alanya Kalesi, Karain Mağarası, Düden Şelalesi, Kurşunlu Şelalesi, Demre’den Kaş’a, Alanya’dan Kekova’ya su altı ve karadaki antik kentleri; dünyaca ünlü Perge, Limyra, Termosos, Xanthos, caretta caretta’lara evsahipliği yapan Patara, Side, Phaselis ve Olympos-Chimaira antik kentleri ile Antalya, dünyanın en büyük müzesi. Antalya’da 1’i ihtisas OSB, 2’si karma olmak üzere 3 OSB bulunuyor: Antalya OSB işletme döneminde, Korkuteli Mermer İhtisas OSB henüz kamulaştırma aşamasında, Manavgat OSB ise henüz planlama aşamasında.

• Burdur: Göller Bölgesi ile ünlü ve Türkiye’nin Maldivleri olarak bilinen turkuaz rengiyle dikkat çeken Salda Gölü’nün evsahibi Burdur, tarım ve hayvancılık sektöründeki gücünün yanı sıra doğaltaş ve mermer sektörünün de güçlü oyuncularından. Burdur-Bucak OSB, Burdur II. OSB ve Burdur OSB olmak üzere Burdur’daki 3 OSB de karma OSB ve işletme döneminde.

• Hatay: Zengin tarihi ve kültürel özellikleriyle tarih-kültür turizmi ve gastronomi severlerin uğrak yeri Hatay, tarımı, Türkiye’nin 3. büyük limanı İskenderun Limanı, sanayi yatırımları, özellikle Türkiye’nin en büyük demir çelik fabrikalarından İsdemir ve 7 OSB’si ile dikkat çekiyor. Ezan, çan ve hazzanı, Müslüman, Hristiyan ve Musevi toplumlarını buluşturan Hatay, dinlerin ve kültürlerin kardeşliğinin simge şehri. Hatay Arkeoloji Müzesi, Harbiye (Daphne) Şelalesi, Uzun Çarşı, Kurşunlu Han, Vespasianus Titus Tüneli, Türkiye’nin en uzun sahili Samandağ Sahili’ne ev sahipliği yapan Hatay, termal turizmi ile de dikkat çekiyor. Hassa Tüneli ile eş zamanlı yürütülen ve henüz planlama aşamasındaki Hatay Hassa OSB, Türkiye’nin en büyük OSB’si olma iddiasıyla kuruluyor. Hatay’daki 7 OSB’nin hepsi karma OSB. Antakya OSB, Hatay İskenderun II. OSB, İskenderun OSB, Hatay Payas OSB işletme döneminde faaliyet gösteriyor. Hatay Hassa OSB henüz planlama aşamasında, Hatay Erzin OSB ve Hatay Kırıkhan OSB ise henüz altyapı aşamasında.

• Isparta: Güller ve lavantalar diyarı Isparta, dünyanın en kaliteli güllerinin yetiştiği ve dünya gül yağı üretiminin yaklaşık yüzde 65’ini karşılayarak bu alanda dünyada 1. sırada. Gül, gülsuyu, gül yağı gibi gül ürünleri ve lavanta ve lavanta bazlı ürünleriyle tıbbi ve aromatik bitkiler üretimi ile kozmetik sanayisinde iddialı Isparta, Isparta halısı ve Isparta kirazı ile de ünlü. Kızıldağ Milli Parkı, Davraz Kayak Merkezi ile kış ve doğa turizminde de öne çıkan Isparta’daki 3 OSB’den 1’i ihtisas 2’si karma OSB: Isparta Deri İhtisas OSB ve Isparta Süleyman Demire OSB işletme döneminde, Isparta-Yalvaç OSB ise henüz planlama aşamasında.

• Mersin: Türkiye’nin en büyük limanlarından ve ülkenin dünyaya açılan kapılarından Mersin Limanı’nın evsahibi Mersin, tarımda ve sanayideki gücü, turizm ve lojistik yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Kız Kalesi, Cennet ve Cehennem Obrukları, Mut Yerköprü Şelalesi ile ünlü Mersin, ‘caretta caretta’ların da uğrak yeri. Mersin’deki 5 OSB’nin 4’ü karma OSB, 1’i İhtisas OSB: Silifke OSB, Mersin Tarsus OSB işletme döneminde, Tarsus OSB ve Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas OSB altyapı aşamasında, Mut OSB ise kamulaştırma aşamasında.

• Osmaniye: Karaçay Şelalesi, Türkiye’nin ilk ve milli kültür temalı parkı Osmaniye Masal Park, Kastabala Antik Kenti, Kırmıtlı Kuş Cenneti, kaleleri, yayla turizmiyle öne çıkan Osmaniye ekonomisinde yer fıstığının önemi büyük. Türkiye kabuklu yer fıstığı üretiminin yüzde 40.4’ünü karşılayan ve ticaretinin yüzde 90’ına yakın kısmının yapıldığı Osmaniye, yerfıstığı ticaretinin de merkezi konumunda. İlde sanayinin temelini de yerfıstığı oluşturuyor. Osmaniye’deki 2 OSB’nin 2’si de karma OSB ve işletme döneminde.



AKİB, Ağustos ihracat artışında Türkiye rekortmeni

AKİB, Ağustos’ta yüzde 82 artışla ihracat rekoru kırdı: Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB), Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 82 artış yakalayıp 1.35 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken; Türkiye genelinde 13 genel sekreterlik arasında en yüksek ihracat performansına imza attı.

Ağustos ayında ülke ihracatına yüzde 7.8 oranında destek verdiklerini belirten AKİB Koordinatör Başkanı Nejdat Sin, “Her şartta üretebilme kabiliyetini ve tedarikçi gücünü gösteren AKİB ihracat ailesi olarak 2021 yılında rekorlarla ilerliyoruz. Ağustos’ta ihracat artışında Türkiye rekortmeni olan Birliğimiz son 12 aylık dış satımda 14 milyar 203 milyon dolara ulaştı” dedi.

Küresel ticarette navlun fiyatlarındaki artışların Türk ihracatçılarının Avrupa pazarında Uzak Doğu ülkelerine karşı rekabet gücünü yükselttiğini aktaran Nejdat Sin, lojistik ve ham madde temininde yaşanan sıkıntıların aşılması halinde elde edilen ihracat rakamlarının çok daha fazlasına ulaşacaklarına inandığını söyledi.



“İhracatla Yükselen Türkiye yolunda ülkemize değer katmaya devam edeceğiz”: AKİB’in Mersin, Adana, Kayseri, Hatay ve Karaman illeri başta olmak üzere birçok ilden ve sektörden 20 bine yakın üyesiyle büyük bir aile olduğunu ifade eden Nejdat Sin, “İhracatla yükselen Türkiye yolunda AKİB ihracat ailesi olarak dünyanın dört bir köşesinde bayrağımızı dalgalandırmaya ve ülkemize değer katmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



“En fazla ihracatı demir çelik, kimya ve hububat bakliyat sektörlerinde gerçekleştirdik”: Nejdat Sin, Türkiye’nin Ağustos’taki 18 milyar 912 milyon dolarlık ihracatında yüzde 7.8 oranında pay sahibi olan AKİB’in dış satımını sektörlere göre değerlendirdi: “Yılın sekizinci ayında en fazla ihracatı yüzde 130 artış ve 464.1 milyon dolar değerle Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğimiz gerçekleştirdi. Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz yüzde 105 artış ve 380.5 milyon dolar değerle ikinci sırada yer aldı. İhracatını yüzde 40 artıran Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz 119.7 milyon dolar değerle üçüncü oldu. Yine bu ayda Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğimiz ihracatını yüzde 54 artırarak 104.1 milyon dolarlık dış satıma ulaştı. Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğimiz yüzde 34 artışla 97.8 milyon dolarlık, Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğimiz yüzde 41 artışla 67.4 milyon dolarlık, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğimiz yüzde 175 artışla 49 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu ayda Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğimiz ise 28.5 milyon dolarlık dış satıma imza attı. İhracatımızdaki güçlü ivme pandemi öncesi dönemlerin de çok çok üzerine çıktı. Ülkemizin cari açığının kapatılmasına ve büyümesine verdiğimiz katkılardan dolayı büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz.”



En fazla ihracat artışı Malta, İspanya ve Hollanda pazarında: Nejdat Sin, AKİB’in ana pazarları olan Avrupa ülkelerinde, Orta Doğu, Amerika, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Afrika’da aydan aya daha da güçlendiklerini dile getirdi. Sin, Ağustos’ta en fazla dış satımı yüzde 295 artışla 152 milyon dolar Hollanda’ya gerçekleştirdiklerini, yüzde 23 artış ve 93.4 milyon dolarla Irak’ın ikinci, yüzde 322 artış ve 80.4 milyon dolarla İspanya’nın üçüncü olduğunu aktardı. Sin, ihracatı en fazla artırdıkları ülkelerin başında yüzde 11 bin 716 artış ve 21.7 milyon dolarla Malta’nın yer aldığını, onu İspanya ve Hollanda’nın takip ettiğini, Romanya, Belçika, Birleşik Devletler, İsrail ve İtalya pazarlarında da dikkat çeken ihracat artışları gerçekleştirdiklerini anlattı.

Nejdat Sin, 2021 yılı Ocak-Ağustos ayları arasında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 44 artışla 9 milyar 833 milyon dolar ihracat değerine ulaştıklarını da sözlerine ekledi.



Antalya OSB’de yeni bir tüketim rekoru

Antalya OSB firmaları, bölge tarihinde ilk kez aylık bazda 50 milyon kWh’nın üstünde elektrik tüketerek yeni bir rekora imza attı. Yıl içerisinde 40 ila 47 buçuk milyon kWh arasında değişen aylık tüketimin, Ağustos ayında 50 milyon kWh üzerine çıkması, bölgenin üretim potansiyelinin kademeli olarak artmaya devam ettiğini gözler önüne serdi.

Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, “Antalya OSB üretimden gelen gücünü, sadece ekonominin çarklarının dönmesi için değil, gençlerimizin daha iyi bir geleceğe sahip olması için de kullanmakta, yaşam boyu eğitim mottosu ile hareket etmektedir” dedi.



Devler liginde AOSB’den 17 firma yer aldı

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde (AOSB), faaliyet gösteren 17 firma, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ‘Türkiye’nin en başarılı ilk 1000 ihracatçı’ listesine yer aldı. AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, ekonomik büyümenin gerçekleşmesinde kilit rol oynayan ihracatın, kalkınmanın en önemli unsurlarından birisi olduğunu belirtti.