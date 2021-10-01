Dijitalizasyon insan kaynaklı hataları sıfıra indirgeyecek

Bu durumun önüne geçmek için dijitalizasyon sürecini başlatmıştık. Son yatırımımızla kargonun alımından, takibine, aracın yoldaki durumuna ve rotadaki hava durumuna kadar tüm değişkenleri tek sistem üzerinden görebiliyoruz. Böylece insan hatası ortadan kalkmış oluyor” diye konuştu.

Akyürek, yeni dijital yatırımlarıyla müşterilerine yüzde 98’e varan doğruluk oranıyla gönderimlerinin ne zaman ulaşacağını söyleyebildiklerini belirtti: “Şoförlerimizin performansını ölçebiliyoruz. Onları tecrübelerine göre belirli rotalara atabiliyoruz. Yol durumu, hava durumu, araç durumu gibi dış etkenleri takip edebiliyoruz.”