Coyote Logistics, nakliye şirketlerinin zorluklarına ışık tuttu

"Teknoloji + İnsanlığın Evrimi: Uzun Vadede Başarılı Bir Tedarik Zinciri Kurmak" adlı çalışma iki ayrı gönderici ve nakliyeci anketinden ve Coyote Logistics'in kendi müşteri araştırmalarından toplanan veri ve sonuçlardan oluşuyor. Araştırma, tüm Avrupa piyasalarındaki karar mercilerinin karşılaştığı her bir zorluğu, teknoloji ve insan uzmanlığı arasındaki ideal dengeyi anlayabilmek için gerçekleştirildi.

Çalışmalar, gönderici ve nakliyecilerin büyük oranda benzer zorluklarla karşılaştığını gösteriyor: Artan masraflar, sürecin giderek karmaşıklaşması, kapasite yetersizliği, esneklik, çeviklik ve artan görünürlüğe duyulan ihtiyaç...

Coyote Logistics Avrupa Direktörü Joel Gard, "Avrupa kara yolu taşımacılığı piyasasındaki araştırma ve deneyimlerimiz bize, uzun vadede tedarik zincirinin başarılı olması için teknoloji ve insan uzmanlığının gerekli olduğunu göstermiştir" dedi.