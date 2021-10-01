Sürdürülebilir bir dünya için yenilenebilir enerjide; Biotrend Enerji geleceğe yatırım yapıyor

Bİotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş., 2017 yılında katı atık yönetimi ve yenilenebilir enerji üretimi konusunda yatırımlar yapma ve teknolojik olarak üretim ve uygulama merkezi olma misyonuyla kuruldu. Bugün 6 bölgede, 11 ilde, 18 tesiste evsel, tarımsal ve ormansal atıkları yüz milyonlarca kilovat saat elektriğe dönüştürerek, yüz binlerce hanenin enerji ihtiyacını karşılıyor. Biotrend Enerji’nin etkinlik ve faaliyet alanları arasında; fermantasyon, biokütle, enerji üretim ve katı atık depolama alanlarının işletimi, mekanik ayırma tesisi, ATY (Atıktan Üretilmiş Yakıt) hazırlama tesisi, sızıntı suyu arıtma tesisi, biyolojik işlem tesisi, deponi gaz (çöp gaz), enerji üretim santrallerinin kurulum ve işletimi, kompost üretimi ile entegre atık entegre tesis yönetimi yer alıyor.



Biotrend Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Doğan, “Biotrend Enerji’nin 2020 yılı sonu kurulu gücü 55.8 MW. 2021 yılında bu sayıyı 95 MW ve 2025 sonunda ise 167 MW mertebesine ulaştırmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. 2020 yılında yıllık enerji üretimi ise 300 milyon kWh seviyesinde, ortalama atık bertaraf rakamları ise 4.4 milyon ton. Biotrend Enerji tesislerinde ATY olarak adlandırılan atıktan elde edilmiş yakıt da üretiliyor” dedi.



Biotrend Enerji bugün yıllık 2.2 milyon ton CO2 emisyon engelleme oranına sahip. Bu, her yıl yaklaşık 520.000 adete yakın binek aracın trafikten çekilmesinin atmosferde biriken sera gazları üzerinde yaratacağı pozitif etkisi oranına eş değer. Yapılan yatırım ve kamu destekleri arttıkça, yenilenebilir enerji sektörü ve özellikle biyokütle sektörünün hızlı büyüme grafiğini devam ettireceği öngörülüyor. Doğan şunları anlattı: “Biyokütle santrallerimiz son teknoloji ile donatılmış olup hem cyclone hem de torba filtreli olarak inşa ediliyor. Yüksek verimlilikte çalışabilecek ve yakıt çeşitliliğine uygun dizayn edilmiş kazanlarımızla sektördeki en modern tesislerin arasında yer alıyoruz. Entegre katı atık sahalarımızda Türkiye’nin evsel katı atık karakterine uygun modern mekanik ayırma tesislerini faaliyete geçirdik ve geçiriyoruz.”



Türkiye’nin en büyük biyogaz tesisi bu yıl içerisinde kurulacak. İzmir’de evsel atıkların yüzde 90 gibi önemli bir kısmı, Biotrend Bergama ve Harmandalı tesislerinde işleniyor. Bu yıl içerisinde kurulacak 18. tesiste; tam otomatik ayrıştırma tesisi, biyogaz ve kompost tesisi ile değerlendirilemeyen nihai atıklar için düzenli depolama alanı olacak. Kademeli devreye giriş ile toplamda 4.000 ton/gün atık işlenecek. Tesis tam faaliyete geçtiğinde günde 4.000 ton karışık evsel atıktan 22 MW saat elektrik enerjisi üretimi, 140 ton/gün ambalaj geri kazanımı ve yılda 600.000 ton karbon emisyonu tutulması sağlanacak.



Halka arz sonrası faaliyet karını artırdı

Bahar aylarında başarılı bir halka arz gerçekleştiren Biotrend, yılın ilk 6 ayında konsolide faaliyet karını 24 milyon TL’nin üzerine çıkardı. Doğan, “2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 46 oranında artış gösterdi. Ciro açısından, 6 aylık konsolide net satış cirosu 160 milyon TL olarak gerçekleşti. Yine önceki yılın aynı dönemine göre toplam konsolide net satışlarda yüzde 53 oranında artış sağlanmış oldu. Yılın geri kalan kısmında devreye sokacağımız yeni tesislerle, ülke ekonomisine, çevreye ve istihdama katkı sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.