Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, bölgenin vizyonunu çizdi:  “Gebze, akıllı şehir olacak”

Bilişim Vadisi, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), 108 Ar-Ge Merkezi, 17 Tasarım Merkezi, 5 Teknoloji Geliştirme Merkezi (Teknopark),10 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) (Gebze OSB, TOSB Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas OSB, Kocaeli-Gebze VI (İMES) Makine İhtisas OSB, Gebze Plastikçiler OSB, Makina İhtisas OSB, Kömürcüler İhtisas OSB, Dilovası OSB, Gebze Güzeller OSB, Gebze V. (Kimya) İhtisas OSB, KOBİ OSB (Mermerciler)), 7 Küçük Sanayi Sitesi (Gebze Oto Sanayi Sitesi, Hasköy Sanayi Sitesi, Darıca Küçük Sanayi Sitesi, Çayırova Küçük Sanayi Sitesi, Marmara Geri Dönüşümcüler, İMES Küçük Sanayi Sitesi, Keresteciler Sitesi), sanayide toplamda 112 bin 440 kişi istihdamıyla Gebze, Türkiye’nin örnek sanayi ve teknoloji üssü.

Gebze Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, endüstrisi, limanları, tüm ulaşım ağı, üniversitesi, vizyon projesi Bilişim Vadisi ile Gebze’nin teknolojik dönüşümü yakalayan bir kent olacağını öngörüyor.

Nail Çiler, bölgenin kalkınma temelli gelecek vizyonunu çizerek, “Birçok teknoloji üssünü bünyesinde barındıran bölgemiz, ‘Akıllı Şehir’ konusunda yine öncü olacak. Gebze en kısa zamanda ‘Akıllı Şehir’ olacak” diyor. Çiler, akıllı şehirlerin deprem, sel, heyelan gibi can ve mal kaybına sebebiyet verecek doğal afetler karşısında dayanıklı binaların yapılması için gerekli çalışmaların planlanması ve gerçekleştirilmesinde de en önemli etken olduğunu söylüyor.



Gebze’ye uluslararası bir proje daha: Tasarım Vadisi

Gebze’yi “Sanayinin devleştiği, farklı kültürlerin birleştiği, teknolojinin vücut bulduğu bir yer” olarak tanımlayan Nail Çiler, şunları dile getiriyor: “400 bine yakın nüfusa sahip, sanayide toplamda 112 bin 440 kişi istihdam edilen, günlük nüfusu 1.5 milyonu bulan, yüzde 50’si ihtisas OSB olmak üzere 10 faal OSB’si, neredeyse her biri bir OSB büyüklüğünde 7 KSS’si ile TÜBİTAK MAM, TÜSSİDE, TSE gibi yerleşkesi başka yerde olmayan, bilim üreten, bilim insanlarına ev sahipliği yapan, ülkenin kalkınmasına, gelişmesine proje üreten kurumların yerleşkesi Gebze’de, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ve 4 teknopark da bulunuyor. Bu teknoparklardan birisi de Bilişim Vadisi. Çok yakında Bilişim Vadisi’nde uluslararası bir projeyi hayata geçireceğiz; içinde tasarım stüdyoları, iş geliştirme merkezi, prototip atölyesi yapılarının olacağı Tasarım Kümelenmesi prototipi yani Tasarım Vadisi de Bilişim Vadisi içinde açılacak.”







GTO’nun yeni dönem projeleri

Üye profilinde 6 bine yakını sanayici, 15 bini de tacir ve tüccardan oluşan toplamda 21 bine yakın üyesiyle Gebze Ticaret Odası, yeni projelerine hız kesmeden devam ediyor. Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, Gebze’nin akıllı şehir olma vizyonunu destekleyen GTO projelerini anlatıyor:







“- Darıca Hizmet Kompleksi: Gebze Ticaret Odası Vakfı ve Darıca Belediyesi’nin ortak projesi Darıca Hizmet Kompleksi’nin temel atma töreni; Ağustos’ta gerçekleştirildi. Kompleks’in inşaatını Şubat 2022’de tamamlamayı, açılışını ise Nisan 2022’de yapmayı planlıyoruz. 11 milyon TL yapım bedeliyle; 3.615 m2’si kapalı olmak üzere toplamda 7926.34 m2 alanda kurulacak. İçerisinde; toplumsal dayanışmayı sağlamak, kan ihtiyacının karşılanması, afet, uluslararası yardım, göç ve mülteci hizmetleri, sosyal hizmetler, sağlık, ilk yardım, eğitim gibi konularda önemli faaliyetler yürütülecek. Türk Kızılay’ına ait bir hizmet birimi olacak. Yılın 365 günü ihtiyaç sahiplerinin kendilerine verilen kartla alışveriş yapabileceği Kompleks’in bir benzeri Dilovası’nda 2019’dan itibaren faaliyetlerini sürdürüyor. Kompleks içerisinde Sosyal Etki Merkezi olacak. Bölge halkının yararlanacağı Taziye Evi ve 365 gün ihtiyaç sahiplerine yemek verilecek Aş Evi olacak.







Kompleks bünyesinde engelliler için de özel bir merkez yer alacak; Engelsiz Yaşam Merkezi. 300 kişilik konferans ve eğitim salonu ve GTO üyelerinin iş ve işlemlerini yürütebileceği bir Temsilcilik bulunacak Kompleks’te, afet gönüllüleri oluşturulması adına eğitimlerin verileceği tam donanımlı bir merkez de oluşturulacak. Hizmet binasında bulunan ünitelere, yakın zamanda Covid-19 nedeniyle kaybettiğimiz değerli çalışma arkadaşımızın isimlerini verecek, onları projede yaşatacağız. Darıca Hizmet Kompleksimiz, bölgede bir ‘Yaşam Merkezi’ haline gelecek.







- ASELSAN, GTO VE GOSB işbirliğiyle Mesleki ve Teknik Okul Projesi: ASELSAN, GTO ve Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) işbirliğiyle proje çalışmaları başlatılan ve savunma sanayi başta olmak üzere; sanayiye nitelikli eleman yetiştirmeyi hedefleyen okul projesiyle yetenekli öğrencilere günümüzün en ileri teknolojileriyle eğitim verilecek.



Gebze Ticaret Odası Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çayırova ilçe hudutları içinde kalan 28.683 m2’lik alan üzerine kurulacak. Protokol anlaşması gerçekleştirilen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin en kısa sürede faaliyete geçmesi planlanıyor. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof.Dr. Haluk Görgün’e teşekkür ediyoruz, 24 Öğretim Üyesi, okulun müfredatını hazırlıyor. Projemiz çizilme aşamasında. Önümüzdeki 3 ayda ihaleye çıkmayı, ihaleden sonra ise okulun inşaatını 10 ayda bitirmeyi planlıyoruz. LGS’de yüzde 1’lik dilime giren öğrenciler alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı ve TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) anlaşması doğrultusunda Okul’un İcra Kurulu’nda; GTO, GOSB ve TOBB yer alacak. Projeyi, 2022 ortalarına doğru bitirmeyi hedefliyoruz. Gençlerimizi dijital dönüşüme hazırlayacak Türkiye’ye örnek ve model bir okul, mezunlar ise ara eleman değil, aranan elamanlar olacak. Eğitimleri sırasında öğrenciler ASELSAN, Havelsan ve Roketsan’da staj yapabilecek. 1. sınıftan 4. sınıfa kadar haftanın 2 günü okulda eğitim alacaklar, 3 günü işyerlerinde çalışacaklar. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklığolu’na çok teşekkür etmek lazım. Gelişmesine katkı sağlıyor. GTO olarak GOSB ile birlikte performansı yüksek başarılı öğretmenlere, yılda 4 maaş ikramiye vereceğiz.”



Mobil Aşevi: Türkiye’nin dört bir yanında olası bir felaket durumunda afet bölgesine giderek bölge halkının ve fedakar afet çalışanlarının ihtiyaçlarını en kısa sürede karşılamak, onlara sıcak yemek ulaştırmak üzere planladığımız Mobil Aşevi projemizi, 2021’de faaliyete geçirdik.



Açık Kaynak Platformu: Ülkemizde açık kaynak ekosistemi oluşturmak, yazılımcı sayısını ve mevcut yazılımcıların niteliğini arttırmak için kamu özel sektör ortaklığı ile Bilişim Vadisi içerisinde kurulan Açık Kaynak Yazılım Projesi’ne GTO olarak ana sponsoruz. Bu projeyle maliyeti uygun ve stratejik ürünler geliştirilmesi, yazılım ihracatının artması için teknoloji üretiminde uluslararası düzeyde etkin bir ekosistem oluşturulmasını amaçlıyoruz. 350 öğrencinin 3 yıl boyunca eğitilmesi sağlanacak, böylece yazılım sektöründe dışa bağımlılığın azaltılmasında önemli bir adım atılacak.







BİLSEM (Bilim Sanat Merkezi): İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını, kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı açılmış özel eğitim kurumlarıdır. Türkiye genelinde her ilde bir BİLSEM olmakla birlikte nüfus yoğunluğuna göre büyük şehirlerde birden fazla olabilmektedir. Bizler de GTO olarak bölgemizde üstün yetenekli çocuklarımızın uzak mesafelerde eğitim görmemesi adına; yine Odamızın katkıları, Logo Yazılım Mehmet Tuğrul Tekbulut’un destekleriyle açtığımız Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi içerisinde eğitim görmelerini sağlamıştık. Şimdi ise Lise’nin yanında BİLSEM’e ait yeni bir binanın yapılması için çalışıyoruz. Projemiz onaylandı. Konuyla ilgili olarak Logo Yazılım’ın Sahibi Mehmet Tuğrul Tekbulut’a bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Okulun yapılmasında katkıları büyük. Üstün yetenekli öğrencilerimiz için güzel bir okul yapıyoruz.”







GTO’nun Gebze’ye kazandırdığı önemli projelerden; yaklaşık 2.5 yıldır faaliyette olan Sosyal Etki Merkezi, E-Sınav Merkezi, Yürüyen Restoran, Polis Noktaları ve 112 Acil Servis İstasyonları’na değinen Çiler, “112 Acil Servis İstasyonu’nun 6.’sını açacağız. Yürüyen Restoranımız’da, Adem Ceylan Final Koleji ortaklığıyla 20’şer kişilik sınıflarda, deprem farkındalığı eğitimleri vereceğiz. 2022 ikinci çeyreğine doğru yaklaşık 200 kişiyi eğitmeyi planlıyoruz. GTO’da bir İnovasyon Merkezimiz var, üyelerimiz bu merkezde robotik kodlama, robotik 5 eksen konularında eğitim alabilecekler.”



“Gebze, süper ligde”



Türkiye’nin Otomobili TOGG’un evsahibi Gebze’de Teknoloji Bankası da var: “Bölgemiz, süper ligde” diyen Nail Çiler, sanayi altyapısıyla Türkiye’nin ilk 3’ü arasında yer alan Gebze’nin akıllı şehir olma iddiasını güçlendiren yönlerine de değiniyor: “Gebze’de TÜBİTAK Marmara Teknokent’in (MARTEK) içinde; az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelere teknoloji satan Birleşmiş Milletler (BM) ile ortak olan bir Teknoloji Bankamız var. Türkiye’nin hem alın hem akıl terini buluşturan Bilişim Vadisi’nde Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) yönetim ofisi ve Ar-Ge merkezleri yer alıyor. Türkiye’nin gururu olacak milli otomotiv markası; Türkiye’nin Otomobili TOGG, Gebze’de üretilecek.



65 ilin toplamından fazla ihracat: 184 ülkeye 13 serbest bölgeyle ihracat yapılan bölgemiz, ülke ihracatının 2020 sonu itibariyle yüzde yüzde 7.2’sini karşıladı. Kocaeli ihracatının yüzde 80’ini karşılayan Gebze’den, 65 ilin toplamından fazla ihracat yapılıyor. Gebze, nüfus yoğunluğuyla tek başına 53 ilden ve 2 büyükşehirden daha büyük.



Ar-Ge inovasyon zenginliği; Gebze’de 108 Ar-Ge Merkezi, 17 Tasarım Merkezi, 4 Teknopark bulunuyor.

En fazla vergi tahsilatı yapılan bölge: Biz kendimizi aştık, Türkiye’deki 20 adet KDV ihtisas vergi dairesinden 1’i Gebze’de, 3’ü faal olmak üzere 4 vergi dairemiz var. Bölgemiz’den, 2020’de tahakkuk eden 111 milyar 72 milyon TL tutarındaki verginin 91 milyar 733 milyonluk dilimi tahsil edildi. Vergi tahsilatında İstanbul’un önündeyiz; kentimiz, yüzde 82.6 tahsilat oranıyla geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da en fazla tahsilat yapan bölge oldu.



Kişibaşına milli gelirde de şampiyon:13 Ekim 2020’de açıklanan verilere göre, Türkiye’nin 2019 kişi başına milli geliri 9 bin 213 dolar, İstanbul’un 15 bin 183 dolar, Ankara’nın 11 bin 498 dolar, Kocaeli ise 15 bin 643 dolarla şampiyon.”