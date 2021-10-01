BilTAY Teknoloji, akıllı fabrika çözümleriyle iddialı

Modern yaşam için e-yaşam, e-yaşam için e-çözüm’ felsefesinden hareketle, toplumun ihtiyaçlarına en son teknolojik gelişmelerle yerinde ve anında çözümler sunmayı hedefleyen BilTAY Teknoloji Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, 2006’da inovatif bir startup şirketi olarak kuruldu.

Genç, dinamik ve alanında uzman bir ekiple profesyonel çalışmalar ortaya koymayı hedefleyen BilTAY, bu bağlamda üniversite tabanlı çalışanları ve üniversitelerde akademisyen olarak görev yapan danışmanlarıyla uyum içinde çalışıyor.



BilTAY Teknoloji olarak ‘Akıllı Fabrika Çözümleri’ ile ülkenin dijital dönüşümüne katkı sağladıklarını söyleyen BilTAY Teknoloji Proje ve İş Geliştirme Koordinatörü Alper Bilge, “Ülkemizin gelişimi ve güçlü bir ekonomiye sahip olmak için akıllı fabrikaların stratejik önemini 2006’dan beri dile getirmekteyiz. Akıllı fabrikaların temel taşı olan IoT projemizi, ilk olarak 2008’de Sağlık Bakanlığı’nın Aşı Takip Sistemi ile geliştirdik. Dünyanın en gelişmiş aşı takip sistemi bugün ATS, salgınla mücadelede önemli bir silahtır” dedi.



Otomotiv ve savunma sanayinde DÜPUS öne çıkıyor: Alper Bilge, ATS projesinin tecrübesiyle makinalararası iletişim teknolojilerini geliştirdiklerini kaydetti: “2015’te Boğaziçi Üniversitesi’nin düzenlediği yarışmada ‘Türkiye’nin En İyi 10 Girişimi’nden biri olduk. Hayalini kurduğumuz ‘Akıllı Fabrika’ konsepti, 2020’de ISO 500 arasında yapılan Endüstri 4.0 olgunluk analizlerinde, Beybi Fabrikası En İyi Dijitalleşmiş 2. fabrika seçildi.”



Alper Bilge, 2015’te geliştirdikleri DÜPUS ile işleri organize eden dinamik çizelgeleme yapay zekası olarak literatürde yer aldıklarını açıkladı: “Özellikle otomotiv ve savunma sanayi için önem arz eden bir çözümdür. Bir ustabaşı gibi çalışıp bütün fabrikanın durumunu kontrol edip onu en hızlı bir şekilde üretmeyi sağlamaya çalışmaktadır.”

Türkiye’de ilk 5’te: Müşteri değerlendirmelerine göre akıllı fabrika konusunda Türkiye’de en iyi 5 firma arasında görüldüklerini vurgulayan Bilge, birçok uluslararası firmanın ERP’nin yetmediği ya da maliyetinin yüksek geldiği durumlarda BilTAY’ın alt modüllerini tercih ettiklerini aktardı. Bilge, ürünlerinin web tabanlı ve herhangi bir cihazdan kurulum yapmadan erişebilir olması nedeniyle tercih edildiklerini kaydetti.



SCIENTA ERP’nin sahip olduğu entegre çözümlerle bir kurumun ihtiyacı olan yazılımları tek bir platformda topladığına dikkat çeken Bilge, başta Türkiye’de olmak üzere ABD, Almanya, İtalya, İngiltere ve Japonya’da kullanıldığını ve sistemlerinin tamamen Türk mühendisler tarafından tasarlanıp, geliştirildiğini anlattı: “Böylece, Doküman Yönetimi (DMS), Üretim Yönetimi (MES), Kurumsal Kaynak Yönetimi (ERP), Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), İnsan Kaynakları Yönetimi (HRM), Satın Alma Yönetimi (PMS), Depo Yönetimi (WMS), Stratejik Planlama ve Hedef Yönetim Sistemi (SMS), B2B gibi tüm ihtiyaç duyulan yazılımlar tek bir platformda kullanılmaktadır.”



Bilge, Anadolu Üniversitesi’nin Yönetim Bilişim Sistemleri kitabında SCIENTA ERP sistemi ile BilTAY Teknoloji’nin örnek şirket olarak gösterildiğini paylaştı: “Yerli bir şirket olmanın gururunu yaşamaktayız. 2012’de kurduğumuz BilTAY Akademi’yi geliştirerek öğrenci arkadaşlarımıza katkıda bulunmak istiyoruz. ‘Yalın Üretim Teknikleri’, ‘Üst Düzey Yöneticilik’ gibi çeşitli konularda yöneticilerimize ve geleceğin yöneticileri olacak gençlerimize katkıda bulunmak bizim için gurur verici.”





Müşterilerini dünya takip ediyor: Bilge, çalıştıkları kurumların yurt içinde ve yurt dışında önemli başarılara sahip olduklarına değindi: “Ar-Ge müşterimiz olan KARCAN Kesici Takım’ı bugün dünya devleri tarafından takip edilmekte. 2019’da KNUAF INSULATION, ‘Sürekli İyileştirme’ alanında, kayısı ile dünyadaki KNAUF’lar arasında En İyi Örnek Çalışma ödülünü almıştır. Akıllı tahta ve mobil uygulamalarımızla ekipler birbirinden uzakta olmasına rağmen verimliliği artarak çalışma imkanı yakalamıştır. Şu an e-Öğrenme ve insan kaynakları performans sistemlerimizle etkili ve verimli çalışma ortamı yaratmaya çalışıyoruz.”