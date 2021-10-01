DFDS gemisine uluslararası ödül

Ödül, zirvenin organizatörleri Bo-Lennart Thorbjörnsson ve Frans Baud tarafından verildi. Avrupa’da denizcilik sektörünün ve endüstri liderlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir buluşma olarak gerçekleştirilen ve prestijli bir feribot ve taşımacılık konferansı konsepti olarak tanınan zirvede Ocak 2019 ile Ocak 2021 tarihleri arasında filosuna altı gemi ekleyen DFDS; mega Ro–Ro gemisindeki üstün özelliklerle ‘2020 Yılın Ro-Ro gemisi’ ödülünün sahibi oldu.