DOSABSİAD, Detroit ile ticaret köprüsü kuracak

Detroit Fahri Başkonsolosu Nurten Ural ve Görev Holding Koordinatörü Çimen Filiz Paşa’yı ağırlayan Çevikel, “ABD’nin Detroit şehri, dünya çapında otomotiv sektöründeki gücü ile ünlü olan bir yer. Bilhassa çip krizi nedeniyle büyük sıkıntıların yaşandığı otomotiv sektörünün çıkış yolu aradığı bir dönemde Bursa başta olmak üzere birçok kentimiz rahatlıkla ön plana çıkabilir ve önemli işbirliği köprüleri kurulabilir” dedi.



Detroit Fahri Başkonsolosu Nurten Ural şunları söyledi: “Yeni yatırımcıları Bursa gibi stratejik önemdeki kentlere çekmek adına DOSABSİAD gibi öncü iş dünyası kuruluşlarının desteği bizim için çok önemli. Hem Bursa’nın ‘marka kent’ kimliğine katkılar sağlayacak hem de Türkiye-ABD ticari ilişkilerine çok olumlu katmadeğer getirecek işbirlikleri için daha bugünden sabırsızlanıyoruz.”