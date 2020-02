FuzulEv, sabit ve dar gelirlinin yanında Şube sayısını 100’e çıkaracak

Fuzul Grup, her kesimin faydalanabileceği alternatif bir finans sistemi oluşturma hedefiyle 1992 yılında kuruldu. Grup şirketleri arasında ilk faaliyete başlayan Fuzul Otomotiv, çok kısa zamanda otomobil kampanyaları düzenleyen firmalar arasında lider konuma geldi. Bugün Fuzul Grup şirketleri bünyesinde; Akva Sigorta Aracılık Hizmetleri, Fuzul Yapı, Afiyet Medikal, FuzulAutocity, FuzulEv ve Nevita yer alıyor.

Fuzul Grup şirketi Fuzul Yapı tarafından bugüne kadar; Başakşehir’de; Bizimevler, Kent Neriva, Kent Ariva, Olimpa AVM, Olimpa Rezidans, Evila, Olimpa Park Plus, Kağıthane’de; Meva Evleri, Kartal’da; Serrapark Konutları projeleri hayata geçirildi. Yine Başakşehir’de; Vadiyaka Başakşehir, 3. İstanbul Başakşehir, Gaziosmanpaşa’da; Tem Avrasya Konutları’nı devreye aldıklarını açıklayan Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Akbal, “Önümüzdeki dönemde Başakşehir’de proje geliştirmeye devam etmeyi planlıyoruz” dedi. Akbal, tüm bu çalışmaların yanında TOKİ ve Emlak Konut’un ihalelerini de yakından takip ettiklerini aktardı: “Fırsatları da değerlendirip hem İstanbul’un her bölgesinde hem de Anadolu’nun birçok şehrinde proje geliştirmeyi arzuluyoruz.”



FuzulEv, 2020 yılında yüzde 30 büyüme hedefliyor

Fuzul Grup şirketlerinde FuzulEv, hem yürüttüğü model, hem de bugüne kadar yürüttüğü çalışmalarla şimdiden sektörün en dikkat çeken markalarından biri. Akbal, “Grup bünyesinde faaliyete aldığımız FuzulEv’in sistemini sabit ve dar gelirlilere yönelik kolay konut edindirme sistemi olarak özetleyebiliriz. FuzulEv ile ev sahibi olmak isteyenlere faiz ya da vade farkı ödemeden, ihtiyaç duyulan büyüklükte ve istenilen yerde ev sahibi olma imkanı sağlıyoruz. Bu modelin kadınların ‘altın günü’nden farksız olduğunu söylemek mümkün. Ev satın almak isteyenler sistemimizden yararlanarak her ay bütçelerini zorlamayacak taksitlerle konut sahibi olabiliyor” diye konuştu.

Eyüp Akbal, 2019 yılında özellikle FuzulEv’in şube ağını genişletme çalışmalarına ağırlık verdiklerini dile getirdi: “Bu hedefimiz doğrultusunda 2019’da 20 yeni şubeyi farklı bölgelerde faaliyete aldık. Tüm bunların yanı sıra ev ve araç teslimlerimize de hız kesmeden devam ettik. 2020 yılında ise şube sayımızı 100’ün üzerine taşımayı ve yüzde 30 büyümeyi hedefliyoruz.”



“Konut sektörü için 2020 dengelenme yılı olacak”

2018 yılının ikinci yarısında yaşanan ekonomik krizin en ağır faturasını inşaat sektörü ödedi. 2020 yılında konut sektörünün tüm temsilcileri daha iyimser açıklamalar yapıyor. Özellikle faizlerdeki düşüşler hem konut stokunun azalacağını hem de yeni projelere hız verileceğini gösteriyor. Akbal, sektörde uzun yıllardır faaliyet yürüttüklerini belirtti: “Son iki ayda konut sektöründe bir ivme yakalandığını gözlemliyoruz. 2020’nin bu minvalde bir dengelenme yılı olacağını öngörüyorum. Yeni bir denge arayışında olan Türk ekonomisinde uygulanan doğru ekonomi politikaları sayesinde ülkemiz için olumlu bir yıl geçireceğimizi düşünüyorum.”

Türkiye’de ev sahipliği oranı çok uzun yıllardır yüzde 60 seviyesinde seyrediyor. Buna karşın konut satışında Türkiye her sene rekor kırıyor, hatta Avrupa birincisi. Akbal, bu nedenle Türkiye’de yapılan satışların aslında zaten ev sahiplerine olduğunu kaydetti: “İşte tam da burada biz 1990’lı yılların başında bu açığı keşfettik ve tasarrufa dayalı ev ve otomobil satışı konusunda başvuru merkezi haline dönüştük. Aldığımız tüm tepkiler ve her yıl yakaladığımız geometrik büyümeler doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Biz Türkiye’nin 40’tan fazla şehrinde, özellikle de daha önceki müşterilerimizin yönlendirmesi ile büyüyoruz. İddialı olmamızın arkasında yatan ana sebep müşterilerimiz.”



Yabancıların ilgisi devam ediyor

Eyüp Akbal, yürütülen projelere yabancıların ilgisinin son iki yılda artarak sürdüğünü söyledi: “Yabancılara daire satışının özellikle markalı konut firmalarına can simidi olduğunu söyleyebilirim. Fuzul Grup olarak biz de yabancı alıcıların projelerimize olan ilgisinden memnunuz. Yabancı yatırımcılara yönelik konut satışında 2019 yılında ciddi anlamda bir artış yaşadık. Bu artışın 2020 yılında katlanacağını öngörüyorum.” “Faizsiz Finansman Sistemi için yasal düzenleme gerekli”Faizsiz Finansman Sistemi’nin önemli olduğunu ve bu alanda hukuki boyutu içeren çalışmalara ağırlık verilmesini isteyen Akbal, konuya ilişkin görüşlerini şöyle aktardı: “Türkiye’de yükselen konut kredi faizleri sonrası ev sahibi olmak isteyen kesimin tasarrufa dayalı faizsiz sisteme kaydığı bilinen bir gerçek. Elbette bu süreçte sistem yaygınlaştıkça, şirketlerin güvenilirliği daha da önem kazanmaya başladı. Faizsiz Finansman Sistemi sektöründe 1992’den beri edindiğimiz tecrübe ve iş ahlakıyla hareket ediyor, şirketimizin, müşterilerimizin bugünü ve geleceğini sağlam adımlarla şekillendiriyoruz.

Yeni şirketlerin de sektöre adım atmasıyla birlikte toplamda 20 civarında firma, hizmet vermeye başladı. Firma sayısı da arttıkça yasal düzenleme yapılması da zorunlu hale geldi. Sektörün güvenli kalesi olarak, hizmetin yasal altyapıya kavuşturulması ve BDDK denetimine girmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konu Cumhurbaşkanlığı ve hükümetin de gündemine girmiş durumda, ilerleyen günlerde bir düzenleme olacağını söylemek mümkün. Böylece hem hizmet veren hem de hizmet alan olmak üzere iki taraf da korunmuş olacaktır. Sağlanan güven ortamıyla sektörün geniş kitlelere ve finansal tabana yayılacağını öngörüyorum.”