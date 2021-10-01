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DFDS gemisine uluslararası ödül
DFDS Akdeniz İş Birimi’nin bağlı olduğu Avrupa’nın 22 – 23 Eylül tarihlerinde Amsterdam’da gerçekleştirilen ‘Avrupa Feribot Denizcilik Zirvesi’ (Ferry Shipping Summit) kapsamında DFDS filosundaki eşsiz Ro–Ro gemisi büyük ödülün sahibi oldu.
LOJİSTİK 01.10.2021, 00:01 01.10.2021, 10:22
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Ödül, zirvenin organizatörleri Bo-Lennart Thorbjörnsson ve Frans Baud tarafından verildi. Avrupa’da denizcilik sektörünün ve endüstri liderlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir buluşma olarak gerçekleştirilen ve prestijli bir feribot ve taşımacılık konferansı konsepti olarak tanınan zirvede Ocak 2019 ile Ocak 2021 tarihleri arasında filosuna altı gemi ekleyen DFDS; mega Ro–Ro gemisindeki üstün özelliklerle ‘2020 Yılın Ro-Ro gemisi’ ödülünün sahibi oldu.
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