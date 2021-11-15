“Z kuşağını tanıyıp, anlamalıyız”

Türkiye’nin de aralarında yer aldığı 130’dan fazla ülkede gerçekleştirdikleri küresel araştırmanın, Z Kuşağı’nın risk almaktan çekinmediğini ortaya koyduğunu vurgulayan ACCA Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Afganistan Bölge Başkanı Filiz Demiröz, “İnternet, mobil iletişim araçları ve sosyal medya ile büyüdükleri için, tüm dünyada dijital yerliler olarak tanınan, 2.5 milyar bireye ve dünya nüfusunun üçte birine karşılık gelen Z Kuşağı’nı tanıyıp anlamaya çalışmazsak; yeni normaldeki iş dünyasını, işletmeleri, meslekleri ve kariyer yollarını tam olarak anlayamayacağımızı düşünüyorum” dedi.



ACCA Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Afganistan Bölge Başkanı Filiz Demiröz, Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü (IOSCO) tarafından organize edilen ve Türkiye’de Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından ortaklaşa düzenlenen Dünya Yatırımcı Haftası’nda panel konuşmacısı olarak yer aldı. “Z Kuşağının Finans Sektörüne Adaptasyonunu Uzmanına Sor” başlıklı panele katılan Demiröz, “İnternet, mobil iletişim araçları ve sosyal medya ile büyüdükleri için, tüm dünyada dijital yerliler olarak tanınan, 2.5 milyar bireye ve dünya nüfusunun üçte birine karşılık gelen Z Kuşağı’nı tanıyıp anlamaya çalışmazsak; yeni normaldeki iş dünyasını, işletmeleri, meslekleri ve kariyer yollarını tam olarak anlayamayacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.



ACCA olarak, 2020’li yıllarda iş dünyasında yaşanan değişimin hem merkezinde olan hem de bu değişimin temsilcisi olan Z Kuşağı’nı daha yakından tanımak adına, Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) işbirliğiyle küresel bir araştırma gerçekleştirdiklerinin altını çizen Demiröz, şöyle konuştu: “Tüm dünyada 130’dan fazla ülkeden 9.000’den fazla 18-25 yaş arası Z Kuşağı üyesi ile gerçekleşen bu anket ve 17 yuvarlak masa toplantısında katılımcılar; gelecek konusundaki endişeleri ve hayallerini, iş dünyası ve iş liderleri, muhasebe ve finans mesleği, kariyer hedefleri ve gelişim noktalarıyla teknolojinin iş dünyasına olan etkisi hakkında görüşlerini paylaştı. Z Kuşağı’nın genel bir fotoğrafını çeken bu araştırmada, görüşlerini bildiren 647 Z Kuşağı üyesiyle Türkiye ise küresel araştırmaya en çok katılım sağlayan 4. ülke oldu.”



İş güvenliği ve küresel ekonomik durgunluk endişe kaynakları

Kariyer hayatlarına yeni adım atan veya adım atmaya hazırlanan Z Kuşağı için, Covid-19 salgını sebebiyle, ofise hiç gitmeden başladıkları iş hayatının da mesleklerinin de henüz belirsizliklerle dolu bir dünya olduğunun altını çizen Demiröz, şunları söyledi: “Şu anda aktif olarak iş hayatında bulunan önceki kuşakların, daha önce hiç şahit olmadığı türde bir krizle karşı karşıya olan Z Kuşağı için, ağırlıklı olarak iş güvenliği-iş fırsatı eksikliği ile küresel ekonomik durgunluğun en önemli endişe kaynakları olmasına şaşırmamak gerekiyor. Türkiye’deki Z Kuşağı için de iş güvenliği-iş fırsatı eksikliği, ekonomik sorunlar ve gelir eşitsizliği, ilk üçteki endişe kaynakları olarak öne çıkıyor. Eğitimin geleceği hem globaldeki hem de Türkiye’deki Z Kuşağı temsilcilerini endişelendiren başka bir faktör. Covid-19 pandemisinin olumsuz etkisi azaldıkça, iklim değişikliği, kapsayıcılık ve eşitlik gibi toplumları etkileyen konuların da Z Kuşağı’nın önem verdiği konular listesinde öne çıkacağını da öngörmekteyiz. Bütün bu endişe kaynaklarına rağmen Z Kuşağı, tercih yaparken risk almaktan çekinmiyor. Globalde katılımcılar sırasıyla onlara yeni mesleki yetenekler edinme fırsatları, mükemmel iş hayatı yaşam dengesini sunabilecek ve yüksek düzeyde ücretlendirme ve prestijli iş unvanı sağlayacak işletmeleri tercih edeceğini belirtiyor. Türkiye’deki katılımcıların yarısından fazlası ise uluslararası kariyer fırsatı ile güçlü ödenek ve yan haklar paketlerini sunacak işleri, öncelikli olarak tercih edeceğini ifade ediyor.”



Z kuşağının yüzde 84’ü yeni teknolojilere olumlu bakıyor

Dijitalleşme ve sosyal medya ile büyüyüp teknolojiyi rahatça kullanan Z Kuşağı’nın yüzde 57’sinin, teknolojinin iş dünyasında sunduğu fırsatların farkında olduğunu kaydeden Demiröz, “Ancak, teknolojinin yakın zamanda onlara yönelik iş fırsatları üzerindeki etkisinden de endişe duyuyorlar” dedi. Demiröz, “Türkiye’deki Z Kuşağı’nın sadece yüzde 40’ı, teknolojinin iş fırsatlarına olan etkisinden endişe duyarken, teknoloji konusunda rahat olma ve yeni teknolojileri hızlı bir şekilde benimseme konusunda yüzde 84’lük bir oranla yurtdışındaki akranlarına kıyasla oldukça olumlu bir yaklaşıma sahipler” diye konuştu.